Bugatti Veyron sửa bugi và dây đánh lửa đắt ngang Toyota Vios mới

Chi phí vận hành và bảo dưỡng siêu xe không hề rẻ. Chỉ một thao tác sửa chữa, bảo trì đơn giản cũng có thể khiến chủ nhân của chiếc siêu xe tốn khoản tiền cực kỳ lớn. Chẳng hạn như việc thay thế bugi Bugatti Veyron và cuộn dây đánh lửa có mức phí 20.000 USD (tương đương 469 triệu đồng). Ở thị trường Việt Nam, với số tiền 450 triệu đồng, bạn có thể mua một chiếc Toyota Vios mới cứng. Nếu ở Mỹ, số tiền 20.000 USD thậm chí có thể mua được cả bất động sản. Thế nhưng, chi phí đắt đỏ ấy lại mang tới cho chúng ta một cái nhìn thú vị về động cơ W16 trên xe Bugatti Veyron. Câu chuyện về chiếc Bugatti Veyron sửa bugi và dây đánh lửa được chia sẻ trên diễn đàn Reddit bởi một người tham gia vào quá trình bảo dưỡng siêu xe này. Theo đó, động cơ W16 của Bugatti Veyron gặp vấn đề đánh lửa ở xi-lanh số 13 và 16 khi di chuyển ở tốc độ 140 dặm/giờ (225 km/h). Có lẽ chủ nhân của chiếc Bugatti Veyron rất đam mê tốc độ nên mới phát hiện ra vấn đề cực kỳ khó này. Chi tiết hơn, chủ nhân chiếc Bugatti Veyron trong bài viết này cho biết cuộn dây đánh lửa thay thế có giá 730 USD (khoảng 17,15 triệu đồng) và mất hơn 1 tháng để vận chuyển từ hãng. Bao bì của nó được đóng gói cẩn thận, tỉ mỉ và chất lượng tương tự như chiếc Bugatti Veyron. Trong khi đó, bugi được chia sẻ là có giá 170 USD (4 triệu đồng), gấp hơn 9 lần so với bugi thông thường (khoảng 18 USD). Giá linh kiện Bugatti Veyron thay thế rất cao nhưng tiền công thay thế còn đắt đỏ hơn do quá trình xử lý các vấn đề trên siêu xe Bugatti Veyron cực kỳ phức tạp. Được biết, một thợ máy bình thường sẽ phải mất từ 40 - 50 giờ để hoàn thành công việc. Với một thợ máy tay nghề cao, quá trình này kéo dài khoảng 35 giờ. Chủ xe có vẻ lo lắng về tổng hóa đơn nhưng lại vui mừng khi biết một thợ máy lành nghề có thể giảm thời gian hoàn thành chiếc siêu xe Bugatti Veyron. Vậy tại sao quá trình thay bugi và cuộn dây đánh lửa trên chiếc Bugatti Veyron lại phức tạp tới như vậy? Bài đăng trên Reddit cho biết, quá trình thay thế các linh kiện trên cần được thực hiện một cách tinh tế, cẩn thận và tỉ mỉ. Trong khi cản sau không cần tháo ra, hầu hết các tấm ốp thân vỏ khác ở phần phía sau của chiếc Bugatti Veyron đều bị gỡ xuống. Sau đó, một giàn giáo đặc biệt được sử dụng để thợ máy có thể nằm ở phía trên trong khi làm việc với khoang máy rộng được lèn chặt bằng động cơ và các linh kiện khác. Sau tất cả cả các bước trên, mọi thứ phức tạp mới bắt đầu. Để tiếp cận được bugi và bộ dây đánh lửa, thợ máy cần phải tháo gỡ nhiều lớp bộ phận, linh kiện khác nữa. Thợ máy phải cắt hàng trăm dây buộc và tháo dây cố định động cơ ra khỏi giá đỡ. Đồng thời điểm đó, họ không được để bất cứ thứ gì rơi vào khoang động cơ. Do cuộn dây đánh lửa của xi-lanh 6 và 13 vẫn nằm sau các ống nạp nên chúng cần được gỡ ra rồi mới thay thế. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy chơi siêu xe thực sự là một thú chơi xa xỉ mà không phải ai cũng có đủ điều kiện để theo đuổi. Video: Xem siêu xe Bugatti Veyron đẹp long lanh sau khi bảo dưỡng spa.

