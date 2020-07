BYD Han - xe điện nhanh nhất Trung Quốc từ 32.900 USD

Hãng xe Trung Quốc BYD vừa ra mắt mẫu sedan Han tại quê nhà. BYD Han 2020 mới có cả phiên bản plug-in hybrid và chạy điện hoàn toàn. Theo BYD, sau khi ra mắt tại Trung Quốc, Han sẽ cập bến châu Âu - lục địa ưa chuộng xe xanh nhất thế giới. BYD Han chạy điện có 2 dòng sản phẩm, gồm dòng ưu tiên quãng đường di chuyển và dòng ưu tiên hiệu suất. Dòng xe ưu tiên quãng đường lại có 2 phiên bản có giá lần lượt là 32.900 USD và 36.500 USD. Cả 2 phiên bản đều sử dụng gói pin 76,9 kWh đi kèm động cơ điện đặt trước, sản sinh công suất 219 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Chiếc sedan hạng sang tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và có thể di chuyển quãng đường 605 km với pin đầy.Giá xe BYD Han bản hiệu suất cao từ 40.000 USD, bổ sung thêm một động cơ điện phía sau mạnh 268 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm. Tổng công suất của mẫu xe hiệu suất cao lên đến 487 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm. Với sức mạnh này, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây, trở thành mẫu xe điện thương mại nhanh nhất của Trung Quốc. Do ưu tiên hiệu suất nên quãng đường di chuyển của phiên bản này ngắn lại - chỉ 550 km. Với những khách hàng không thích xe điện, BYD cung cấp thêm phiên bản Han sử dụng động cơ hybrid, có giá từ 31.400 USD. Xe được trang bị động cơ tăng áp 2.0L mạnh 189 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm và động cơ điện mạnh 241 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm. Với tổng công suất 430 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, Han phiên bản hybrid có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây và trở thành chiếc sedan hybrid nhanh nhất Trung Quốc. Phiên bản này có thể vận hành 81 km khi chỉ sử dụng động cơ điện và lên đến hơn 800 km khi kết hợp cả xăng - điện. BYD Han có kích thước tương đồng với Tesla Model S. Các số đo dài x rộng x cao của Han lần lượt là 4.960 x 1.910 x 1.495 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.920 mm. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng hoàn toàn bằng LED, tay nắm cửa ẩn và chìa khóa kỹ thuật số. Ở bên trong, Han sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí đặt rời kích thước lên đến 15,6 inch. Toàn bộ nội thất của Han được bọc da, kết hợp vật liệu gỗ và nhôm, ghế ngồi bọc da Nappa. Xe được trang bị sạc không dây, điều hòa 2 vùng độc lập, ghế lái tích hợp sưởi và làm mát. Về an toàn, BYD trang bị cho Han hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Ngoài ra, một số tùy chọn an toàn khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau. Video: BYD Han - xe điện nhanh nhất Trung Quốc.







Hãng xe Trung Quốc BYD vừa ra mắt mẫu sedan Han tại quê nhà. BYD Han 2020 mới có cả phiên bản plug-in hybrid và chạy điện hoàn toàn. Theo BYD, sau khi ra mắt tại Trung Quốc, Han sẽ cập bến châu Âu - lục địa ưa chuộng xe xanh nhất thế giới. BYD Han chạy điện có 2 dòng sản phẩm, gồm dòng ưu tiên quãng đường di chuyển và dòng ưu tiên hiệu suất. Dòng xe ưu tiên quãng đường lại có 2 phiên bản có giá lần lượt là 32.900 USD và 36.500 USD. Cả 2 phiên bản đều sử dụng gói pin 76,9 kWh đi kèm động cơ điện đặt trước, sản sinh công suất 219 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Chiếc sedan hạng sang tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và có thể di chuyển quãng đường 605 km với pin đầy. Giá xe BYD Han bản hiệu suất cao từ 40.000 USD, bổ sung thêm một động cơ điện phía sau mạnh 268 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm. Tổng công suất của mẫu xe hiệu suất cao lên đến 487 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm. Với sức mạnh này, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây, trở thành mẫu xe điện thương mại nhanh nhất của Trung Quốc. Do ưu tiên hiệu suất nên quãng đường di chuyển của phiên bản này ngắn lại - chỉ 550 km. Với những khách hàng không thích xe điện, BYD cung cấp thêm phiên bản Han sử dụng động cơ hybrid, có giá từ 31.400 USD. Xe được trang bị động cơ tăng áp 2.0L mạnh 189 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm và động cơ điện mạnh 241 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm. Với tổng công suất 430 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, Han phiên bản hybrid có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây và trở thành chiếc sedan hybrid nhanh nhất Trung Quốc. Phiên bản này có thể vận hành 81 km khi chỉ sử dụng động cơ điện và lên đến hơn 800 km khi kết hợp cả xăng - điện. BYD Han có kích thước tương đồng với Tesla Model S. Các số đo dài x rộng x cao của Han lần lượt là 4.960 x 1.910 x 1.495 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.920 mm. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng hoàn toàn bằng LED, tay nắm cửa ẩn và chìa khóa kỹ thuật số. Ở bên trong, Han sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí đặt rời kích thước lên đến 15,6 inch. Toàn bộ nội thất của Han được bọc da, kết hợp vật liệu gỗ và nhôm, ghế ngồi bọc da Nappa. Xe được trang bị sạc không dây, điều hòa 2 vùng độc lập, ghế lái tích hợp sưởi và làm mát. Về an toàn, BYD trang bị cho Han hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Ngoài ra, một số tùy chọn an toàn khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau. Video: BYD Han - xe điện nhanh nhất Trung Quốc.