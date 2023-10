Cận cảnh Chery Omoda 5, Omoda S5 và Jaecoo 7 "giá mềm" tại Việt Nam

Omoda 5

Trong số loạt xe Chery mới về Việt Nam, đầu tiên phải kể đến Omoda 5. Xe được định vị ở phân khúc SUV/CUV cỡ B, với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.400 x 1.830 x 1.588 mm. Đây là phân khúc xe sôi động bậc nhất thị trường Việt với hàng loạt cái tên ăn khách như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross. Ngoại hình Omoda 5 mang phong cách trẻ trung, thể thao và hiện đại. Nổi bật ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn với chi tiết hình con thoi kết hợp đèn định vị LED và cụm đèn pha hai tầng. Phía sau là đèn hậu được thiết kế nằm vắt ngang đuôi xe và hai đầu ống xả giả hình chữ nhật nằm khá cao. Nội thất của Omoda 5 có nhiều trang bị hiện đại, có thể kể đến như cụm màn hình đôi 10,25 inch, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cửa sổ trời, hệ thống đèn viền 64 màu, điều hòa tự động và cửa gió dành cho hàng ghế sau. Trang bị an toàn của xe gồm có 6 túi khí, camera 360 độ và các tính năng trợ lái nâng cao ADAS. Theo một số thông tin rò rỉ, tại thị trường Việt Nam, Omoda 5 sẽ được trang bị động cơ xăng I4 1.6L tăng áp, cho công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp. Omoda S5

Omoda S5 thuộc phân khúc sedan cỡ C. Mẫu xe này sở hữu kích thước cụ thể gồm chiều dài 4.644 mm, chiều rộng 1.814 mm, chiều cao 1.493 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. So với các đối thủ cùng phân khúc như Honda Civic, Kia K3 hay Hyundai Elantra, Omoda S5 có chiều dài cơ sở ngắn hơn đáng kể. Omoda S5 2023 mới có không gian nội thất thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Một số trang bị tiêu chuẩn của xe bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh và phanh tay điện tử. Nằm dưới nắp capo của của Omoda S5 là 2 tùy chọn động cơ với dung tích 1.5L. Thứ nhất là động cơ hút khí tự nhiên với công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Thứ hai là động cơ tăng áp với công suất tối đa 147 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Cả phiên bản đều sử dụng hộp số vô cấp CVT. Chery Jaecoo 7

Chery Jaecoo 7 tại Việt Nam sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.538 x 1.898 x 1.680 mm, trục cơ sở dài 2.672mm. Xe có góc tiếp cận đạt 21 độ và góc thoát đạt 29 độ. Mẫu xe này nằm trong phân khúc xe gầm cao hạng C và sẽ cạnh tranh cùng Mazda CX-5, Hyundai Tucson, KIA Sportage... khi bán ra ở Việt Nam. Chery Jaecoo 7 mang dáng dấp vuông vức, đồ sộ khá giống với mẫu Huyndai Santa Fe 2024. Tại Trung Quốc, Jaecoo 7 có logo "CHERY" khá lớn đặt ở trung tâm của lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, ở bản quốc tế, logo này đã được thiết kế nhỏ lại. Jaecoo 7 có cụm đèn pha được chia làm hai tầng. Trong khi đó, đèn định vị ban ngày là một dải LED chạy dài, vắt ngang qua mặt ca lăng. Phía đuôi xe có cánh lướt gió lớn tích hợp đèn phanh trên cao, đèn hậu dạng xuyên thấu và 2 ống xả được thiết kế ẩn. Về nội thất, khoang cabin của Chery Jaecoo 7 có thiết kế tối giản nhưng vẫn rất hiện đại. Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình đặt dọc kích thước 13,2 inch. Bảng đồng hồ sau vô lăng bố trí đơn giản tương tự như Hyundai Tucson. Hệ điều hành giải trí của xe được hỗ trợ bởi con chip Snapdragon 8155 đi kèm hệ thống hỗ trợ lái với 33 chức năng khác nhau. Mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản dẫn động 2 cầu là 6,98L/100 km và của phiên bản dẫn động 4 bánh là 7,48L/100 km. Phiên bản dẫn động 4 bánh cũng sẽ cung cấp nhiều chế độ lái như: tuyết, bùn và cát để chinh phục nhiều địa hình khác nhau. Ở bản PHEV ra mắt trong tương lai, Chery Jaecoo 7 còn gây ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1 lít/100 km. Video: Chi tiết xe SUV Chery Omoda 5 của Trung Quốc.

