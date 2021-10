Cách đây 20 năm, Ford từng chế tạo xe địa hình “đại chất”

Là một trong những nhà sản xuất ôtô lâu đời nhất ở Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung, Ford được người ta biết đến nhiều nhất nhờ dòng xe bán tải F-Series và xe cơ bắp Mustang. Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng cách đây hơn 20 năm, hãng xe Mỹ từng chế tạo một mẫu Ford concept đi địa hình với một phong cách hoàn toàn khác biệt hay không? Mẫu xe concept lạ lùng đó có tên là Ford EX địa hình, một chiếc xe địa hình kiểu buggy. Chiếc xe bé nhỏ 2 chỗ ngồi này đã ra mắt công chúng lần đầu tiên ở Triển lãm Ô tô Detroit 2001. Nhằm tạo nên một chiếc xe vượt địa hình khéo léo với trọng lượng nhẹ, Ford đã sử dụng khung làm bằng thép crôm hình ống - một sự kết hợp giữa crom và molypden - trong khi các tấm ốp thân vỏ là hợp chất. Kính chắn gió có thể mở ra và gập xuống để mang lại trải nghiệm phiêu lưu đích thực.Ford EX 2001 địa hình trông có vẻ thiếu an toàn nhưng thực tế không phải vậy. Nó có trang bị bộ lốp đi địa hình cỡ 33 inch với lực bám cao, bao quanh bộ la-zăng cỡ 17 inch. Hơn nữa, nó còn trang bị một khung chống lật, phòng trường hợp người lái muốn thử sức với một dạng địa hình khó khăn nào đó. Chưa hết, chiếc xe còn trang bị dây đai an toàn 4 điểm và túi khí ở phía trước. Ở bên trong nội thất, Ford EX không có gì nhiều. Tuy nhiên, nó cũng có một vài chi tiết đẹp ví như vô lăng có thể đẩy sang một bên để dễ ra vào hơn, đồng thời cụm đồng hồ trên cột lái trông cũng bắt mắt. Vì xe không có nóc che chắn, vậy nên sàn xe có một vài nút bịt – dường như là để thoát nước ra ngoài, nhưng nếu trời mưa quá to, bạn có thể cần phải giật chúng ra để không bị ướt giày. Về phương diện công suất, chiếc xe concept độc nhất của Ford được trang bị động cơ siêu nạp Ford V6 dung tích 4.0 lít, sản sinh 375 mã lực và 555 Nm mô-men xoắn cực đại, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động AWD. Với trọng lượng không tải chỉ 1.179 kg, bạn có thể dễ dàng hình dung chiếc xe này tốc độ đến như thế nào. Với những điểm hay ho nói trên, vậy tại sao Ford không đưa concept EX vào sản xuất đại trà? Nguyên nhân có thể là vì Ford đã cân nhắc chi phí chế tạo của EX, đánh giá nhu cầu thị trường so với những sản phẩm khác ví như Fiesta, và quyết định rằng EX không phải là một mẫu xe khả thi. Tất nhiên, EX cũng chỉ thể chỉ là một mẫu concept phục vụ mục đích marketing, nhằm thuyết phục mọi người rằng Ford cũng có thể chế tạo những cỗ máy độc đáo và thú vị chứ không chỉ những chiếc xe thực dụng và tẻ nhạt. Sau này, vài chiếc xe EX nguyên mẫu mà Ford đã trưng bày ở Detroit 2001 có được mang ra bán đấu giá nhiều lần trong 20 năm qua, với lần gần nhất là trong năm 2019 cho số tiền khoảng 100.000 USD. Do vậy, nếu bạn là một người muốn sở hữu một chiếc Ford EX thì cơ hội không phải là không có. Video: Chi tiết concept Ford EX địa hình đời 2001.

