Cận cảnh BMW Z4 M40i 2021 khoảng 5 tỷ đồng, độc nhất Việt Nam

BMW Z4 2021 thể thao là thế hệ hoàn toàn mới đến từ thương hiệu Đức, xe được phát triển dựa trên khung gầm Toyota Supra. Hệ thống khung gầm mới của BMW Z4 giúp khả năng vận hành tối ưu hơn nhờ vật liệu nhẹ hơn 50 kg so với thế hệ cũ. Tại Việt Nam, giá xe BMW Z4 2021 được phân phối theo diện chính hãng phiên bản sDrive30i với mức 3,329 tỷ đồng. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể tìm đển các đại lý tư nhân để sở hữu những phiên bản với tùy chọn trang bị "độc" hơn như chiếc BMW Z4 M40i 2021 trong bài viết này cùng với đó là mức giá cao hơn vào khoảng 5 tỷ đồng. BMW Z4 M40i 2021 là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe thể thao đến từ thương hiệu Đức. Về tổng thể, xe không khác biệt quá nhiều so với những "người anh em" thấp cấp hơn, sẽ có điểm nhấn ở một số chi tiết. Ở ngoại hình, BMW Z4 M40i 2021 tiếp tục được sử dụng gói M-Sport mang đến diện mạo thể thao, năng động cho mẫu xe thể thao này. Màu sơn bạc Glacier Silver Metallic là tùy chọn riêng của phiên bản BMW Z4 M40i mới về Việt Nam với giá khoảng 550 USD (khoảng 12,6 triệu đồng). Nổi bật ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt hình quả thận quen thuộc với các họa tiết kim cương đan xen. Trong khi đó, cụm đèn pha/cos của M40i mới sẽ được trang bị công nghệ LED với các tính năng tự động cao cấp. Sườn xe BMW Z4 M40i 2021 là bộ la-zăng xám màu với kích thước 19 incn, cùm phanh M-Sport đặc trưng. Đáng chú ý, logo gắn ở la-zăng xe phiên bản M40i cao cấp này sẽ không xoay tương tự thiết kế của Roll-Royce sẽ là điểm khác biệt nhất so với những biến thể thấp hơn. Bước vào khoang lái, phong cách thể thao của gói M-Sport vẫn là chủ đạo trong thiết kế của mẫu xe mui trần BMW Z4 M40i 2021. Không khó để nhận ra, mẫu xe thể thao BMW Z4 đời mới chịu ảnh hưởng nhiều từ dòng sản phẩm 8-Series với thiết kế tập trung vào người lái. Điểm nhấn ở trung tâm bảng táp-lô xe mới M40i 2021 là màn hình giải trí 10,25 inch đặt nổi có khả năng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto... Đầu ra của chiếc xe này là hệ thống 12 loa Harman Kardon cao cấp với công suất 408W. Ngoài ra, BMW Z4 M40i 2021 có nhiều tiện nghi khác như: điều hòa 2 vùng độc lập có lọc khí nano, sạc điện thoại không dây, gương chống chói tự động, phanh tay điện tử, chế độ đóng/mở mui, nhớ ghế lái,... Khác biệt lớn nhất của BMW Z4 M40i so với những biến thể "đàn em" là xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh, dung tích 3.0L Turbo cho công suất cực đại 382 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Khối động cơ này kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp với thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,2 giây. Trong khi đó, BMW sDrive30i 2021 phân phối chính hãng tại Việt Nam sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L tăng áp (B48) cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Sức mạnh truyền xuống bánh xe thông qua hệ dẫn động cầu sau (RWD) và hộp số tự động 8 cấp (ZF). Phiên bản này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Như vậy có thể thấy, ngoài gói tùy chọn ngoại thất, BMW Z4 M40i 2021 khác biệt nhất với những "người anh em" khác ở khối động cơ mạnh mẽ hơn mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người dùng. Nhìn chung, BMW Z4 vẫn là mẫu xe thể thao mui trần không dành cho số đông bởi mức giá khá cao, nhưng đây sẽ là lựa chọn của những khách hàng trẻ tuổi, yêu thích sự khác biệt và dám "trút hầu bao". Video: BMW Z4 2021 3.0L i6 nhập khẩu tư nhân ở Hà Nội.

