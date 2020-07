Ca sĩ Hiền Hồ tậu Mercedes-Benz S450L Luxury gần 5 tỷ đồng

Hiền Hồ là một cái tên khá mới trong làng âm nhạc Việt, nhưng cô đã nhanh chóng tạo được tiếng vang nhờ những ca khúc đi vào lòng người như "Rồi người thương cũng hoá người dưng" hay "Em ngày xưa khác rồi"... Mới đây, Hiền Hồ đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi cô quyết định tậu về cho mình một chiếc Mercedes-Benz S450L Luxury mới. Hiền Hồ sinh năm 1997 và từng giành giải Á quân chương trình Giọng hát Việt khi mới 20 tuổi. Cô theo đuổi dòng nhạc Ballad với giai điệu trữ tình cùng ca từ sâu sắc khiến hàng triệu trái tim xao xuyến. Ngoài ra, Hiền Hồ còn được ví như một “nàng búp bê” với mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn trong veo cùng khuôn mặt dễ thương, sở hữu giọng hát cao vút đầy mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Nằm trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, Mercedes-Benz S450L Luxury tại Việt Nam ra mắt vào hồi giữa năm 2018. Cùng với S450L, S450L Luxury ra đời để thay thế S400L cũ. Xe sở hữu thiết kế bóng bẩy và sắc sảo hơn trước. Trong đó, cụm đèn LED Multi-Beam vừa trang nhã vừa góp phần tăng độ an toàn cho quá trình vận hành. Nội thất xe thay đổi với 2 màn hình 12,3 inch tạo thành khu vực nối liền chuẩn HD. Vô-lăng xe thiết kế 3 chấu thay vì 2 chấu như trước đây. Ghế trước chỉnh điện nhớ 3 vị trí tích hợp sưởi và thông gió, ghế sau masage 6 chố độ khác nhau trong đó có 2 chế độ có thể kết hợp sưởi tạo hiệu ứng masage đá nóng. Phía trước tích hợp sạc điện thoại không dây. Hệ thống giải trí bao gồm âm thanh Bumester 13 loa công suất 590W, đèn viền nội thất với 64 màu tuỳ chọn, nội thất bọc da cao cấp ốp gỗ bóng Burr Walnut, cửa sổ trời panoramic. Xe có khả năng tương thích Bluetooth, trình duyệt Internet, Apple Carplay, Android và định vị vệ tinh toàn cầu có bản đồ Việt Nam, Camera 360 độ... Mercedes-Benz S450 L của Hiền Hồ sở hữu khối động cơ V6 3.0L sản sinh công suất tối đa 367 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.800 - 5.000 v/p. Hộp số là loại 9 cấp 9G-Tronic, hệ dẫn động cầu sau cùng 4 chế độ lái; Eco, Sport, Comfort, Individual... Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h mất 5,4 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Mẫu xe sang Mercedes-Benz S450L Luxury mới này cũng sở hữu hàng loạt các hệ thống an toàn như: hỗ trợ đỗ xe chủ động, bình chữa cháy, chức năng cảnh báo mất tập trung, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP và hỗ trợ ổn định xe khi gió thổi ngang, camera 360 độ phân giải cao, chức năng cảnh báo Pre- Safe, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Hiện chưa rõ nữ ca sỹ Hiền Hồ đã chi ra bao nhiêu tiền để sở hữu chiếc xe sang Mercedes-Benz S450L Luxury, nhưng với việc là người nổi tiếng, rất có thể cô sẽ được hưởng mức ưu đãi từ phía thương hiệu xe sang ngôi sao 3 cánh tại Việt Nam. Trước Hiền Hồ, cũng đã có một số sao Việt khác mua Mercedes-Benz S450L như nữ ca sĩ Bích Phương hay nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Giá xe Mercedes-Benz S450L và Mercedes-Benz S450L Luxury đang được chào bán chính hãng tại Việt Nam với mức đề xuất là 4,969 tỷ đồng. Video: Ca sĩ Hiền Hồ "mạnh tay" tậu xế hộp S450 Luxury.

