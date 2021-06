Cadillac Escalade 2021 chống đạn - SUV cho đại gia hơn 3,4 tỷ đồng

Đi xung quanh khu phố trong một chiếc SUV sang trọng, to lớn như Cadillac Escalade 2021 mới là một cách tuyệt vời để thể hiện thành công, địa vị mà không quá thu hút như một siêu xe hoặc Rolls-Royce. Bản chất này càng có lợi đối với những người mua giàu có, những người lo sợ về sự an toàn của mình mỗi khi đi trên đường. Nhằm mang đến sự an toàn tối đa cho các khách hàng ưa chuộng mẫu xe SUV hạng sang Cadillac Escalade, công ty chuyên chế tạo xe bọc giáp Inkas Armored Vehicle Manufacturing từ Canada mới đây đã giới thiệu phiên bản bọc giáp chống đạn cho Escalade thế hệ mới. Trước tiên, khách hàng có thể tùy chọn cả hai loại động cơ của Escalade. Chúng bao gồm một động cơ V8 dung tích 6.2 lít với 420 mã lực và 624 Nm mô-men xoắn cực đại, hoặc một động cơ tăng áp i6 dung tích 3.0 lít tiết kiệm hơn với 260 mã lực và cùng số mô-men xoắn. Cho dù động cơ I6 có thể giúp chủ xe tiết kiệm chút chi phí, họ thực sự nên chọn động cơ V8 để đủ công suất kéo cả trọng lượng bổ sung.Cadillac Escalade 2021 bọc giáp của Inkas sử dụng giáp chống đạn trọng lượng nhẹ, bao bọc toàn bộ thân vỏ xe. Lớp giáp này mang lại cấp độ bảo vệ BR6 với một hệ thống chồng lấp độc quyền trên các đệm làm kín cửa để bảo vệ người ngồi khỏi đạn bắn. Ngoài lớp giáp bảo vệ, Inkas còn cung cấp còi báo động, hệ thống loa phát thanh ngoài, đèn chớp LED, hệ thống dập lửa, cửa hỗ trợ, và hơn thế nữa. Ấn tượng nhất, Inkas vẫn giữ lại tất cả các tính năng tiêu chuẩn của Escalade 2021, bao gồm màn hình OLED 38 inch, hệ thống âm thanh AKG 36 loa, ánh sáng quanh nội thất, ghế mát-xa, và hệ thống hỗ trợ lái Super Cruise. Escalade mới nhất vốn đã có một nội thất tuyệt vời, nhưng Inkas cũng cung cấp thêm nhiều tùy chọn bọc đệm và các chi tiết trang trí để chủ sở hữu có thể đưa chiếc xe của mình lên cấp độ sang trọng mới. Về phương diện giá bán, Inkas tính phí 150.000 USD - tương đương khoảng hơn 3,4 tỷ đồng (bao gồm cả xe ban đầu) đối với Lincoln Navigator bọc giáp, vậy nên người mua có thể mong đợi giá tương tự ở Escalade bọc giáp. Video: SUV hạng sang Cadillac Escalade 2021 chống đạn.

Đi xung quanh khu phố trong một chiếc SUV sang trọng, to lớn như Cadillac Escalade 2021 mới là một cách tuyệt vời để thể hiện thành công, địa vị mà không quá thu hút như một siêu xe hoặc Rolls-Royce. Bản chất này càng có lợi đối với những người mua giàu có, những người lo sợ về sự an toàn của mình mỗi khi đi trên đường. Nhằm mang đến sự an toàn tối đa cho các khách hàng ưa chuộng mẫu xe SUV hạng sang Cadillac Escalade, công ty chuyên chế tạo xe bọc giáp Inkas Armored Vehicle Manufacturing từ Canada mới đây đã giới thiệu phiên bản bọc giáp chống đạn cho Escalade thế hệ mới. Trước tiên, khách hàng có thể tùy chọn cả hai loại động cơ của Escalade. Chúng bao gồm một động cơ V8 dung tích 6.2 lít với 420 mã lực và 624 Nm mô-men xoắn cực đại, hoặc một động cơ tăng áp i6 dung tích 3.0 lít tiết kiệm hơn với 260 mã lực và cùng số mô-men xoắn. Cho dù động cơ I6 có thể giúp chủ xe tiết kiệm chút chi phí, họ thực sự nên chọn động cơ V8 để đủ công suất kéo cả trọng lượng bổ sung. Cadillac Escalade 2021 bọc giáp của Inkas sử dụng giáp chống đạn trọng lượng nhẹ, bao bọc toàn bộ thân vỏ xe. Lớp giáp này mang lại cấp độ bảo vệ BR6 với một hệ thống chồng lấp độc quyền trên các đệm làm kín cửa để bảo vệ người ngồi khỏi đạn bắn. Ngoài lớp giáp bảo vệ, Inkas còn cung cấp còi báo động, hệ thống loa phát thanh ngoài, đèn chớp LED, hệ thống dập lửa, cửa hỗ trợ, và hơn thế nữa. Ấn tượng nhất, Inkas vẫn giữ lại tất cả các tính năng tiêu chuẩn của Escalade 2021, bao gồm màn hình OLED 38 inch, hệ thống âm thanh AKG 36 loa, ánh sáng quanh nội thất, ghế mát-xa, và hệ thống hỗ trợ lái Super Cruise. Escalade mới nhất vốn đã có một nội thất tuyệt vời, nhưng Inkas cũng cung cấp thêm nhiều tùy chọn bọc đệm và các chi tiết trang trí để chủ sở hữu có thể đưa chiếc xe của mình lên cấp độ sang trọng mới. Về phương diện giá bán, Inkas tính phí 150.000 USD - tương đương khoảng hơn 3,4 tỷ đồng (bao gồm cả xe ban đầu) đối với Lincoln Navigator bọc giáp, vậy nên người mua có thể mong đợi giá tương tự ở Escalade bọc giáp. Video: SUV hạng sang Cadillac Escalade 2021 chống đạn.