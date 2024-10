BYD M6 giá 756 triệu tại Việt Nam, đối thủ Toyota Innova Cross

Vào ngày 18/10/2024 vừa qua, thương hiệu BYD đã chính thức ra mắt thêm 2 mẫu xe điện mới ở thị trường Việt Nam, sau bộ ba Dolphin, Atto 3 và Seal. Theo đó, trong sự kiện này, BYD đã giới thiệu cặp đôi M6 và Han EV ở Việt Nam. Khác với người anh em Han EV, BYD M6 2025 mới được định vị trong phân khúc MPV hạng trung. Mẫu xe này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.710 x 1.810 x 1.690 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. So với những mẫu MPV hạng trung khác ở Việt Nam như Toyota Innova Cross, Hyundai Custin và Haimai 7X-E, BYD M6 chạy điện có kích thước nhỏ hơn đáng kể. Tuy nhiên, so với những mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V, xe lại sở hữu kích thước lớn hơn. BYD M6 vốn là MPV thuần điện được phát triển dựa trên mẫu xe Song Max. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có tên gọi khác là Song Max EV. Bên ngoài, M6 sở hữu thiết kế đặc trưng của thương hiệu BYD. Xe được trang bị lưới tản nhiệt đóng kín, cản trước tích hợp hốc gió trung tâm khá rộng và khe gió hình tam giác. Đèn pha của mẫu MPV này lấy cảm hứng thiết kế từ mắt rồng và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, cụm đèn hậu LED của xe có thiết kế nằm ngang và nối với nhau bằng nẹp mạ crôm. Ngoài ra, BYD M6 còn được trang bị đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu, các cột sơn màu đen, ốp gương chiếu hậu hình chiếc thìa và tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe và vành hợp kim đa chấu 17 inch. Cũng như các đối thủ cùng phân khúc, mẫu MPV này vẫn dùng cửa mở kiểu truyền thống thay vì cửa trượt chỉnh điện bên sườn. Bên trong BYD M6 là không gian nội thất 7 chỗ với cấu hình 2+3+2. Trong đó, hàng ghế thứ hai có thể trượt lên/xuống trong phạm vi 270 mm và gập phẳng lưng ghế. Lưng ghế và tựa đầu của hàng ghế thứ ba đều có thể điều chỉnh. Những trang bị đáng chú ý của mẫu MPV thuần điện này gồm có ghế trước chỉnh cơ 6 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay 90 độ, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và điều khiển bằng giọng nói, cho phép đóng/mở kính cửa sổ cũng như chỉnh điều hòa. Thêm vào đó là hệ thống âm thanh 6 loa, điều khiển một chạm/chống kẹt ở cả 4 cửa sổ, cửa gió điều hòa với công nghệ lọc bụi mịn PM 2.5 ở cả 3 hàng ghế, mở khóa/khởi động từ xa và chìa khóa dạng thẻ NFC. Khi muốn mở cửa, người lái chỉ cần chạm thẻ vào logo trên gương chiếu hậu bên ngoài xe. Đáng tiếc là trang bị an toàn của BYD M6 khá cơ bản. Xe sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống tăng tốc đột ngột, giữ phanh tự động, can thiệp chống lật xe, công nghệ tự động làm sạch đĩa phanh và camera 360 độ giả lập hình ảnh dưới gầm. "Trái tim" của BYD M6 là mô-tơ điện mạnh 161 mã lực nằm trên cầu trước. Mô-tơ điện này kết hợp với pin có dung lượng 55,4 kWh, mang đến phạm vi di chuyển 420 km sau một lần sạc đầy pin theo tiêu chuẩn NEDC. Cuối cùng là hệ thống treo MacPherson phía trước, đa liên kết phía sau và công nghệ Vehicle to Load (V2L) để biến M6 thành trạm sạc di động.BYD M6 tại Việt Nam được bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin. Khi mua xe, khách hàng được tặng bộ sạc treo tường, thiết bị sạc cầm tay, và thiết bị chuyển đổi nguồn điện.BYD M6 tại Việt Nam được bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin. Khi mua xe, khách hàng được tặng bộ sạc treo tường, thiết bị sạc cầm tay, và thiết bị chuyển đổi nguồn điện. Video: Mẫu xe MPV điện BYD M6 chính thức ra mắt Việt Nam.

