BYD Sealion 6 sắp bán ở Việt Nam, dự kiến hơn 700 triệu đồng

Sau những đồn đoán từ cuối năm 2024, thông tin về thời điểm ra mắt chính thức của BYD Sealion 6 tại Việt Nam đã được xác nhận. Theo đó, mẫu SUV plug-in hybrid (PHEV) thực chất là phiên bản quốc tế của BYD Song Plus – mẫu xe PHEV đã gây chú ý tại thị trường Trung Quốc. Sự xuất hiện của Sealion 6 đánh dấu bước đi mới của BYD tại Việt sau khi giới thiệu loạt xe điện trong năm 2024. BYD Sealion 6 2025 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.775 x 1.890 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.765 mm. Xe thuộc phân khúc SUV hạng C cùng với các mẫu xe như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson và Kia Sportage. Ngoại thất của Sealion 6 mang phong cách tối giản nhưng vẫn nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang, cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Lưới tản nhiệt có 4 nan mạ crôm ngang giúp đầu xe trông rộng hơn. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED kéo dài, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và khe gió giả đặt dọc ở hai bên cản sau, bộ vành hợp kim 19 inch phay xước hai tông màu. Hiện tại, BYD chưa công bố danh sách trang bị của Sealion 6 tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại thị trường Thái Lan, xe sở hữu loạt tiện ích đáng chú ý như kính cửa sổ cách âm hai lớp cho hàng ghế trước, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama,... Ngoài ra, xe còn có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch xoay 90 độ, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động hai vùng, ghế chỉnh điện, bọc giả da, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, hệ thống âm thanh Infinity 9 loa,... Về an toàn, BYD Sealion 6 tại Thái Lan cũng được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, bao gồm: 6 túi khí, camera 360 độ, cân bằng điện tử, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khi phát hiện vật thể cắt ngang, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang trước/sau, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo va chạm khi mở cửa,... Sealion 6 được trang bị hệ truyền động hybrid với động cơ xăng Xiaoyun 1.5L, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 122 Nm. Đi kèm là mô-tơ điện giúp tổng công suất đạt 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Xe sử dụng bộ pin lithium-sắt-photphat (LFP) Blade do chính hãng sản xuất. Với dung lượng 18,3 kWh, Sealion 6 có khả năng di chuyển 92 km ở chế độ thuần điện. Tổng quãng đường kết hợp khi sạc đầy pin và đổ đầy xăng là 1.092 km. Khả năng sạc của xe cũng khá ấn tượng. Với sạc nhanh DC 18 kW, xe có thể sạc từ 30% lên 80% chỉ trong 35 phút. Nếu sử dụng sạc AC 6,6 kW, thời gian sạc sẽ lâu hơn. Theo đó, mẫu SUV plug-in hybrid (PHEV) này dự kiến sẽ trình làng sau Tết Nguyên đán. Hiện các đại lý đã bắt đầu nhận cọc, tuy nhiên giá xe BYD Sealion 6 2025 chính thức vẫn chưa được công bố. Dự kiến, mức giá sẽ trên 700 triệu đồng. Video: Giới thiệu BYD Sealion 6 sắp bán ở Việt Nam.