Omoda 5

Trong số loạt xe Chery mới về Việt Nam, đầu tiên phải kể đến Omoda 5. Xe được định vị ở phân khúc SUV/CUV cỡ B, với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.400 x 1.830 x 1.588 mm. Đây là phân khúc xe sôi động bậc nhất thị trường Việt với hàng loạt cái tên ăn khách như Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross. Ngoại hình Omoda 5 mang phong cách trẻ trung, thể thao và hiện đại. Nổi bật ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn với chi tiết hình con thoi kết hợp đèn định vị LED và cụm đèn pha hai tầng. Phía sau là đèn hậu được thiết kế nằm vắt ngang đuôi xe và hai đầu ống xả giả hình chữ nhật nằm khá cao. Nội thất của Omoda 5 có nhiều trang bị hiện đại, có thể kể đến như cụm màn hình đôi 10,25 inch, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cửa sổ trời, hệ thống đèn viền 64 màu, điều hòa tự động và cửa gió dành cho hàng ghế sau. Trang bị an toàn của xe gồm có 6 túi khí, camera 360 độ và các tính năng trợ lái nâng cao ADAS. Theo một số thông tin rò rỉ, tại thị trường Việt Nam, Omoda 5 sẽ được trang bị động cơ xăng I4 1.6L tăng áp, cho công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp. Omoda S5

Omoda S5 thuộc phân khúc sedan cỡ C. Mẫu xe này sở hữu kích thước cụ thể gồm chiều dài 4.644 mm, chiều rộng 1.814 mm, chiều cao 1.493 mm và chiều dài cơ sở 2.650 mm. So với các đối thủ cùng phân khúc như Honda Civic, Kia K3 hay Hyundai Elantra, Omoda S5 có chiều dài cơ sở ngắn hơn đáng kể. Omoda S5 2023 mới có không gian nội thất thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Một số trang bị tiêu chuẩn của xe bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh và phanh tay điện tử. Nằm dưới nắp capo của của Omoda S5 là 2 tùy chọn động cơ với dung tích 1.5L. Thứ nhất là động cơ hút khí tự nhiên với công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Thứ hai là động cơ tăng áp với công suất tối đa 147 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Cả phiên bản đều sử dụng hộp số vô cấp CVT. Chery Jaecoo 7

Chery Jaecoo 7 tại Việt Nam sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.538 x 1.898 x 1.680 mm, trục cơ sở dài 2.672mm. Xe có góc tiếp cận đạt 21 độ và góc thoát đạt 29 độ. Mẫu xe này nằm trong phân khúc xe gầm cao hạng C và sẽ cạnh tranh cùng Mazda CX-5, Hyundai Tucson, KIA Sportage... khi bán ra ở Việt Nam. Chery Jaecoo 7 mang dáng dấp vuông vức, đồ sộ khá giống với mẫu Huyndai Santa Fe 2024. Tại Trung Quốc, Jaecoo 7 có logo "CHERY" khá lớn đặt ở trung tâm của lưới tản nhiệt. Tuy nhiên, ở bản quốc tế, logo này đã được thiết kế nhỏ lại. Jaecoo 7 có cụm đèn pha được chia làm hai tầng. Trong khi đó, đèn định vị ban ngày là một dải LED chạy dài, vắt ngang qua mặt ca lăng. Phía đuôi xe có cánh lướt gió lớn tích hợp đèn phanh trên cao, đèn hậu dạng xuyên thấu và 2 ống xả được thiết kế ẩn. Về nội thất, khoang cabin của Chery Jaecoo 7 có thiết kế tối giản nhưng vẫn rất hiện đại. Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình đặt dọc kích thước 13,2 inch. Bảng đồng hồ sau vô lăng bố trí đơn giản tương tự như Hyundai Tucson. Hệ điều hành giải trí của xe được hỗ trợ bởi con chip Snapdragon 8155 đi kèm hệ thống hỗ trợ lái với 33 chức năng khác nhau. Mức tiêu thụ nhiên liệu của phiên bản dẫn động 2 cầu là 6,98L/100 km và của phiên bản dẫn động 4 bánh là 7,48L/100 km. Phiên bản dẫn động 4 bánh cũng sẽ cung cấp nhiều chế độ lái như: tuyết, bùn và cát để chinh phục nhiều địa hình khác nhau. Ở bản PHEV ra mắt trong tương lai, Chery Jaecoo 7 còn gây ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1 lít/100 km. Video: Chi tiết xe SUV Chery Omoda 5 của Trung Quốc.