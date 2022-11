Cận cảnh Ferrari 488 Pista Spider tiền tỷ đâm chết người ở Hà Nội

Chiều ngày 31/10 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông điều tra vụ tai nạn giữa chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista Spider biển NG và xe máy khiến một người tử vong tại khu vực gần Sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo lời đại diện cơ quan công an, kết quả trích xuất camera khu vực cho thấy, sau khi chiếc Ferrari 488 Pista Spider gây tai nạn, một người đàn ông bước ra khỏi xe ở phần ghế lái, sau đó lặng lẽ rời đi khỏi hiện trường. Đại diện cơ quan công an cũng cho hay, sau khi tai nạn xảy ra, cửa bên ghế phụ của chiếc siêu xe bị khóa chặt, không thể mở ra, đây cũng là phần va chạm với chiếc xe máy. Cô gái đi cùng xe có thể đã di chuyển sang ghế lái để bước ra ngoài nên bị hiểu lầm là người cầm lái. Công an đã niêm phong hiện trường và lấy mẫu vân tay trên vô lăng để xác nhận chính xác người điều khiển xe gây tai nạn. Theo thông tin các nhân chứng cung cấp, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc Ferrari 488 có một đôi nam nữ, chiếc xe rú ga khoảng 2-3 vòng quanh khu vực gần Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Theo một số người có mặt gần hiện trường, chiếc Ferrari 488 Pista Spider có tiếng pô rú to như tiếng trực thăng, tốc độ phải tầm 160-180km/h. Sau khi va chạm với xe máy nam thanh niên xuống xe vẫn rất bình tĩnh, còn cô gái đi cùng mặt có vẻ hoảng sợ, vứt cả đôi guốc. Chiếc xe máy bị gãy làm đôi, cách vị trí xe Ferrari tầm 30m. Tổng hợp kết quả điều tra, lực lượng chức năng hiện đã cơ bản xác minh được đầy đủ diễn biến, nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đó, khoảng 3h45 phút ngày 31/10, xe Ferrari 488 Pista Spider màu đỏ do H.B.V (sinh năm 1997, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) cầm lái, chạy trên đường Lê Quang Đạo hướng đi Sân vận động Mỹ Đình. Tới đoạn trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chiếc xe này va chạm với xe máy do ông Lê Đình Hới (sinh năm 1964, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông) điều khiển, đi cùng chiều phía trước. Cú va chạm đã khiến ông Hới tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế V đã rời khỏi hiện trường. Được biết, biển số trên xe Ferrari 488 Pista Spider xảy ra tai nạn với xe máy tại Hà Nội làm 1 người tử vông này được gọi chung là biển "tây", 1 cách ám chỉ các loại biển số NN, NG hay CV, được hưởng thuế so với các biển cá nhân khác. Video: Cận cảnh Ferrari 488 Pista Spider gây tai nạn ở Hà Nội.

