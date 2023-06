Skoda Kodiaq sắp bán tại Việt Nam hé lộ thiết kế và trang bị

Theo kế hoạch, vào cuối năm nay, thương hiệu Skoda sẽ chính thức tung ra thế hệ mới của dòng xe Kodiaq. Trước thời điểm đó, hãng Skoda đã công bố hình ảnh "úp mở" và những thông tin đầu tiên của mẫu SUV hạng trung này. Theo đó, ở thế hệ thứ hai, Skoda Kodiaq 2024 mới sẽ có tổng cộng 5 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực. Động cơ đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 204 mã lực. Động cơ này đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tiếp đến là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 1.5L kể trên, mô-tơ điện, hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và pin 25,7 kWh. Phiên bản PHEV của xe sẽ có tên Skoda Kodiaq iV, sở hữu công suất tổng cộng 204 mã lực và quãng đường di chuyển bằng pin hơn 100 km. Tùy chọn động cơ còn lại của mẫu SUV Skoda Kodiaq hạng trung này là máy dầu TDI 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Động cơ này có 2 mức sức mạnh là 150 mã lực và 193 mã lực. Trong đó, phiên bản mạnh hơn sẽ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh. Đáng tiếc là hình ảnh do hãng Skoda tung ra không cho thấy rõ thiết kế của Kodiaq mới. Chỉ thấy rằng xe sẽ được trang bị lưới tản nhiệt mới, giống loại dùng cho 2 người anh em Slavia và Kushaq, nhưng đi kèm các nan nằm dọc dày hơn. Tương tự thế hệ cũ, Skoda Kodiaq 2024 cũng đi kèm hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, đèn pha của xe nằm dưới và sẽ là loại LED ma trận. Chưa hết, cản trước của mẫu SUV hạng trung này còn tích hợp cảm biến radar - dấu hiệu của những tính năng an toàn chủ động ADAS. Trên cản trước có thêm khe gió nằm bên dưới đèn pha. Bên cạnh đó, hãng Skoda cũng đã thiết kế lại kính cửa sổ bên sườn và cột D của xe. Không chỉ thay đổi thiết kế, Skoda Kodiaq thế hệ thứ hai còn được điều chỉnh cả kích thước với chiều dài 4.758 mm, chiều rộng 1.864 mm, chiều cao 1.657 mm và chiều dài cơ sở 2.791 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 61 mm ở bản 5 chỗ và 59 mm ở bản 7 chỗ trong khi các thông số kích thước còn lại giữ nguyên. Hiện hình ảnh nội thất của Skoda Kodiaq 2024 chưa được tung ra. Tuy nhiên, theo hãng Skoda, xe sẽ có thêm những trang bị như cần số nằm trên cột vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch với giao diện gọn gàng hơn, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Ngoài ra, bệ tì tay trung tâm của xe cũng sẽ được tích hợp ngăn chứa đồ và giá để ly ở giữa hàng ghế thứ hai cũng như ngăn chứa ô trong cửa bên ghế lái. Thể tích khoang hành lý của xe sẽ đạt khoảng 910 lít ở bản 5 chỗ và dao động từ 340 - 845 lít ở bản 7 chỗ. Kodiaq là một trong những mẫu xe mà thương hiệu Skoda sẽ giới thiệu tại Việt Nam trong năm nay. Vào hồi tháng 4/2023, mẫu xe này cũng đã bị bắt gặp tại một trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội. Dự kiến, thương hiệu Skoda sẽ ra mắt Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Ngoài Kodiaq, Skoda còn dự định giới thiệu 3 mẫu xe nữa ở Việt Nam trong năm nay, bao gồm Karoq, Superb và Octavia. 4 mẫu xe này sẽ được bán ở Việt Nam dưới dạng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Nhà phân phối các mẫu xe này ở Việt Nam là TC Motor. Bước sang năm 2024, khi nhà máy ở Quảng Ninh được hoàn thiện, Skoda sẽ đưa 2 mẫu xe Kushaq và Slavia lên dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam. Đến năm 2025, thương hiệu xe của Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục ra mắt 2 mẫu ôtô điện ở Việt Nam là Enyaq iV và Enyaq Coupe iV. Video: Hé lộ mẫu xe SUV Skoda Kodiaq 2024 mới.

