BYD Atto 3 2024 sắp bán ở Việt Nam từ 615 triệu đồng tại Thái Lan

BYD Atto 3 2024 mới là mẫu ôtô điện đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Thái Lan vào cuối năm 2022. Sau hơn 1 năm, mẫu xe này đã được bổ sung phiên bản nâng cấp ở đất nước Chùa vàng. Tại thị trường Thái Lan, BYD Atto 3 vốn có 2 phiên bản là Standard Range và Extended Range. Tuy nhiên, sang năm 2024, BYD Atto 3 Standard Range lại được chia nhỏ thành 2 bản trang bị là Dynamic và Premium. Theo kế hoạch, BYD Atto 3 Standard Range 2024 nhập khẩu nguyên chiếc sẽ chính thức được giao cho khách hàng Thái Lan từ tháng 5 năm nay. Trong khi đó, phiên bản Extended Range mới sẽ được tung ra vào cuối năm nay. Theo ước tính của nhà phân phối BYD Rêver Automotive, giá xe BYD Atto 3 Standard Range 2024 sẽ từ 899.900 Baht (khoảng 615 triệu đồng) với bản Dynamic và 949.900 Baht (650 triệu đồng) với bản Premium. So với giá 1.099.900 Baht (752 triệu đồng) cũ, BYD Atto 3 Standard Range 2024 rẻ hơn nhiều. Nếu đây là giá bán chính thức BYD Atto 3 Standard Range 2024 thì mẫu xe điện này dự kiến sẽ càng thăng hoa tại thị trường Thái Lan. Trong năm 2023, BYD Atto 3 chính là mẫu ôtô điện bán chạy nhất ở thị trường này với doanh số 19.241 xe, tương đương thị phần 25,18%. Không chỉ rẻ hơn, BYD Atto 3 Standard Range 2024 còn được bổ sung hàng loạt trang bị mới như cột D sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi hợp xu hướng. Bên cạnh đó là bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế mới ở bản Dynamic, 18 inch ở bản Premium và tính năng tự động ngắt đèn LED định vị ban ngày khi xe chuyển sang chế độ đỗ P. Ngoài ra, logo Build Your Dreams cũ cũng đã được thay bằng BYD. Bên trong xe, BYD Atto 3 Standard Range 2024 được bổ sung màn hình cảm ứng trung tâm với kích thước lên đến 15,6 inch và ứng dụng hát karaoke. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải mua thêm micro để hát. Bên cạnh đó, để khởi động máy, người lái không phải bấm nút như trước mà chỉ cần nhấn vào bàn đạp phanh. Đặc biệt, BYD Atto 3 Standard Range 2024 đã được nâng cấp pin lên dung lượng 50,25 kWh thay vì loại 49,9 kWh cũ. Sau khi sạc đầy pin, xe có thể chạy được 410 km theo chu trình thử nghiệm NEDC hoặc 342 km theo tiêu chuẩn WLTP. Mô-tơ điện của BYD Atto 3 Standard Range 2024 vẫn là loại nằm trên cầu trước, cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,3 giây. Những trang bị còn lại của BYD Atto 3 Standard Range 2024 không có gì khác đời cũ như hệ thống đèn LED từ trước ra sau, đèn pha tự động, đèn chờ dẫn đường, baga nóc, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/sấy kính, cửa cốp đóng/mở điện, ghế bọc da tổng hợp, vô lăng tích hợp phím chức năng Bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, hệ thống âm thanh 8 loa, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều khiển bằng giọng nói tiếng Anh, cổng USB Type A/Type C, đèn viền trang trí nội thất, điều hòa tự động và lọc bụi mịn PM2.5. Trang bị an toàn của BYD Atto 3 Standard Range 2024 cũng khá đầy đủ với 7 túi khí, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, 2 cảm biến trước, 4 cảm biến sau, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước/sau, cảnh báo điểm mù Cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo/tự động phanh nếu có phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ giữ làn đường. Trong năm nay, hãng ô tô điện lớn thứ hai thế giới là BYD cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam, dự kiến vào tháng 5 tới. Trong giai đoạn đầu, BYD sẽ phân phối 2 mẫu xe ở Việt Nam nhưng chưa công bố danh tính. Chỉ biết rằng, 2 mẫu xe này sẽ mang kiểu dáng sedan và SUV. Mẫu SUV mà BYD chuẩn bị bán ở Việt Nam rất có thể chính là Atto 3 kể trên. Nếu được bán ở Việt Nam, BYD Atto 3 sẽ là đối thủ cạnh tranh của VinFast VF6. Video: Chi tiết xe điện BYD Atto 3 2024 mới.

