Cận cảnh BMW 7-Series 2020 gần 5,6 tỷ tại Việt Nam

Cuối tuần vừa qua, Thaco đã tổ chức lễ giới thiệu mẫu BMW 7-Series 2020 mới tới khách hàng tại một đại lý ở TP HCM. Đây là bản nâng cấp facelift giữa chu kỳ thế hệ (LCI – Life Cycle Impulse, cách gọi riêng của BMW), từng ra mắt trên tầm quốc tế vào tháng 1/2019 và ngay lập tức gây ấn tượng với thiết kế mới khẳng định quyền lực và đẳng cấp. Bản cấu hình xe sang BMW 7-Series 2020 đầu tiên được Thaco giới thiệu là 740Li, với các đặc tính: tên mã G12, trục cơ sở kéo dài (LWB), chiều dài tổng thể 5.260 mm (tăng 22 mm so với đời trước), vận hành bằng động cơ I6 3.0L với công suất 340 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm, kết hợp cùng số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh xDrive. Ngoại hình xe mạnh mẽ và táo bạo hơn nhờ kích thước cụm lưới tản nhiệt hình bầu dục nay đã lớn hơn trước đến 40%, được bao quanh bởi những đường viền mạ chrome sáng bóng, nối liền với dải đèn chiếu sáng chính. Phần đầu xe cũng được các nhà thiết kế của BMW nâng cao thêm 50 mm so với đời cũ, khiến cho toàn bộ mặt trước của xe gây ấn tượng thị giác tốt hơn, dù chắc hẳn không phải ai cũng thích điều này. Cụm đèn chiếu sáng chính mỏng dẹt hơn đời trước, sử dụng công nghệ LED thích ứng ở trạng thái tiêu chuẩn và có thể nâng cấp lên loại đèn laser cao cấp với khả năng chiếu sáng tốt hơn. Phần đuôi nổi bật với đường viền chrome dày nối liền với ống xả, trong khi đường chrome phía trên kết hợp với một dải LED 3D nối liền giữa 2 cụm đèn hậu. So với đời trước, đèn hậu đã mỏng hơn 1,4 inch và có tạo hình khác biệt. Do nền tảng khung gầm giữ nguyên nên thông số chiều dài trục cơ sở cũng không thay đổi. Các kỹ sư BMW chỉ cải thiện khả năng cách âm của xe nhờ sửa đổi ở vòm bánh xe phía sau, cột B, cửa sổ bên và phía sau có lớp kính dày hơn 5,1 mm. Khoang cabin trở nên tĩnh lặng hơn, dù thay đổi về mặt thiết kế bên trong không nhiều. Xe được nhập khẩu từ châu Âu về Việt Nam, giá xe BMW 7-Series 2020 là 5,599 tỷ đồng cho phiên bản 740Li. Dự kiến trong thời gian sắp tới danh mục 7-Series 2020 tại Việt Nam sẽ có thêm bản 730Li với giá bán “dễ chịu” hơn, đem đến thêm lựa chọn đẳng cấp cho khách hàng. Video: Chi tiết BMW 7-Series 2020 mới đối thủ Mercedes S-Class.