Theo kế hoạch, vào cuối năm nay, thương hiệu Skoda sẽ chính thức tung ra thế hệ mới của dòng xe Kodiaq. Trước thời điểm đó, hãng Skoda đã công bố hình ảnh "úp mở" và những thông tin đầu tiên của mẫu SUV hạng trung này. Theo đó, ở thế hệ thứ hai, Skoda Kodiaq 2024 mới sẽ có tổng cộng 5 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là hệ truyền động mild hybrid với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực. Động cơ đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 204 mã lực. Động cơ này đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tiếp đến là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 1.5L kể trên, mô-tơ điện, hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp và pin 25,7 kWh. Phiên bản PHEV của xe sẽ có tên Skoda Kodiaq iV, sở hữu công suất tổng cộng 204 mã lực và quãng đường di chuyển bằng pin hơn 100 km. Tùy chọn động cơ còn lại của mẫu SUV Skoda Kodiaq hạng trung này là máy dầu TDI 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Động cơ này có 2 mức sức mạnh là 150 mã lực và 193 mã lực. Trong đó, phiên bản mạnh hơn sẽ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh. Đáng tiếc là hình ảnh do hãng Skoda tung ra không cho thấy rõ thiết kế của Kodiaq mới. Chỉ thấy rằng xe sẽ được trang bị lưới tản nhiệt mới, giống loại dùng cho 2 người anh em Slavia và Kushaq, nhưng đi kèm các nan nằm dọc dày hơn. Tương tự thế hệ cũ, Skoda Kodiaq 2024 cũng đi kèm hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, đèn pha của xe nằm dưới và sẽ là loại LED ma trận. Chưa hết, cản trước của mẫu SUV hạng trung này còn tích hợp cảm biến radar - dấu hiệu của những tính năng an toàn chủ động ADAS. Trên cản trước có thêm khe gió nằm bên dưới đèn pha. Bên cạnh đó, hãng Skoda cũng đã thiết kế lại kính cửa sổ bên sườn và cột D của xe. Không chỉ thay đổi thiết kế, Skoda Kodiaq thế hệ thứ hai còn được điều chỉnh cả kích thước với chiều dài 4.758 mm, chiều rộng 1.864 mm, chiều cao 1.657 mm và chiều dài cơ sở 2.791 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 61 mm ở bản 5 chỗ và 59 mm ở bản 7 chỗ trong khi các thông số kích thước còn lại giữ nguyên. Hiện hình ảnh nội thất của Skoda Kodiaq 2024 chưa được tung ra. Tuy nhiên, theo hãng Skoda, xe sẽ có thêm những trang bị như cần số nằm trên cột vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch với giao diện gọn gàng hơn, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Ngoài ra, bệ tì tay trung tâm của xe cũng sẽ được tích hợp ngăn chứa đồ và giá để ly ở giữa hàng ghế thứ hai cũng như ngăn chứa ô trong cửa bên ghế lái. Thể tích khoang hành lý của xe sẽ đạt khoảng 910 lít ở bản 5 chỗ và dao động từ 340 - 845 lít ở bản 7 chỗ. Kodiaq là một trong những mẫu xe mà thương hiệu Skoda sẽ giới thiệu tại Việt Nam trong năm nay. Vào hồi tháng 4/2023, mẫu xe này cũng đã bị bắt gặp tại một trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội. Dự kiến, thương hiệu Skoda sẽ ra mắt Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Ngoài Kodiaq, Skoda còn dự định giới thiệu 3 mẫu xe nữa ở Việt Nam trong năm nay, bao gồm Karoq, Superb và Octavia. 4 mẫu xe này sẽ được bán ở Việt Nam dưới dạng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Nhà phân phối các mẫu xe này ở Việt Nam là TC Motor. Bước sang năm 2024, khi nhà máy ở Quảng Ninh được hoàn thiện, Skoda sẽ đưa 2 mẫu xe Kushaq và Slavia lên dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam. Đến năm 2025, thương hiệu xe của Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục ra mắt 2 mẫu ôtô điện ở Việt Nam là Enyaq iV và Enyaq Coupe iV. Video: Hé lộ mẫu xe SUV Skoda Kodiaq 2024 mới.