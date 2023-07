Cả dàn xe Skoda cập cảng Việt Nam, sẽ ra mắt trong năm 2023

Theo thông tin mà liên minh Skoda - TC Motor tuyên bố, cả 4 mẫu xe sẽ được ra mắt ngay trong năm nay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ hãng có giới thiệu cùng lúc cả 4 mẫu trong đợt ra mắt sắp tới hay không. Mới đây, lô xe Skoda Kodiaq thương mại đầu tiên đã chính thức cập cảng tại Việt Nam, chuẩn bị cho ngày ra mắt sắp tới. Dự kiến xe sẽ ra mắt vào khoảng tháng 9 tới đây, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Séc. Trước đó, một số mẫu xe của thương hiệu này cũng từng bị bắt gặp tại trung tâm kiểm định khí thải xe mới ở Hà Nội. Nhiều khả năng, ngoài Skoda Kodiaq về Việt Nam, một mẫu SUV khác của thương hiệu này là Skoda Karoq cũng sẽ ra mắt cùng thời điểm, bởi cả hai lần lượt nằm ở phân khúc D và C, nhóm xe đang đặc biệt "hot" tại Việt Nam. Được biết, Skoda Kodiaq là mẫu SUV lớn nhất của thương hiệu Séc, được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB của Tập đoàn Volkswagen. Skoda Kodiaq sở hữu đường nét thiết kế mạnh mẽ, cứng cáp đi cùng nhiều trang bị an toàn, hiện đại. Chưa rõ khi về nước, xe sẽ được bán với cấu hình như thế nào. Tại quê nhà Châu Âu, Skoda Kodiaq có hai biến thể: 5 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi. Ra mắt tại Việt Nam, Skoda Kodiaq có thể sẽ sử dụng động cơ xăng TSI 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Động cơ này từng được trang bị trên các phiên bản Skoda Kodiaq tại thị trường Ấn Độ. Kodiaq là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Skoda trên toàn cầu. Sự xuất hiện của mẫu xe này góp phần mang đến lựa chọn mới cho người tiêu dùng ở phân khúc crossover cỡ trung. Mẫu xe còn lại dự kiến cũng sẽ ra mắt cùng với Skoda Kodiaq là Karoq. Skoda Karoq thuộc phân khúc SUV cỡ C với chiều dài 4.382 mm, chiều rộng 1.841 mm, chiều cao 1.603 - 1.614 mm và chiều dài cơ sở 2.638 mm. So với các mẫu SUV-C khác như Hyundai Tucson hay Mazda CX-5, Karoq có kích thước nhỏ hơn khá nhiều và chỉ ngang ngửa với mẫu xe thuộc nhóm B+/C- là Toyota Corolla Cross. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu Skoda, Karoq mang trên mình ngoại hình khá nam tính, vuông thành sắc cạnh thay vì bo tròn. Lưới tản nhiệt đa giác với mắt lưới nằm dọc, sơn màu đen bóng, và viền bao quanh mạ crôm. Kết hợp với đó là hệ thống đèn pha LED 2 tầng. Mâm xe kích thước 17 -19 inch tùy phiên bản. Tại Châu ÂU, Skoda Karoq sở hữu nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc da pha nỉ. Bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 8 inch hoặc 10,25 inch tùy phiên bản. Màn hình giải trí trung tâm có 3 phiên bản với kích thước 6,5 inch, 8 inch hoặc 9,2 inch. Một số trang bị đáng chú ý khác bao gồm đèn viền nội thất, Android Auto/Apple CarPlay không dây, trợ lý ảo Laura và cập nhật phần mềm qua WiFi. Skoda Karoq có cả tùy chọn động cơ xăng và diesel. Tại Việt Nam, mẫu SUV này có thể được trang bị động cơ xăng TSI 1.5L với công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 7 cấp. Theo công bố của hãng, trong giai đoạn đầu, các dòng xe trên sẽ được Skoda phân phối tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu. Năm 2024, khi nhà máy của Skoda tại Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động thì xe sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước. Nhà máy này có diện tích lên tới 36,5 ha cùng công suất đạt 120.000 xe/năm. Dự kiến, khi về nước, những mẫu xe của Skoda cũng sẽ được người Việt tin dùng và “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng xe bán chạy. Video: Skoda Kodiaq xuất hiện tại Hà Nội: sớm ra mắt đấu CX-5.

