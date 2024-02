BYD Yuan UP 2024 của Trung Quốc sắp sản xuất tại Việt Nam có gì?

Vào ngày 4/2/2024, những bức ảnh về nội ngoại thất của chiếc SUV cỡ nhỏ BYD Yuan UP 2024 mới đã được tung ra, cho thấy rất nhiều trang bị ấn tượng xuất hiện, hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm của khách hàng trong nước. Chiếc xe SUV BYD Yuan UP sẽ được ra mắt vào tháng 3 năm nay và sẽ thuộc trại gia đình "Yuan" trong tương lai, sẽ được bán thông qua mạng lưới bán hàng Dynasty và được trang bị động cơ truyền động đồng bộ nam châm vĩnh cửu với công suất tối đa 130 kilowatt. Về ngoại hình, chiếc SUV cỡ nhỏ mới BYD Yuan UP có hình vuông với hình tròn, kết hợp giữa sức mạnh và sự mềm mại, không chỉ duy trì phong cách thiết kế thẩm mỹ mặt rồng của triều đại mà còn kết hợp nhiều yếu tố thời trang và trẻ trung hơn. Cụ thể, BYD Yuan UP áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới, với mảng trang trí màu đen được bổ sung vào lưới tản nhiệt đóng kín phía trước, logo Yuan bằng phông chữ con dấu nhỏ ở trung tâm và cụm đèn dài hẹp hai bên, tạo cảm giác nổi bật của hệ thống phân cấp. Đồng thời, cản trước của nó có hình dáng độc đáo và rất dễ nhận biết. Nhìn từ phía thân xe, chiếc SUV cỡ nhỏ mới BYD Yuan UP sử dụng tay nắm cửa ẩn, đồng thời các tấm ốp màu đen và các chi tiết mạ crôm cũng được bổ sung vào mép dưới nhằm tăng thêm cảm giác off-road, cho chiếc xe này. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của chiếc xe mới BYD Yuan UP lần lượt sẽ là 4.310 mm x 1.830 mm x 1.675 mm, và chiều dài cơ sở của xe sẽ là 2.620 mm, với số đo này, BYD Yuan UP được định vị là một chiếc SUV cỡ nhỏ. BYD Yuan UP có kiểu dáng đuôi xe tròn trịa và đầy đặn, cùng đèn hậu kiểu xuyên ngang giúp tôn lên phong cách ngầu và dễ thương của chiếc xe. Điều đáng nói, chiếc xe Yuan UP khác với các mẫu xe Dynasty hiện có ở chỗ phía sau của nó sử dụng logo BYD thay vì kiểu chữ con dấu nhỏ như đầu xe. Đồng thời, xe sử dụng tông màu xanh nhạt,vì thế, tổng thể trông rất trẻ trung. Về nội thất, chiếc SUV cỡ nhỏ mới BYD Yuan UP sử dụng tông màu hai tông màu đen + be, cùng cửa sổ trời toàn cảnh giúp không gian nội thất rộng rãi và tươi sáng hơn. Cụ thể, nội thất của xe vẫn mang phong cách thiết kế mạnh mẽ của gia đình BYD, sự kết hợp giữa màn hình điều khiển trung tâm lớn 12,8 inch + bảng đồng hồ LCD 8,8 inch giúp nâng cao đáng kể cảm giác công nghệ cho xe. Ngoài ra, chiếc SUV cỡ nhỏ mới BYD Yuan UP vẫn giữ lại một số nút bấm vật lý nhất định gần vô lăng và cần số đa chức năng, rất thân thiện với những bạn không quen điều khiển bằng màn hình cảm ứng. Ghế lái phía trước của xe mới hỗ trợ chỉnh điện, đồng thời ghế sau có không gian tốt, sàn sau rất phẳng nên ngồi ở vị trí chính giữa sẽ không ảnh hưởng đến sự thoải mái. Sau cùng, chiếc SUV cỡ nhỏ mới BYD Yuan UP sẽ được cung cấp cổng USB và hộc chứa đồ nhỏ cho hàng ghế ở phía sau. Hiệu suất không gian cốp xe của BYD Yuan UP cũng rất nổi bật, thể hiện những đặc điểm thực tế nhất định. Hàng ghế sau dự kiến sẽ hỗ trợ tỷ lệ gập xuống 4/6. Là mẫu SUV cỡ nhỏ đầu tiên của BYD được trang bị nền tảng điện tử 3.0, nó đã thúc đẩy quá trình nghiên cứu và phát triển toàn bộ mẫu xe, đặc biệt là về không gian, mức tiêu thụ năng lượng và độ an toàn, mang lại trải nghiệm lái vượt trội. Về công suất, theo thông tin khai báo trước đó, chiếc SUV cỡ nhỏ mới BYD Yuan UP sử dụng động cơ dẫn động đồng bộ nam châm vĩnh cửu mẫu TZ200XSW, có công suất tối đa 130 kW, tương đương 174 mã lực, đủ dùng cho 1 mẫu xe điện. Video: Chi tiết BYD Yuan UP 2024 của Trung Quốc.

