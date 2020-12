Vợ chồng ca nương Kiều Anh tậu BMW Z4 2020 hơn 3 tỷ đồng

Vốn nổi tiếng nhờ chất giọng thanh, dày cùng kỹ thuật điêu luyện và nền tảng ca trù được đào tạo bài bản ngay từ khi còn nhỏ, ca nương Kiều Anh luôn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Chiều ngày 26/12, ca nương Kiều Anh đã bất ngờ đăng tải hình ảnh ông xã Văn Quỳnh xuất hiện bên 1 chiếc BMW Z4 2020 mới tại một đại lý ở Hà Nội. Không nằm ngoài dự đoán, đây sẽ là mẫu xe tiếp theo về dinh thự của đôi vợ chồng trẻ này, bầu bạn cùng loạt xe sang như Range Rover, BMW 4-Series, Ford Mustang và gần đây nhất là MINI Cooper. Tuy nhiên, chiếc xe thể thao BMW Z4 2020 này sẽ mang ý nghĩa đặc biệt đối với vợ chồng ca nương Kiều Anh, nguyên nhân bởi đây chính là mẫu xe kỉ niệm 5 ngày cưới đầy ngọt ngào. Được biết, để nhận được chiếc BMW Z4 2020 của Kiều Anh và chồng tậu đã phải chờ đợi gần 1 năm do dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành trên toàn cầu khiến lịch xe về bị ảnh hưởng. BMW Z4 2020 là mẫu xe thể thao mui trần mới được THACO ra mắt trong thời gian gần đây, xe chỉ có duy nhất 1 phiên bản sDrive30i M Sport với giá xe BMW Z4 2020 đang niêm yết là 3,329 tỷ đồng. Ngoại thất BMW Z4 sDrive30i M-Sport mới chính hãng được trang bị bodykit và mâm 19 inch 5 chấu M Sport. Bên cạnh 2 món “đồ chơi” M Sport bao gồm: Vi sai thể thao và phanh M Sport. Nội thất BMW Z4 sDrive30i M-Sport ghế ngồi M Sport bọc da Vernasca, chỉnh điện. Xe được trang bị cụm đồng hồ hỗ trợ lái và màn hình giải trí kích thước 10,25 inch, có tích hợp Apple Car Play và camera lùi, giải trí với loa Harman Kardon và hơn thế nữa. Bên dưới nắp ca-pô, xe sở hữu khối động cơ tăng áp, dung tích 2.0L cho công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Trang bị hộp số là loại tự động 8 cấp Steptronic, đi kèm hệ dẫn động cầu sau và theo công bố của nhà sản xuất, BMW Z4 2020 chỉ cần 5,4 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km/h, vận tốc tối đa có thể lên tới 250 km/h. Trên thị trường, BMW Z4 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Porsche Boxster 718, Audi TT Roadster hay Mercedes-Benz SLC. Tại Việt Nam, BMW Z4 chỉ cạnh tranh trực tiếp với mẫu Porsche Boxster 718 được phân phối chính hãng. Làm so sánh, giá xe BMW Z4 2020 bán ra 3,3 tỷ đồng được cho là sẽ dễ tiếp cận hơn nhiều so với lựa chọn Porsche Boxster 718 có giá từ 3,7 tỷ đồng. Nhìn chung, phân khúc xe mui trần hạng sang cỡ nhỏ này tại Việt Nam khá kén khách, phân khúc này chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của khách mua xe trên thị trường. BMW Z4 thế hệ mới là một lựa chọn thích hợp dành cho các khách hàng trẻ tuổi, hay chị em đang tìm kiếm một mẫu xe mui trần mang thiết kế đẹp mắt, đem lại cảm giác lái thú vị. Video: Chi tiết xe thể thao BMW Z4 2020.

