Bugatti Divo bán lại hơn 230 tỷ đồng, "chạy chán bán gấp đôi"

Mới đây, một chiếc Bugatti Divo hàng hiếm được showroom siêu xe VIP Motors ở Dubai, UAE rao bán với mức giá 10 triệu USD (khoảng 239 tỷ đồng), gấp đôi so với mức giá khởi điểm. Chiếc Bugatti Divo ra mắt lần đầu vào tháng 8/2018, mẫu hypercar này được đặt theo tên của tay đua Albert Divo, người đã giành nhiều danh hiệu quý giá với Bugatti trong suốt khoảng thời gian 20 năm, bao gồm 6 giải Grand Prix và 2 giải Targa Florio. Với mức giá xe Bugatti Divo khởi điểm lên đến 5,8 triệu USD (khoảng 139 tỷ đồng), Divo là mẫu xe đắt nhất của Bugatti lúc bấy giờ. Được giới mê xe săn lùng, mẫu xe này nhanh chóng cháy hàng chỉ sau vài tuần ra mắt. Điều khiến giá của chiếc xe này tăng gấp đôi như hiện tại là do xe vẫn chưa lăn bánh một km nào. Về thiết kế, nếu như ở đàn anh Chiron mang dáng vẻ mềm mại thì các đường nét trên Divo lại khá khỏe khoắn, gai góc. Ngoại thất xe nổi bật với màu xanh dương đậm cùng phần thân làm từ sợi carbon. Bộ mâm là loại đa chấu đồng màu ngoại thất, cắt vát dạng kim cương, đi kèm cùm phanh màu xám. Phần đầu xe có nhiều sự thay đổi, cụm đèn pha tuyệt đẹp trên Chiron đã được thay thế bằng cụm đèn tinh gọn hơn. Cụm đèn định vị LED hình chữ C tạo kiểu độc đáo và lạ mắt. Cản trước được thiết kế cửa hút gió tương đối lớn. Hai bên thân xe nổi bật với gói thân rộng hoàn toàn mới, 2 bên sườn có sự xuất hiện của hình lá cờ Pháp cực kỳ ấn tượng. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu được thiết kế khác biệt hoàn toàn so với Chiron. Một cánh lướt gió lớn nằm phía sau giúp cải thiện lực ép không khí. Nhờ vậy mà động cơ sẽ không bị nóng máy trong quá trình vận hành. Hệ thống ống xả với 4 đầu ra hình tứ giác xếp liền kề nhau. Về nội thất, không gian khoang cabin của Divo không khác biệt nhiều so với Chiron. Xe nổi bật, hiện đại khi các chất liệu được bọc da lộn Alcantara màu xanh lam, kết hợp với những chi tiết bọc da trơn màu xanh lam và xanh dương đậm. Bảng điều khiển được làm bằng sợi carbon mờ. Ngoài ra, Bugatti Divo còn sở hữu bệ tì tay rộng rãi hơn so với các phiên bản trước để tăng sự thoải mái cho người ngồi trên xe.Trái tim của Bugatti Divo là khối động cơ W16 quen thuộc trên Chiron, dung tích 8.0 L, đi kèm 4 bộ tăng áp, sản sinh công suất tối đa 1.500 mã lực và 1.600 Nm mô men xoắn, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây. Hộp số là loại bán tự động 7 cấp, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh. Video: Giới theieuj siêu xe Bugatti Divo bản giới hạn.

