BYD Destroyer 05 - sedan hybrid Trung Quốc từ 425 triệu đồng

Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021, thương hiệu xe điện Trung Quốc BYD đã mang đến một mẫu xe hoàn toàn mới gọi là Destroyer 05. Đây là một mẫu sedan cỡ C, giá xe BYD Destroyer 05 dao động khoảng 120.000 – 150.000 nhân dân tệ (tương đương 425 – 532 triệu đồng), cho dù nhà sản xuất vẫn chưa tiết lộ mức giá và thời điểm ra mắt thị trường cụ thể. Ở phương diện ngoại hình, mẫu xe sedan BYD Destroyer 05 tỏ ra nổi bật với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, khác hẳn với phong cách thiết kế của các mẫu xe dòng Dynasty và e hiện có của BYD. Cụ thể, mẫu xe mới có kiểu dáng lưới tản nhiệt đa giác kích thước lớn phía trước, đi kèm LOGO mới của BYD, và các hốc hút gió dọc kích thước lớn ở hai bên. Tất cả đều góp phần khiến chiếc xe trở nên thể thao, năng động và để lại ấn tượng ban đầu tốt. Về phần đuôi xe, mọi thứ có vẻ đơn giản hơn so với phía trước, với cụm đèn hậu dạng thanh dài kết hợp với hàng chữ “Build Your Dream” (viết tắt thành “BYD”) ở phía trên, và phần nắp cốp tương đối nhỏ. Tất nhiên, điểm bắt mắt nhất của chiếc xe là logo " Destroyer 05" ở phía dưới bên phải, và cũng cho thấy đây là danh tính cuối cùng của mẫu xe này. Trên phương diện các trang bị, theo thông tin đã công bố trước đó, xe mới sẽ được cung cấp với nhiều loại lưới tản nhiệt, radar phía trước, cửa sổ trời, nhiều kiểu la-zăng khác nhau, trang trí cửa sổ bên, hệ thống camera và nhiều thứ khác nữa. Đối với kích thước thân xe, các chiều dài, rộng, cao của BYD Destroyer 05 2022 mới lần lượt là 4.780 mm, 1.837 mm, 1.495 mm, trong khi trục cơ sở dài 2.718 mm. Về sức mạnh, xe mới sẽ được trang bị hệ thống truyền động plug-in hybrid 1.5 lít DM-i, cho công suất cực đại 110 mã lực, tương đương với mẫu xe BYD Qin Plus DM-i. Con số này có vẻ yếu, nhưng vì là hệ thống plug-in hybrid, nên nó hứa hẹn sẽ mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn xe chạy xăng/dầu truyền thống. Video: BYD Destroyer 05 - sedan hybrid ra mắt tại Trung Quốc.

