Cận cảnh BMW 3-Series 2020 mới, từ 1,899 tỷ tại Việt Nam

Tại buổi lễ ra mắt trực tuyến 10 dòng xe mới của BMW tại Việt Nam, Thaco đã giới thiệu bộ ba biến thể mới của dòng BMW 3-Series 2020 mới, bao gồm 320i Sport Line; 320i Sport Line Plus và 330i M-Sport. Thực tế, hai biến thể 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus là những biến thể mới được bán ra tại thị trường trong nước. Riêng 330i M-Sport vẫn giữ nguyên từ thế hệ trước nhưng được nâng cấp thêm về trang bị. Cả 3 phiên bản này của BMW Series 3 thế hệ thứ 7 tại Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. BMW Series 3 hoàn toàn mới có kích thước 4.709 x 1.827 x 1.442 mm, nghĩa là dài hơn 76 mm, rộng hơn 16 mm và cao hơn 1 mm so với thế hệ cũ. Sự gia tăng kích thước, đặc biệt chiều dài và rộng, đem lại cho Series 3 kiểu dáng vững chắc hơn. Thiết kế ngoại thất của các phiên bản có một số điểm khác biệt. Cụ thể, 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus đều mang thiết kế năng động, bản 320i Sport Line được trang bị mâm hợp kim 17 inch và 5 chấu kép, trong khi 320i Sport Line Plus được trang bị mâm hợp kim 18 inch và 5 chấu kép. Cụm đèn trước sử dụng hoàn toàn công nghệ LED là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản 320i Sport Line. Trên các phiên bản 320i Sport Line Plus và 330i M Sport, cụm đèn trước LED có thiết kế hiện đại nhờ 2 cặp đèn LED sáng ban ngày hình chữ U. Ngoài ra, công nghệ chiếu sáng trên 2 phiên bản này cũng bổ sung thêm các tính năng đèn chiếu góc và mở rộng góc chiếu, đem tới tầm nhìn tối ưu khi vào cua ở mọi dải tốc độ. Series 3 mới là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có chức năng điều chỉnh đèn pha/cốt tự động được trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản. Nội thất 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus được trang bị nội thất ốp nhôm Mesheffect và ghế trước thể thao bọc da Sensatec pha nỉ, hoặc bọc da Sensatec hoàn toàn (tuỳ phiên bản). Trên phiên bản 330i M Sport, ghế ngồi được bọc da Vernasca, dây đai an toàn M, tay lái thể thao M, trần xe BMW Individual màu đen Anthracite, mặt táp-lô bọc da Sensatec và ốp nội thất nhôm Tetragon. Sự khác biệt giữa nội thất 320i và 330i nằm ở trang bị BMW Live Cockpit Plus, cụ thể trên 320i Sport Line Tiêu Chuẩn BMW Live Cockpit Plus sử dụng hệ điều hành iDrive 6.0 cùng với màn hình cảm ứng trung tâm 8,8 inch và bảng đồng hồ tích hợp màn hình màu 5,7 inch. Những trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm núm xoay điều khiển iDrive Touch, hệ thống định vị và dẫn đường, hai cổng USB để truyền dữ liệu, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và WiFi. Hệ thống BMW Live Cockpit Professional có trên 320i Sport Line Plus và 330i M Sport bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số độ phân giải cao 12,3 inch phía sau tay lái và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. Sử dụng hệ điều hành BMW 7.0, hệ thống này hiển thị thông tin rõ nét và thông minh, nhằm cung cấp cho người lái những thông tin cần thiết vào đúng thời điểm. Ngoài ra, người lái còn có thể tùy biến giao diện của hệ thống để phù hợp với thói quen sử dụng. Về truyền động, bộ đôi phiên bản BMW 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus mới đều sử dụng chung động cơ 4 xy-lanh 2.0L tăng áp kép, tương đồng bản 330i nhưng công suất được giới hạn ở mức 184 mã lực và 300 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Về an toàn và hỗ trợ lái, hệ thống Park Distance Control (PDC) với các cảm biến trước và sau xe cùng camera lùi trên các phiên bản 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus sẽ cung cấp các cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh để tránh va chạm với các chướng ngại vật. Cùng với đó, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant có thể lựa chọn và tự động đưa xe vào những vị trí đỗ xe vuông góc hoặc song song. Hệ thống camera 360 độ thông minh cung cấp cho người lái tầm nhìn bao quát toàn diện. Các góc nhìn đa dạng được kết hợp để đem lại tầm quan sát 360 độ và môi trường 3D xung quanh xe, sau đó hiển thị lên màn hình điều khiển trung tâm... Một chức năng khác tích hợp trong hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant là tính năng hỗ trợ lùi xe Reversing Assistant. Với mức giá BMW 320i Sport Line mới khởi điểm 1,899 tỷ đồng, hai phiên bản còn lại là 320i Sport Line Plus, 330i M-Sport có giá tương ứng 2,179 và 2,499. Mức giá này giúp dòng 3 Series đã trở nên dễ tiếp cận hơn so với trước đó. Tuy nhiên, giá bán khởi điểm của BMW 3 Series mới chính hãng tại Việt Nam vẫn cao hơn khá nhiều so với đối thủ Mercedes-Benz C-Class lắp ráp trong nước có giá bán từ 1,399 tỷ đồng. Video: Giới thiệu BMW 3-Series 2020 thế hệ mới.

