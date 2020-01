Cận cảnh Fiat 500 2009, xe Ý chỉ 347 triệu tại Việt Nam

Xe ôtô cỡ nhỏ Fiat 500 tại Việt Nam xuất hiện từ những năm 2009, chiếc xe này có thiết kế nhỏ gọn 2 cửa, 4 chỗ ngồi và kích thước ngắn hơn Kia Morning. Do vậy nó phù hợp cho những người khá giả chỉ cần một phương tiện cao cấp nhưng tiện dụng để di chuyển trong đô thị. Chiếc xe đang rao bán đang trong tình trạng tốt, đã lăn bánh khoảng hơn 60.000 km sau 10 năm sử dụng và được chủ xe bảo quản kỹ lưỡng nên còn bắt mắt và thời trang. Giá xe Fiat 500 cũ này đang được rao bánn khoảng 437 triệu đồng, người mua có thể phân vân giữa một chiếc Kia Morning mới tinh hoặc lựa chọn Fiat 500 mang phong cách thời trang Ý. Xuất xưởng tại Ý vào năm 1957, Fiat 500 cho tới thời điểm hiện tại đã trở thành một trong những dòng xe mang tính biểu tượng lớn của ngành công nghiệp ôtô. Xe có kích thước dài 3.546 mm, rộng 1.627 mm và cao 1.488 mm, đây là mẫu xe được đánh giá nhỏ gọn, phù hợp để di chuyển tại các thành phố đông đúc. Nhiều người ví von Fiat 500 đời 2009 giống như chú khủng long nhí với kiểu thiết kế tròn trịa. Phần đầu nổi bật với hai thanh ốp mạ crôm. Thanh lớn nằm ngay trên hốc hút gió, cân đối với cặp đèn sương mù và đèn pha phía trước, tạo cảm giác cụm đèn trước được nâng cao hơn khi phân tách khỏi hốc hút gió và phần táp lô phía dưới. Thanh ốp thứ hai nhỏ hơn, nổi bật với logo Fiat chính giữa. Bên trong nội thất của Fiat 500 thiết kế khá bắt mắt. Với những người tầm vóc trung bình, hàng ghế trước rộng rãi, trần đủ cao, không có cảm giác bí như khi ngồi vào các dòng xe nhỏ khác. Hàng ghế sau chỉ vừa rộng cho trẻ em. Các nút điều khiển đều nằm trong tầm tay, dễ dàng kiểm soát. Hệ thống an toàn đúng tiêu chuẩn châu Âu với 7 túi khí, cùng nhiều lựa chọn thêm cho khách hàng như hệ thống cân bằng điện tử ESP. Ngoài ra là Blue&Me – một hệ thống thông tin di động cho phép rảnh tay khi sử dụng điện thoại với chức năng Bluetooth, nhận lệnh bằng giọng nói, hay nghe nhạc bằng cổng USB được trang bị sẵn trên xe. Xe trang bị động cơ xăng dung tích xi lanh 1.242 phân khối có công suất 69 mã lực và mô men xoắn cực đại 102 Nm. Sức mạnh này vừa đủ cho một chiếc xe hạng nhỏ trên phố. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 5 lít xăng/100 km. Hiện tại, có rất ít xe Fiat 500 chạy bon bon trên đường vì giá bán khá cao. Ngay từ khi nhập về Việt Nam, giá bán của Fiat 500 vào khoảng 850 triệu đồng, nếu so với các mẫu xe cùng phân khúc cùng giá tiền, Fiat 500 có phần hụt hơi. Video: Chi tiết xe cỡ nhỏ Fiat 500 đời 2014.

