Bugatti Veyron sẽ vô hiệu hóa chế độ lùi khi lốp xe bị xẹp

Mới đây, một Youtuber tên là James Lucas Condon - TheStradman đã chia sẻ về việc không thể lùi chiếc siêu xe Bugatti Veyron của mình ra khỏi gara. Lý do là một bánh sau đã bị xép lốp. Nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế các nhà sản xuất siêu xe thường áp dụng những biện pháp phòng ngừa như thế này để ngăn chủ sở hữu làm hỏng thêm những chiếc xe sang của họ và phải sửa chữa tốn kém. Youtuber không chắc liệu sự cố xảy ra là do lốp bị xẹp hay là triệu chứng của một vấn đề phức tạp hơn. Hệ thống truyền động của chiếc Bugatti Veyron đời 2008 vẫn phản hồi khi anh chọn "Drive" nhưng không phản hồi khi anh chuyển sang chế độ lùi. Tuy nhiên, quan sát thì đèn TPMS (Hệ thống giám sát áp suất lốp) đã bật sáng trên bảng điều khiển, điều này có nghĩa là sự cố xảy ra vì lốp bị xẹp. Youtuber sau đó đã tháo chiếc lốp bị xẹp và đem tới gara của người quen để vá lại. Thông thường, Bugatti khuyên các khách hàng nên thay luôn một chiếc lốp mới chứ không nên vá lốp, tuy nhiên, một chiếc lốp hậu mãi của Veyron có giá hơn 1.000 USD (khoảng 23,39 triệu đòng) nên TheStradman đã không chọn cách đó. Với chiếc lốp đã sửa lại, chiếc Veyron của Youtuber đã có thể đi lùi, nhưng nó được cho rằng sẽ không an toàn khi lái Bugatti Veyron ở tốc độ tối đa 407 km/h vì lốp không ở trạng thái tốt nhất. Video: Bugatti Veyron của ông Đặng Lê Nguyên Vũ chật vật qua cổng thư viện.

Mới đây, một Youtuber tên là James Lucas Condon - TheStradman đã chia sẻ về việc không thể lùi chiếc siêu xe Bugatti Veyron của mình ra khỏi gara. Lý do là một bánh sau đã bị xép lốp. Nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế các nhà sản xuất siêu xe thường áp dụng những biện pháp phòng ngừa như thế này để ngăn chủ sở hữu làm hỏng thêm những chiếc xe sang của họ và phải sửa chữa tốn kém. Youtuber không chắc liệu sự cố xảy ra là do lốp bị xẹp hay là triệu chứng của một vấn đề phức tạp hơn. Hệ thống truyền động của chiếc Bugatti Veyron đời 2008 vẫn phản hồi khi anh chọn "Drive" nhưng không phản hồi khi anh chuyển sang chế độ lùi. Tuy nhiên, quan sát thì đèn TPMS (Hệ thống giám sát áp suất lốp) đã bật sáng trên bảng điều khiển, điều này có nghĩa là sự cố xảy ra vì lốp bị xẹp. Youtuber sau đó đã tháo chiếc lốp bị xẹp và đem tới gara của người quen để vá lại. Thông thường, Bugatti khuyên các khách hàng nên thay luôn một chiếc lốp mới chứ không nên vá lốp, tuy nhiên, một chiếc lốp hậu mãi của Veyron có giá hơn 1.000 USD (khoảng 23,39 triệu đòng) nên TheStradman đã không chọn cách đó. Với chiếc lốp đã sửa lại, chiếc Veyron của Youtuber đã có thể đi lùi, nhưng nó được cho rằng sẽ không an toàn khi lái Bugatti Veyron ở tốc độ tối đa 407 km/h vì lốp không ở trạng thái tốt nhất. Video: Bugatti Veyron của ông Đặng Lê Nguyên Vũ chật vật qua cổng thư viện.