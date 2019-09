Cận cảnh Chevrolet Captiva hoàn toàn mới từ 767 triệu đồng

Trong số này, mẫu xe Chevrolet Captiva 2019 bản LS mặc định chỉ có cấu trúc 2 hàng ghế/5 chỗ ngồi, trong khi các bản LT và Premier có sẵn đầy đủ 3 hàng ghế/7 chỗ ngồi sắp xếp theo dạng 5+2, tức là hàng ghế cuối cùng khá nhỏ chỉ phù hợp cho trẻ em. Tuy nhiên, Chevrolet Thái Lan cũng cung cấp thêm tùy chọn 7 chỗ cho bản LS với giá 30.000 baht. Dễ dàng nhận thấy Captiva thế hệ mới sở hữu thiết kế ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với thế hệ cũ, đồng thời cũng giống hệt như mẫu xe Baojun 530 ở Trung Quốc – đơn giản vì đây không phải là một mẫu xe hoàn toàn mới do GM hay Chevrolet tự tay phát triển, mà chính là mẫu Baojun 530 được đổi tên và thay logo. Baojun là thương hiệu xe bình dân được sản xuất tại Trung Quốc bởi liên doanh SAIC-GM-Wuling, trong đó GM nắm giữ 43% cổ phần. Ngoài ra, chính mẫu Captiva này còn được bán dưới tên Wuling Almaz tại Indonesia. Chevrolet Captiva hoàn toàn mới có chiều dài 4.655 mm, rộng 1.835 mm, cao 1.760 mm và chiều dài cơ sở ở mức 2.750 mm. Nền tảng khung gầm dẫn động cầu trước. Xe vận hành bằng động cơ Honeywell loại 1.5L 4 xy-lanh tăng áp, có công suất 143 mã lực ở vòng tua máy 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 250 Nm từ 1.600-3.600 vòng/phút. Sức mạnh truyền đến các bánh xe thông qua hộp số CVT 8 cấp. Xe có hai chế độ lái là Eco và Sport. Thế hệ mới của Chevrolet Captiva 2019 mang thiết kế ấn tượng và bảnh bao hơn. Phần đầu xe nổi bật và sắc sảo hơn với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm định vị LED nối liền cụm lưới tản nhiệt bằng một thanh mạ chrome. Trong khi đó, đèn pha được đặt thấp tương tự phong cách của các mẫu xe nhà Hyundai như Kona hay Santa Fe thế hệ mới. Nội thất sử dụng vật liệu mới, bản cao cấp Premier có vô lăng bọc da, khởi động bằng nút bấm, bảng đồng hồ tích hợp màn hình LCD, ghế lái chỉnh điện sáu hướng, bọc da tổng hợp, khoang hành lý dung tích 587 lít, dàn âm thanh Infinity cao cấp với 9 loa. Trang bị tiêu chuẩn trên Captiva mới gồm màn hình cảm ứng giải trí 10,4 inch đặt dọc, hỗ trợ camera 360 độ thời gian thực. Hệ thống thông tin giải trí Chevrolet Link thế hệ mới, hỗ trợ kết nối Android Auto (Apple CarPlay sẽ cập nhật vào đầu 2020), thoại rảnh tay, cổng USB ở mỗi hàng ghế. Cửa sổ trời toàn cảnh với kính tráng cách nhiệt và chống UV, tấm che nắng tự động. Cabin Chevrolet Captiva 2019 phiên bản cao cấp được trang bị màn hình cảm ứng cỡ lớn, tích hợp camera 360 độ (AVM – Around View Monitor), hệ thống điều hòa tự động… Tại thị trường Thái Lan, giá bán Chevrolet Captiva 2019 tương ứng bao gồm LS giá 999.000 baht (khoảng 767 triệu đồng, 32.600 USD), bản LT giá 1,099 triệu baht (khoảng 844 triệu đồng, 35.900 USD) và bản Premier cao cấp nhất giá 1,199 triệu baht (khoảng 920 triệu đồng, 39.000 USD). Video: Chi tiết Chevrolet Captiva 2019 hoàn toàn mới tại Thái Lan.

