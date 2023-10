Cận cảnh Honda CR-V 2024 tại Việt Nam, có chi tiết gây thất vọng

Theo kế hoạch do Honda công bố, thế hệ mới của dòng xe CR-V sẽ chính thức ra mắt Việt Nam vào ngày 25/10 tới đây. Trước thời điểm đó, hình ảnh một lô xe Honda CR-V 2024 mới được cho là chụp tại sân nhà máy đã lan truyền trên mạng. Qua hình ảnh này, có thể thấy 3 màu sơn của Honda CR-V thế hệ mới, bao gồm trắng, đỏ và xanh đậm. Tuy nhiên, có một chi tiết của xe khiến không ít người xem cảm thấy thất vọng, đó là vành la-zăng. Những chiếc Honda CR-V 2024 về Việt Nam trong ảnh đều được trang bị vành hợp kim 18 inch với thiết kế đa chấu và sơn màu bạc khá đơn điệu. Trong khi đó, bộ vành hợp kim 19 inch màu đen bóng khỏe khoắn không xuất hiện trên những chiếc xe SUV Honda CR-V 2024 mới này. Có thể những chiếc xe trong ảnh đều thuộc phiên bản thấp nên chỉ dùng vành cỡ 18 inch. Hiện các đại lý Honda đều đã ồ ạt nhận cọc dành cho CR-V mới. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu SUV cỡ C này sẽ có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng và hybrid (e:HEV). Trong đó, động cơ xăng là loại 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm như cũ, đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Bù lại, Honda CR-V 2024 máy xăng có thêm tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD thay vì chỉ dẫn động cầu trước FWD như thế hệ cũ. Ở phiên bản hybrid, xe được trang bị hệ truyền động e:HEV bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, 2 mô-tơ điện và hộp số CVT, tạo ra công suất tổng cộng 207 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Cũng theo thông tin từ đại lý, Honda CR-V 2024 ở Việt Nam sẽ có 2 cấu hình nội thất là 5 chỗ và 7 chỗ, tương tự xe tại Thái Lan. Trong đó, cấu hình nội thất 5 chỗ chỉ dành cho phiên bản hybrid. Thêm vào đó là những trang bị tiện nghi đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế lái chỉnh điện/nhớ vị trí và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Không chỉ tiện nghi hơn, Honda CR-V 2024 tại Việt Nam còn có những tính năng an toàn như camera 360 độ, hệ thống quan sát làn đường LaneWatch và đèn pha mở rộng góc chiếu khi vào cua. Gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing đương nhiên cũng không thể thiếu trên mẫu xe này. Thông tin từ đại lý cho biết Honda CR-V 2024 ở Việt Nam sẽ có 4 phiên bản, bao gồm G, L 2WD, L 4WD và e:HEV. Trong đó, 3 bản máy xăng G, L 2WD và L 4WD sẽ được lắp ráp tại Việt Nam còn bản e:HEV nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện giá xe Honda CR-V 2024 có lẽ là điều khiến nhiều người tò mò nhất. Nguyên nhân là bởi hàng loạt đối thủ của Honda CR-V như Mazda CX-5 và Hyundai Tucson đều có giá bán khá hấp dẫn, khởi điểm dưới 800 triệu đồng. Nếu có giá bán quá cao so với đối thủ, mẫu xe nhà Honda sẽ gặp bất lợi không nhỏ khi cạnh tranh. Theo tiết lộ của nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý chính hãng ôtô Honda Việt Nam, CR-V đời mới tại Việt Nam sẽ có 4 phiên bản, bao gồm G, L 2WD, L 4WD và e:HEV. Giá dự kiến của 4 phiên bản này lần lượt là 849 triệu, 899 triệu, 949 triệu và 1,149 tỷ đồng. Video: Honda CR-V 2023 dự kiến 25/10 về Việt Nam: Hơn 900 triệu.

