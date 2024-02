Cận cảnh Bugatti Chiron Super Sport của đại gia sòng bạc ở Campuchia

Vào ngày 27/1/2024 vừa qua, giới mê xe tại Campuchia lại có dịp được rửa mắt khi hàng chục siêu xe xuất hiện tại 1 khu trung tâm mua sắm khá sầm uất của nước bạn, trong dàn xe này, có 2 chiếc megacar gồm Bugatti Chiron và McLaren Senna của đại gia Hoàng Kim Khánh. Trong số 2 chiếc siêu phẩm Bugatti Chiron, có 1 xe thuộc bản Bugatti Chiron Super Sport triệu đô, tức siêu nhanh, siêu mạnh và rõ ràng phải siêu giới hạn cũng như siêu đắt. Vậy bạn có tò mò muốn biết chủ nhân của bom tấn Bugatti Chiron Super Sport này là ai hay không? Nhiều năm trở lại đây, số lượng siêu xe hiếm, đắt đỏ trên thế giới cập bến Campuchia rất nhiều, trong số này, có nhiều siêu phẩm của Koenigsegg Regera, Porsche 918 Spyder, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari Aperta, McLaren Senna không phải do các đại gia Campuchia sở hữu, dù xe mang biển số nước này. Lý do là 1 phần công việc kinh doanh của các triệu phú ở Asean tập trung ở Campuchia, nên họ mua xe tại đây để tiện sử dụng, cũng như làm truyền thông cho bản thân, ngoài ra, với thuế xe rẻ, không ít đại gia Việt mua siêu xe mang biển số ở Campuchia để chơi. Có lẽ giới mê xe ở Asean chưa quên được hình ảnh chiếc xe Bugatti Chiron Super Sport nằm trên xe chuyên dụng tại Campuchia và theo thông tin chúng tôi có được, chủ nhân của chiếc siêu xe triệu đô này không phải người bản địa, mà là 1 triệu phú Trung Quốc. Vị đại gia Trung Quốc này kinh doanh sòng bạc ở Campuchia, anh sở hữu bộ sưu tập xe rất đẳng cấp, toàn bản giới hạn, nhưng điểm nhấn chính là việc tậu siêu phẩm Bugatti Chiron Super Sport. Đầu tiên là việc dòng siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport chỉ được sản xuất giới hạn 60 xe trên toàn thế giới, trong đó chỉ mới có 3 xe lộ diện xuất hiện tại thị trường Asean, bao gồm Singapore, Malaysia và Campuchia. Điều này cho thấy chiếc Bugatti Chiron Super Sport tại Campuchia rất đặc biệt. Khác với đại gia Hoàng Kim Khánh mua xe McLaren Senna và Koenigsegg Regera ra biển số Campuchia nhưng sử dụng tại nước ta, vị đại gia Trung Quốc để xe Bugatti Chiron Super Sport ở Campuchia để di chuyển, tụ tập cùng bạn bè Ngoại thất của chiếc siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport ở Campuchia nhưng thuộc sở hữu của 1 đại gia Trung Quốc có carbon trần, tức bộ áo này được làm 100% từ sợi carbon, rất đắt tiền, đẳng cấp, và chỉ 1 vết xước nhỏ, cũng khiến chủ xe xót của. Chưa hết, chiếc Bugatti Chiron Super Sport này còn sở hữu 1 số họa tiết màu xanh lá cây, với điểm nhấn mạnh mẽ nhất là con số 88 trên lưới tản nhiệt. Cặp số 88 này lại xuất hiện 1 lần nữa nhưng trên biển số của xe là 88.JP.88. Sau cùng là bộ mâm 5 chấu đơn sơn màu đen, cùng kẹp phanh sơn màu xanh chuối. Bugatti Chiron Super Sport có phần đuôi xe khá dài và mượt mà, đồng thời giúp xe tạo ra lực nén xuống mặt đường lớn tương đương với việc trang bị thêm cánh gió đuôi hoạt động ở chế độ Top Speed. Tương tự như chiếc Super Sport 300+, chi tiết hốc gió cong mềm mại ở cản trước và ống xả đôi phía sau lấy cảm hứng từ siêu xe Bugatti EB110 tiếp tục xuất hiện trên chiếc Chiron Super Sport. Trang bị độc đáo nhất của Chiron Super Sport phải kể bộ lazăng hợp kim nhôm đa chấu hình chữ Y. Tuy nhiên, nếu không hài lòng với trang bị này, người dùng có thể nâng cấp lên tùy chọn mâm hợp kim magiê của mẫu Pur Sport. Bên trong khoang lái, Chiron Super Sport thực sự tạo nên sự khác biệt với mẫu 300+ và Pur Sport. Thay cho chất liệu Alcantara thể thao là da bọc cao cấp, các chi tiết ốp nhôm bóng và các phụ kiện sang trọng phù hợp cho "các hành trình tốc độ cao đường dài." Được biết, hãng siêu xe nước Pháp chỉ sản xuất tổng cộng 60 chiếc Bugatti Chiron Super Sport trên toàn thế giới đi kèm mức giá bán lên đến 3,9 triệu đô la, tương đương khoảng 90 tỷ đồng, cao hơn 1,3 triệu đô la so với bản tiêu chuẩn và ước tính trên 20 xe đang có mặt tại châu Á. Siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport vẫn được trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, 4 bộ tăng áp,sản sinh ra công suất tối đa 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm nhưng đã được hãng xe đến từ Pháp giới hạn vận tốc tối đa xuống còn 440 km/h nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng quy chuẩn. Video: Bugatti Chiron Super Sport của đại gia Campuchia.

