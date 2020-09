Cả cặp xe siêu sang Rolls-Royce chỉ hơn 20 tỷ ở Sài Gòn

Sau khi chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VII đầu tiên cập bến vào tháng 8/2007, xe thuộc phiên bản tiêu chuẩn đi kèm một số tùy chọn cá nhân khiến cho giá bán của xe vượt trên mức 16 tỷ đồng. Trải qua hơn 13 năm kể từ thời điểm chiếc Phantom đầu tiên cập bến, Việt Nam giờ đây đã có showroom chính hãng của thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc cùng sự xuất hiện của hàng loạt các mẫu xe được “thửa” riêng cho khách hàng trong nước. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, những mẫu xe Rolls-Royce luôn là thỏi nam châm thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dùng. Bộ đôi xe siêu sang Rolls-Royce Phantom EWB và Ghost EWB xuất hiện trong bài viết cũng không phải ngoại lệ, tuy là xe đã qua sử dụng nhưng bộ đôi này vẫn có tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng. Nhắc đến cái tên Rolls-Royce Phantom, chúng ta ngay lập tức liên tưởng đến mẫu xe siêu sang hàng đầu thế giới, sở hữu thiết kế đậm chất quý tộc và được sản xuất cho tầng lớp thượng lưu. Chiếc Rolls-Royce Phantom này thuộc thế hệ thứ 7, ra mắt lần đầu vào năm 2003. Cản trước của xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt bằng kim loại cỡ lớn, cụm đèn chiếu sáng halogen vuông kết hợp với cụm đèn sương mù hình tròn. Điểm nhấn của chiếc Phantom này nằm ở lớp sơn đỏ đắt giá, được biết, đây chỉ là một trong số ít những chiếc Rolls-Royce tại Việt Nam sở hữu lớp sơn ngoại thất này. Bên cạnh đó, xe đã được dán decal xám kéo dài từ phần đầu đến đuôi xe, tạo nên phối màu dual-tone khá ấn tượng. Không chỉ trở nên đặc biệt nhờ màu sơn ngoại thất, xe còn thuộc phiên bản EWB, viết tắt của Extended WheelBase, tức là trục cơ sở trên xe đã được kéo dài thêm 250 mm so với chiếc Phantom tiêu chuẩn. Trong khi đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost hay còn được nhiều người ví von là mẫu baby-Phantom được ra mắt muộn hơn. Xe phát triển để nhắm đến đối tượng là những khách hàng trẻ thành đạt, vì vậy, xe sở hữu thiết kế tinh tế và hiện đại hơn so với dòng xe Phantom. Lưới tản nhiệt trên xe đã được thu nhỏ lại và cụm đèn chiếu sáng được tích hợp thêm đèn LED ban ngày. Ngoại thất mang lớp sơn đen bóng sang trọng, kết hợp với phần nắp ca-pô và viền kính lái được sơn màu bạc. Tương tự chiếc Phantom EWB, chiếc Ghost đời 2011 này cũng thuộc phiên bản kéo dài trục cơ sở (EWB). Cụ thể, trục cơ sở của xe được kéo dài thêm 170 mm, giúp cho chiều dài cơ sở tăng lên mức 5.569 mm và xe cũng nặng hơn 30 kg so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng bộ mâm của phiên bản Ghost Black Badge, bộ mâm có thiết kế đẹp mắt này được cấu tạo từ hợp kim nhôm và sợi carbon. Đối với Phantom, mẫu xe đầu bảng nhà Rolls-Royce sở hữu khoang lái mang phong cách cổ điển, bảng táp-lô trên xe được bọc da cao cấp và ốp gỗ quý, các nút bấm trên bảng táp-lô và khe làm mát bằng kim loại, màn hình điện tử ở khu vực trung tâm hiển thị một số các chức năng giải trí, thực chất chiếc màn hình này có khả năng chuyển đổi thành một chiếc đồng hồ cơ thông qua thao tác ấn mạnh vào bề mặt và ngược lại. Bên phía ghế phụ, bảng táp-lô khắc tên xe Phantom nổi bật trên nền gỗ quý. Rolls-Royce Phantom sở hữu phần vô-lăng 3 chấu nhỏ gọn, gợi nhớ đến vô-lăng trên những mẫu xe cổ điển trước thập niên 2000. Cần chuyển số đặt ngay phía sau vô-lăng, cụm đồng hồ trung tâm bao gồm các đồng hồ analog và hai màn hình điện tử cỡ nhỏ. Khoang nội thất được chế tác thủ công với ghế ngồi được khâu tỉ mỉ bằng tay và bọc da cao cấp, tựa đầu ghế thêu logo của RR kèm chức năng sưởi và massage. Hàng ghế sau có sự xuất hiện của bàn làm việc bằng gỗ và màn hình điều khiển, có thể gập gọn vào ghế trước. Khác biệt hoàn toàn với chiếc Phantom, khoang nội thất trên Rolls-Royce Ghost thể hiện sự cân bằng hoàn hảo giữa khu vực ghế lái và hàng ghế phía sau. Điều này có nghĩa Ghost là mẫu xe thích hợp để những chủ nhân có thể trải nghiệm cảm giác thư giãn ở vị trí “ông chủ” cũng như tự cầm lái mẫu xe siêu sang này. Chưa hết, thiết kế bên trong cabin của xe cũng mang hơi hướng hiện đại hơn. Bảng táp-lô được ốp gỗ Piano Black, tên xe “Ghost” đặt ẩn bên trong đồng hồ cơ, xe cũng được trang bị màn hình giải trí có kích thước lớn cùng vô-lăng 3 chấu bọc da cao cấp. Ghost được trang bị cửa sổ trời, bàn làm việc cùng màn hình giải trí, điều hòa độc lập cho ghế sau và bệ tì tay giữa hai ghế có thể gập gọn vào. Ghế ngồi trên xe được trang bị chức năng sưởi và làm mát, kết hợp với hệ thống rèm điện đem đến sự riêng tư cho khoang sau. Rolls-Royce Phantom sử dụng động cơ V12 có dung tích “khủng” 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 720 Nm. Mẫu xe siêu sang có khối lượng lên đến gần 2,5 tấn, tuy vậy, Phantom chỉ mất chưa đến 6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và tốc độ tối đa đạt 240 km/h. Người anh em Ghost sử dụng động cơ V12 6.6 lít, có công suất 563 mã lực và mô men xoắn cực đại 780 Nm. Xe mất 5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, chậm hơn một chút so với chiếc Ghost tiêu chuẩn và có tốc độ tối đa 250 km/h. Đây đều là những con số rất ấn tượng khi bộ đôi nhà Rolls-Royce đều có khối lượng lên đến hơn 2,2 tấn. Theo chia sẻ từ đại diện của địa lý tư nhân tại TP HCM, nơi trưng bày bộ đôi xe siêu sang Anh Quốc, chiếc Phantom EWB màu đỏ và chiếc Ghost EWB này đang được chào bán với mức giá lần lượt là 11 và 12 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce chạy điện đặc biệt.

