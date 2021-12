BYD Destroyer 05 “kẻ hủy diệt” của Tesla chỉ từ 420 triệu đồng

BYD Destroyer 05 2022 mới là mẫu sedan cỡ C đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021 diễn ra vào tháng 11/2021. Đến nay, hình ảnh nội thất của mẫu xe này mới được tung ra. Xe sở hữu cái tên khá kêu và trong năm nay, hãng BYD đã ra mắt mạng lưới bán hàng mới mang tên Ocean Net, phân phối 2 dòng sản phẩm. Dòng sản phẩm thứ nhất là Marine Life, chuyên về ôtô điện. Mẫu ôtô điện đầu tiên thuộc dòng sản phẩm Marine Life chính là BYD Dolphin. Dòng sản phẩm thứ hai mang tên Warship và tập trung vào ôtô plug-in hybrid. Mẫu xe tiên phong của dòng sản phẩm này chính là BYD Destroyer 05. Mạng lưới bán hàng Ocean Net được đồn là sẽ vận hành độc lập với các đại lý có sẵn của hãng BYD và nhắm đến khách hàng trẻ tuổi. Qua những hình ảnh do hãng BYD tung ra, có thể thấy thiết kế nội thất của Destroyer 05 2022 chạy điện dường như học hỏi từ xe Tesla. Điều này được thể hiện qua màn hình cảm ứng cỡ lớn, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Với kích thước lên đến 15,6 inch, màn hình này cho phép người dùng truy cập nhiều tính năng của xe. Đồng thời, màn hình có thể xoay từ dạng nằm ngang sang nằm dọc. Để phù hợp với tính năng xoay của màn hình, cửa gió điều hòa trung tâm của BYD Destroyer 05 được đặt ở vị trí gần cụm điều khiển trung tâm. Ngoài ta, ở cụm điều khiển trung tâm còn có núm xoay chuyển số và những phím tắt để chỉnh một số tính năng trên xe. Cửa gió dành cho hàng ghế sau của xe cũng có thiết kế tương tự. Ngoài ra, BYD Destroyer 05 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 8,8 inch, vô lăng tích hợp phím chức năng và những điểm nhấn màu đỏ bao quanh cửa gió điều hòa cũng như trên ghế. Với chiều dài cơ sở 2.718 mm, BYD Destroyer 05 mang đến không gian nội thất khá rộng rãi cho người dùng. Ngoài ra, xe còn sở hữu chiều dài 4.780 mm, chiều rộng 1.837 mm và chiều cao 1.495 mm. So với những mẫu sedan hạng C như Honda Civic hay Toyota Corolla Altis, mẫu xe Trung Quốc này có kích thước lớn hơn một chút. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Marine Aesthetics của hãng BYD, Destroyer 05 mang trên mình đầu xe khá rối mắt với những nẹp nằm ngang ở lưới tản nhiệt. Bên cạnh đó là cụm đèn pha thanh mảnh, nối với nhau bằng nẹp ở giữa, tích hợp dòng chữ "BYD". Phong cách thiết kế này tiếp tục được áp dụng cho những chi tiết khác của xe như ốp gương ngoại thất, vành la-zăng và đèn hậu. "Trái tim" của BYD Destroyer 05 tại Trung Quốc là hệ truyền động plug-in hybrid DM-i, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 109 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, kết hợp với 2 mô-tơ điện. Trong đó, mô-tơ điện yếu hơn sở hữu công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 316 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện thứ hai là 194 mã lực và 325 Nm. Mô-tơ điện mạnh hơn cho phép BYD Destroyer 05 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 7,3 giây. Trong khi đó, mô-tơ điện yếu hơn giúp mẫu sedan cỡ C này tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây. Chưa hết, Destroyer 05 còn có 2 loại pin Blade do hãng BYD phát triển. 2 cụm pin này giúp xe có thể di chuyển trên quãng đường 55 km và 120 km mà chỉ dùng mô-tơ điện. Hiện giá xe BYD Destroyer 05 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo tin đồn, mẫu sedan cỡ C này sẽ có giá dao động trong khoảng 120.000 - 150.000 Nhân dân tệ (420 - 525 triệu đồng). Video: Chi tiết BYD Destroyer 05 chạy điện của Trung Quốc.

