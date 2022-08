Cận cảnh Honda N-One Style + Urban 2023 chỉ từ 287 triệu đồng

Tại thị trường Nhật Bản, những mẫu xe bán chạy nhất của Honda không phải là CR-V, Accord hay Civic. Thay vào đó, những mẫu xe kei car như N-One mới thực sự là "chiến thần doanh số" của hãng Honda ở thị trường nội địa. Để tăng thêm sức hấp dẫn cho N-One, đã tung ra phiên bản đặc biệt mới mang tên Honda N-One Style + Urban 2023 mới. Mẫu xe kei car Honda N-One Style + Urban 2023 được phân biệt với bản thường bằng những chi tiết mạ crôm trên lưới tản nhiệt hình lục giác. Bao quanh lưới tản nhiệt này và 2 cụm đèn pha tròn trịa là tấm ốp màu đen bóng. Ngoài ra, Honda N-One Style + Urban 2023 còn có những chi tiết màu đen bóng khác như ốp gương ngoại thất, tay nắm cửa, nẹp trên cửa và vành la-zăng. Thêm vào đó là ốp màu đen với viền mạ crôm trên cửa cốp sau của xe. Theo hãng Honda, N-One Style + Urban 2023 được trang bị đèn pha và đèn hậu LED toàn phần với vỏ màu đen tiêu chuẩn. Cuối cùng là vành la-zăng bằng thép có đường kính 14 inch với ốp mâm mang phong cách cổ điển. Bên trong Honda N-One Style + Urban 2023 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản với mặt táp-lô có thiết kế giả ốp gỗ màu nâu vàng. Tiếp đến là ghế trước bọc da và tappi cửa phối 2 màu tương phản. Những trang bị tiêu chuẩn của xe bao gồm sưởi ghế, hệ thống điều hòa tự động, 2 cổng USB và gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm, cung cấp hệ thống định vị, TV kỹ thuật số, tính năng ra lệnh bằng giọng nói và camera lùi, là trang bị tùy chọn của mẫu xe kei car này. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda N-One Style + Urban 2023 là động cơ xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 660cc, sản sinh công suất tối đa 58 mã lực. Động cơ này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh. Ở các phiên bản khác, Honda N-One còn có động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 660cc với công suất tối đa 63 mã lực. Tuy nhiên, chỉ có phiên bản RS của Honda N-One là dùng hộp số sàn 6 cấp Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Honda N-One 2023 có mức bán ra dao động từ 1.599.400 - 2.022.900 Yên (khoảng 273 - 346 triệu đồng). Con số tương ứng của Honda N-One Style + Urban 2023 là 1.679.700 - 1.812.800 Yên (287 - 310 triệu đồng). Dù không thay đổi nhiều kể từ thế hệ thứ nhất, ra mắt vào năm 2012, nhưng Honda N-One vẫn sở hữu thiết kế khá ấn tượng và không hề lạc hậu. Ở thế hệ thứ 2 trình làng vào năm 2020, Honda N-One cũng giữ lại phần lớn thiết kế của phiên bản cũ. Điều này cũng không hẳn là tệ vì xe vẫn được người tiêu dùng Nhật Bản đón nhận nhiệt tình. Video: Chi tiết Honda N-One Style + Urban 2023 thế hệ mới.

