Cận cảnh Honda Air Blade 150 từ 55,19 triệu tại Việt Nam

Hãng xe máy Nhật Bản vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam phiên bản xe ga Honda Air Blade 2020 với hai phiên bản động cơ 150cc/125cc. Đây là thế hệ thứ 5 của mẫu xe máy tay ga Honda Air Blade kể từ lần đầu tiên xuấ hiện vào tháng 4/2007. Về ngoại hình, Honda Air Blade 150 mới và phiên bản thấp hơn là 125ccsẽ không có thay đổi nào đáng kể về kiểu dáng. Tuy nhiên, Honda Việt Nam sẽ có một chút tinh chỉnh về ngoại hình, thiết kế tem một số chi tiết bắt mắt và hiện đại hơn đời cũ. Cụ thể Honda Air Blade 150 và 125cc thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất với nhiều chi tiết được thay đổi mang lại hình ảnh đậm chất nam tính và mạnh mẽ. Phiên bản xe mới sử dụng đèn LED cỡ lớn trước và sau xe với thiết kế được mô phỏng cấu trúc đèn từ những mẫu xe phân khối lớn, tạo cảm giác thể thao năng động. Honda Air Blade 2020 mới cũng được hãng xe Nhật Bản thay đổi từ màn hình analog, kỹ thuật số truyền thống sang màn hình LCD kỹ thuật số hoàn toàn. Thay đổi này giúp thiết kế đồng hồ trở nên gọn gàng hơn, tăng không gian cũng như số lượng thông tin hiển thị... Xe cũng được nâng cấp với hộc chứa đồ cỡ lớn, có thể chứa được 2 mũ bảo hiểm thông dụng. Dung tích hộc đồ đạt tới 22.7 lít (lớn hơn 0.9 lít so với mẫu xe trước) đồng thời, phiên bản 150 cũng có thêm cổng sạc bên trong hộc đựng đồ, cung cấp điện với công suất lên tới 12W khi động cơ đang chạy. Cả hai phiên bản Air Blade 150cc/125cc đều được tích hợp hệ thống khóa thông minh Smark key. Hệ thống điện của xe được mở/tắt thông qua kết nối không dây từ thiết bị điều khiển thông minh đến ECU (bộ vi xử lý trung tâm) của Hệ thống khóa thông minh và xe. Do đó, các phương thức đấu điện hay phá ổ khóa trái phép hoàn toàn được ngăn chặn, giúp tối ưu hóa khả năng chống trộm cho xe. Ngoài ra, phiên bản Air Blade 150cc còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước. Hệ thống ABS bao gồm 4 bộ phận chính là cảm biến, bộ điều khiển, bơm thủy lực và các van điều chỉnh lực phanh. ABS hoạt động hiệu quả khi người lái bóp phanh trước, giúp ổn định tư thế của xe bằng cách chống khóa cứng bánh xe, đặc biệt trong điều kiện đường trơn ướt hay gồ ghề. Đúng như các dự đoán từ trước đó, ngoài động cơ 125cc, Honda Air Blade 2020 sẽ có thêm một phiên bản sử dụng động cơ eSP 150 phân khối với lọc gió và ống xả xe được điều chỉnh. Động cơ này cho công suất tối đa 9.6kW/8,500 vòng phút. Mẫu xe Air Blade mới đạt mức tiêu hao nhiên liệu hiệu quả, thể hiện trên bảng chức năng mức độ tiêu hao nhiên liệu đã được cài thêm trên mặt đồng hồ. Mẫu xe ga Honda Air Blade 150cc và 125cc phiên bản mới sẽ được chính thức bán ra thị trường từ ngày 21-12-2019 thông qua Hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước Tại thị trường Việt nam giá xe Honda Air Blade 150cc từ 55,2 đến 56,4 triệu đồng. Ở phiên bản 125, Honda Air Blade thế hệ mới có giá 41,2 đến 42,4 triệu đồng. Mức giá này cao hơn so với thế hệ cũ, giá từ 38 đến 41,5 triệu đồng. Video: Ra mắt xe tay ga Honda Air Blade 2020 tại Việt Nam.

