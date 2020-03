Cận cảnh Ferrari F8 Tributo hơn 30 tỷ đồng tại Việt Nam

Ferrari với logo hình ngựa chồm là thương hiệu siêu xe mơ ước của nhiều gã đàn ông trên toàn thế giới. Từ trước đến nay, siêu xe của Ferrari không phải là một phương tiện dành cho đại chúng và không phải ai cũng có cơ hội chạm đến giấc mơ sở hữu dù chỉ một lần trong trong đời. Với nhiều người theo chủ nghĩa thuần tuý, xe Ferrari phải luôn là màu đỏ - màu đặc trưng của thương hiệu, nhưng điều này không có nghĩa là xe Ferrari màu vàng không đẹp. Thật may mắn, chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo được trưng bày tại trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng Ferrari đầu tiên tại Việt Nam mang màu đỏ. Mặc dù nhìn sơ qua Ferrari F8 Tributo nhìn có vẻ “na ná” 488 GTB, nhưng F8 Tributo sở hữu một thiết kế mới toàn diện. Phần đầu Ferrari F8 Tributo nổi bật với đèn pha LED nằm ngang, bộ khuếch tán khí động học phía trước được chia làm ba với hốc gió lớn góc cạnh mà Ferrari gọi là “S-Duct” nay đã tăng 15% so với 488 GTB. Thiết kế này cho phép truyền không khí đi qua “mũi” và thoát ra tại điểm cong trên mui xe, thân xe để tạo lực nén xuống mặt đường (downforce) tăng hiệu quả khí động học, ngoài ra nó còn cho phép luồng không khí đi vào bốn bánh nhằm tăng hiệu quả giải nhiệt cho hệ thống phanh bao gồm má phanh và kẹp phanh, bên cạnh giải nhiệt độ cho động cơ bao gồm nhiều vị trí lắp bộ tản nhiệt. Thiết kế của siêu xe Ferrari luôn mang một vẻ đẹp hấp dẫn ở mọi thời đại. Mặc dù được đổi mới toàn diện về thiết kế nhưng tổng thể của Ferrari F8 Tributo vẫn có mối liên hệ với dòng 488 GTB, đặc biệt là chiếc 488 Pista chứ không khác biệt kiểu “một trời, một vực”. Những ai yêu xe Ferrari chắc chắn sẽ nhận ra khi xem hình ảnh này. Ferrari F8 Tributo được chắp bút thiết kế bởi Trung tâm thiết kế - Ferrari Styling Centre, tổng thể siêu xe hướng tới một ngôn ngữ thiết kế mới nhấn mạnh vào hiệu suất cao và hiệu quả khí động học tối ưu. Ferrari F8 Tributo có trọng lượng khô nhẹ hơn 40 kg so với 488 GTB. Với cân nặng 1.330 kg, F8 Tributo nhẹ hơn 55 kg so với 488 Pista (1.385 kg). So với Ferrari 488 Pista, F8 Tributo sở hữu chiều dài 4.611 mm, rộng 1.979 mm và cao 1.206 mm, nó dài hơn một chút (+43 mm), rộng (+27 mm) và thấp hơn (-7 mm) so với 488 GTB. So với 488 GTB, toàn bộ cabin bao gồm vô lăng, bảng điều khiển trung tâm, táp-pi cửa, các khe gió điều hoà,... trên F8 Tributo đã được thiết kế lại hoàn toàn, nhưng vẫn duy trì kiểu dáng buồng lái cổ điển đặc trưng của thương hiệu. Đáng chú ý rằng Ferrari trang bị một màn hình 7 inch mới. Hiện tại, trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng Ferrari đã và đang nhận bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc cho nhiều dòng xe Ferrari tại Việt Nam, trong đó có những mẫu xe hàng hiếm như chiếc Ferrari F430 Scuderia hay Ferrari F355 F1 Spider đời 1999. Tại Việt Nam, giá xe Ferrari F8 Tributo sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ, biển số sẽ không dưới 30 tỷ đồng. Video: Khám phá chi tiết Ferrari F8 Tributo đầu tiên tại Việt Nam