Vào ngày 27/1/2024 vừa qua, giới mê xe tại Campuchia lại có dịp được rửa mắt khi hàng chục siêu xe xuất hiện tại 1 khu trung tâm mua sắm khá sầm uất của nước bạn, trong dàn xe này, có 2 chiếc megacar gồm Bugatti Chiron và McLaren Senna của đại gia Hoàng Kim Khánh. Trong số 2 chiếc siêu phẩm Bugatti Chiron, có 1 xe thuộc bản Bugatti Chiron Super Sport triệu đô, tức siêu nhanh, siêu mạnh và rõ ràng phải siêu giới hạn cũng như siêu đắt. Vậy bạn có tò mò muốn biết chủ nhân của bom tấn Bugatti Chiron Super Sport này là ai hay không? Nhiều năm trở lại đây, số lượng siêu xe hiếm, đắt đỏ trên thế giới cập bến Campuchia rất nhiều, trong số này, có nhiều siêu phẩm của Koenigsegg Regera, Porsche 918 Spyder, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari Aperta, McLaren Senna không phải do các đại gia Campuchia sở hữu, dù xe mang biển số nước này. Lý do là 1 phần công việc kinh doanh của các triệu phú ở Asean tập trung ở Campuchia, nên họ mua xe tại đây để tiện sử dụng, cũng như làm truyền thông cho bản thân, ngoài ra, với thuế xe rẻ, không ít đại gia Việt mua siêu xe mang biển số ở Campuchia để chơi. Có lẽ giới mê xe ở Asean chưa quên được hình ảnh chiếc xe Bugatti Chiron Super Sport nằm trên xe chuyên dụng tại Campuchia và theo thông tin chúng tôi có được, chủ nhân của chiếc siêu xe triệu đô này không phải người bản địa, mà là 1 triệu phú Trung Quốc. Vị đại gia Trung Quốc này kinh doanh sòng bạc ở Campuchia, anh sở hữu bộ sưu tập xe rất đẳng cấp, toàn bản giới hạn, nhưng điểm nhấn chính là việc tậu siêu phẩm Bugatti Chiron Super Sport. Đầu tiên là việc dòng siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport chỉ được sản xuất giới hạn 60 xe trên toàn thế giới, trong đó chỉ mới có 3 xe lộ diện xuất hiện tại thị trường Asean, bao gồm Singapore, Malaysia và Campuchia. Điều này cho thấy chiếc Bugatti Chiron Super Sport tại Campuchia rất đặc biệt. Khác với đại gia Hoàng Kim Khánh mua xe McLaren Senna và Koenigsegg Regera ra biển số Campuchia nhưng sử dụng tại nước ta, vị đại gia Trung Quốc để xe Bugatti Chiron Super Sport ở Campuchia để di chuyển, tụ tập cùng bạn bè Ngoại thất của chiếc siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport ở Campuchia nhưng thuộc sở hữu của 1 đại gia Trung Quốc có carbon trần, tức bộ áo này được làm 100% từ sợi carbon, rất đắt tiền, đẳng cấp, và chỉ 1 vết xước nhỏ, cũng khiến chủ xe xót của. Chưa hết, chiếc Bugatti Chiron Super Sport này còn sở hữu 1 số họa tiết màu xanh lá cây, với điểm nhấn mạnh mẽ nhất là con số 88 trên lưới tản nhiệt. Cặp số 88 này lại xuất hiện 1 lần nữa nhưng trên biển số của xe là 88.JP.88. Sau cùng là bộ mâm 5 chấu đơn sơn màu đen, cùng kẹp phanh sơn màu xanh chuối. Bugatti Chiron Super Sport có phần đuôi xe khá dài và mượt mà, đồng thời giúp xe tạo ra lực nén xuống mặt đường lớn tương đương với việc trang bị thêm cánh gió đuôi hoạt động ở chế độ Top Speed. Tương tự như chiếc Super Sport 300+, chi tiết hốc gió cong mềm mại ở cản trước và ống xả đôi phía sau lấy cảm hứng từ siêu xe Bugatti EB110 tiếp tục xuất hiện trên chiếc Chiron Super Sport. Trang bị độc đáo nhất của Chiron Super Sport phải kể bộ lazăng hợp kim nhôm đa chấu hình chữ Y. Tuy nhiên, nếu không hài lòng với trang bị này, người dùng có thể nâng cấp lên tùy chọn mâm hợp kim magiê của mẫu Pur Sport. Bên trong khoang lái, Chiron Super Sport thực sự tạo nên sự khác biệt với mẫu 300+ và Pur Sport. Thay cho chất liệu Alcantara thể thao là da bọc cao cấp, các chi tiết ốp nhôm bóng và các phụ kiện sang trọng phù hợp cho "các hành trình tốc độ cao đường dài." Được biết, hãng siêu xe nước Pháp chỉ sản xuất tổng cộng 60 chiếc Bugatti Chiron Super Sport trên toàn thế giới đi kèm mức giá bán lên đến 3,9 triệu đô la, tương đương khoảng 90 tỷ đồng, cao hơn 1,3 triệu đô la so với bản tiêu chuẩn và ước tính trên 20 xe đang có mặt tại châu Á. Siêu xe triệu đô Bugatti Chiron Super Sport vẫn được trang bị khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, 4 bộ tăng áp,sản sinh ra công suất tối đa 1.578 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm nhưng đã được hãng xe đến từ Pháp giới hạn vận tốc tối đa xuống còn 440 km/h nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng quy chuẩn. Video: Bugatti Chiron Super Sport của đại gia Campuchia.