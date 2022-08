BYD Trung Quốc ra mắt tại Thái Lan, có bán xe ở Việt Nam?

Vào hôm 8/8/2022 vừa qua, hãng xe ôtô BYD Trung Quốc đã tổ chức sự kiện ra mắt thị trường Thái Lan. Đây là thị trường Đông Nam Á thứ hai đón nhận thương hiệu ôtô này, sau Singapore. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng ra thị trường toàn cầu của hãng nhờ có sự chống lưng của tỷ phú Mỹ Warren Buffett. Trước đó, thương hiệu ôtô BYD cũng đã thâm nhập một số thị trường ngoài Trung Quốc như Nhật Bản, Đức và Thụy Điển. Nhà phân phối xe BYD chính hãng tại Thái Lan là Rêver Automotive. Không chỉ phân phối, Rêver Automotive còn đảm nhiệm dịch vụ hậu mãi cho xe BYD ở thị trường này. Được biết, Rêver Automotive là công ty tập trung vào xe năng lượng mới (NEV) và cam kết bán ôtô không khí thải. Trong vài năm trở lại đây, ô tô điện đã dần trở nên phổ biến tại thị trường Thái Lan. Bản thân chính phủ Thái Lan cũng có những chính sách khuyến khích loại phương tiện thân thiện với môi trường này. Chính phủ nước này kỳ vọng xe điện sản xuất nội địa sẽ chiếm khoảng 30% tổng sản lượng của ngành công nghiệp ôtô Thái Lan vào năm 2030. Do đó, Thái Lan là thị trường xe NEV đang nổi của khu vực Đông Nam Á và mở ra những cơ hội cho các hãng ôtô như BYD Với doanh số xe NEV toàn cầu hơn 2,3 triệu chiếc, BYD hiện đang hoạt động tại 70 thị trường và hơn 400 thành phố trên toàn thế giới. Tại thị trường Thái Lan, BYD chưa công bố sẽ bán mẫu xe nào. BYD dự định sẽ tham gia triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan 2022, khai mạc vào ngày 30/11 năm nay, để trưng bày và giới thiệu xe. Theo dự đoán của giới truyền thông Thái Lan, BYD sẽ bán 3 mẫu xe là Dolphin, Atto 3 và Seal ở đất nước Chùa vàng, tương tự tại Nhật Bản. Trong đó, mẫu xe BYD ra mắt Thái Lan nhiều khả năng là Atto 3. Rất có thể mẫu xe này sẽ trình làng ở thị trường Thái Lan vào tháng 9 năm nay, sau đó đến BYD Dolphin. Là ôtô chạy hoàn toàn bằng điện và có tên Yuan Plus ở thị trường Trung Quốc, BYD Atto 3 được định vị trong phân khúc SUV hạng B mặc dù sở hữu kích thước khá lớn. Cụ thể, mẫu xe này có chiều dài 4.455 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.615 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Ngoài chiều dài cơ sở lớn, BYD Atto 3 còn gây ấn tượng với trang bị khá ấn tượng như vành hợp kim 18 inch, đi kèm lốp 215/55 R18, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama có rèm che nắng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng và ghế sau gập 60:40. Thêm vào đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12,8 inch, có thể xoay ngang hoặc dọc. Đặc biệt, BYD Atto 3 còn có nhiều trang bị an toàn hiện đại như phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đèn pha tự động, camera 360 độ và 7 túi khí. "Trái tim" của BYD Atto 3 là mô-tơ điện có công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Mô-tơ này sẽ kết hợp với 2 loại pin LPF có dung lượng 49,92 kWh và 60,4 kWh. Phạm vi di chuyển của xe khi dùng 2 loại pin này theo tiêu chuẩn WLTP là 345 km và 420 km. Dự kiến, BYD Atto 3 sẽ có giá khoảng 1 triệu Baht (648 triệu đồng) tại thị trường Thái Lan, chưa trừ ưu đãi thuế dành cho ô tô điện của chính phủ nước này. Không chỉ phân phối xe, BYD còn lên kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp ôtô tay lái nghịch ở Thái Lan với số tiền đầu tư 20 tỷ Baht. Nhà máy này sẽ lắp ráp ôtô BYD để xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á và châu Âu với công suất khoảng 100.000 xe/năm. Chưa rõ sau Thái Lan, BYD có bán chính hãng ở Việt Nam hay không. So với Thái Lan, phân khúc ôtô điện tại Việt Nam nhỏ hơn rất nhiều. Hiện chỉ mới chỉ có một vài mẫu ôtô điện được bán chính hãng tại Việt Nam như VinFast VF e34, Porsche Taycan và Audi e-Tron GT. Video: BYD của Trung Quốc tiếp tục gia nhập một thị trường Thái Lan.

