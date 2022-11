Cadillac Escalade siêu sang dài như xe buýt 45 chỗ, hơn 5,2 tỷ đồng

Pinnacle Limousine Manufacturing - công ty có trụ sở tại Fremont, California, Mỹ là nơi chuyên độ kéo dài thân xe nổi tiếng. Mới đây, hãng độ này đã giới thiệu sản phẩm mới nhất của mình, là một chiếc Cadillac Escalade dài hơn 10 mét – ngang ngửa một chiếc xe buýt 45 chỗ. Như vậy, chiếc Cadillac Escalade bản kéo dài này này đã được kéo thêm 5 mét, tăng gấp đôi so với nguyên bản (bản tiêu chuẩn có chiều dài gần 5,4 mét). Với một chiếc xe có chiều dài ngoại cỡ như vậy, việc mở cửa xe kiểu thông thường hoặc cửa trượt sẽ khá khó khăn, do đó, Pinnacle đã thiết kế cửa mở kiểu cánh chim. Ngoại thất độc dị là chưa đủ, khoang nội thất của chiếc Cadillac Escalade bản limousine cũng khiến nhiều người phải trầm trồ khi được thiết kế giống như… một phòng hát karaoke cao cấp. Xe được trang bị hệ thống đèn nền đa sắc cực kỳ sống động trải dài khắp cabin và dàn âm thanh bao gồm nhiều loa được gắn trên các cột và trần xe. Ngoài ra, khu vực này còn có một màn hình cỡ lớn và ngăn đựng đồ uống. Toàn bộ không gian hành khách phía sau cũng được tách biệt với khoang lái giữ sự riêng tư cho cả hai phía. Bản độ của Pinnacle không được nâng cấp về sức mạnh vận hành. Nằm dưới nắp capo vẫn là khối động cơ V8 6.2L có công suất 420 mã lực và mô men xoắn đạt 624 Nm. Chiếc Escalade dài 10 mét này có odo chỉ 1,8km. Mức giá xe Cadillac Escalade dài 10 mét này là 220.000 USD (khoảng 5,28 tỷ đồng) - một mức giá được cho là khá rẻ so với những nâng cấp độc đáo được thực hiện. VIdeo: Ngắm Caddy Escalade Limousine bản kéo dài đầy sang chảnh.

Pinnacle Limousine Manufacturing - công ty có trụ sở tại Fremont, California, Mỹ là nơi chuyên độ kéo dài thân xe nổi tiếng. Mới đây, hãng độ này đã giới thiệu sản phẩm mới nhất của mình, là một chiếc Cadillac Escalade dài hơn 10 mét – ngang ngửa một chiếc xe buýt 45 chỗ. Như vậy, chiếc Cadillac Escalade bản kéo dài này này đã được kéo thêm 5 mét, tăng gấp đôi so với nguyên bản (bản tiêu chuẩn có chiều dài gần 5,4 mét). Với một chiếc xe có chiều dài ngoại cỡ như vậy, việc mở cửa xe kiểu thông thường hoặc cửa trượt sẽ khá khó khăn, do đó, Pinnacle đã thiết kế cửa mở kiểu cánh chim. Ngoại thất độc dị là chưa đủ, khoang nội thất của chiếc Cadillac Escalade bản limousine cũng khiến nhiều người phải trầm trồ khi được thiết kế giống như… một phòng hát karaoke cao cấp. Xe được trang bị hệ thống đèn nền đa sắc cực kỳ sống động trải dài khắp cabin và dàn âm thanh bao gồm nhiều loa được gắn trên các cột và trần xe. Ngoài ra, khu vực này còn có một màn hình cỡ lớn và ngăn đựng đồ uống. Toàn bộ không gian hành khách phía sau cũng được tách biệt với khoang lái giữ sự riêng tư cho cả hai phía. Bản độ của Pinnacle không được nâng cấp về sức mạnh vận hành. Nằm dưới nắp capo vẫn là khối động cơ V8 6.2L có công suất 420 mã lực và mô men xoắn đạt 624 Nm. Chiếc Escalade dài 10 mét này có odo chỉ 1,8km. Mức giá xe Cadillac Escalade dài 10 mét này là 220.000 USD (khoảng 5,28 tỷ đồng) - một mức giá được cho là khá rẻ so với những nâng cấp độc đáo được thực hiện. VIdeo: Ngắm Caddy Escalade Limousine bản kéo dài đầy sang chảnh.