Cận cảnh Ford Ranger Limited khoảng 800 triệu đồng tại Việt Nam

Ford Ranger Limited 2020 mới đã có mặt tại đại lý của hãng xe Mỹ và sẽ mở bán từ đầu năm nay, bên cạnh phiên bản Ranger Wildtrak cũng được nâng cấp. Được biết, những chiếc xe bán tải đầu tiên này sẽ sớm đến tay khách Việt ngay trong tháng 2/2020. Giá bán của mẫu xe này vào khoảng 800 triệu đồng và hiện các đại lý Ford đã nhận đặt hàng. Mức giá xe Ford Ranger 2020 tạm tính là khoảng 800 triệu đồng. Ngoài mức giá dễ chịu, phiên bản Limited 4x4 AT còn thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ loạt trang bị đi kèm tương đồng với phiên bản cao cấp Wildtrak. Ngoại thất Ford Ranger Limited 2020 mới không mang phong cách thể thao và hầm hố như phiên bản Wildtrak. Sở dĩ như vậy là bởi phần cản trước của phiên bản này được nhà sản xuất sơn trùng màu với thân xe. Các chi tiết khác ở phần ngoại thất như; lưới tản nhiệt mạ crôm nối liền với cụm đèn pha Bi-LED sử dụng viền thấu kính hình dáng vuông, tổng thể chiếc bán tải hài hoà hơn với bộ mâm 18 inch sơn màu bạc trang nhã. Thiết kế nội thất xe gần như không thay đổi. Điểm mới bên trong khoang cabin là hệ thống đề nổ bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, đồng hồ có thêm màn hình đa thông tin, hệ thống giải trí Sync 3 nâng cấp lên phiên bản 3.4 mới nhất, điều hòa tự động 2 vùng và ghế bọc da. Phiên bản Limited của Ford Ranger 2020 trang bị khá nhiều options tiệm cận với phiên bản Wildtrak như: khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, đồng hồ hỗ trợ lái analog + màn hình TFT, nội thất ghế ngồi bọc da đen, trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, màn hình 8 inch + trang bị hệ thống giải trí SYNC Gen 3 phiên bản 3.4 mới, tích hợp camera lùi tiêu chuẩn. Bên dưới nắp capô Ranger Limited 2020 là động cơ dầu 4 xi lanh thẳng hàng dung tích 2.0 lít tăng áp Turbo đơn có công suất tối đa 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 420 Nm, sức mạnh được truyền xuống 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 10 cấp – hộp số nhiều cấp nhất trong phân khúc xe bán tải cỡ trung hiện nay tại Việt Nam. Ford Ranger 2.0L 4×4 AT Limited 2020 hướng tới khách hàng đang tìm kiếm chiếc bán tải 2 cầu số tự động, sở hữu nhiều “đồ chơi” tiện nghi, giải trí và hỗ trợ lái với mức giá dưới 850 triệu đồng. Mặc khác, Ranger phiên bản Limited còn giúp tiết kiệm chi phí hơn so với lựa chọn phiên bản Wildtrak 2 cầu vốn có giá hơn 900 triệu đồng. Như vậy, từ đầu năm nay, Ford Ranger có tới 4 phiên bản mới, bao gồm XLT 2.2L 4×4 MT, XLT 2.0L 4×4 AT Limited, Wildtrak 2.0L 4×2 AT (Turbo đơn) và Wildtrak 2.0L 4×4 AT (Turbo kép). Ford Ranger được mệnh danh là "ông vua bán tải" tại thị trường Việt Nam. Tính riêng trong năm 2019, Ford Việt Nam bán ra tổng cộng 13.319 xe Ranger, đạt mức tăng trưởng 54% so với năm 2018. Video: Chi tiết bán tải Ford Ranger Wildtrak 2020.

