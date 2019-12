Bugatti Chiron Zebra độc nhất được tạo ra như thế nào?

Từng lớp sơn, từng chi tiết đều được chăm chút một cách tỉ mỉ để khiến chiếc xe trở nên hoàn hảo nhất có thể. Đã có nhiều chiếc Bugatti độc nhất vô nhị được tạo nên từ bàn tay của những nghệ nhân này. Mới nhất, Bugatti Chiron Zebra 1:1 là chiếc Bugatti Chiron mới nhất được tạo nên từ sự sáng tạo và sự hoàn hảo của nghệ thuật bên trong nhà máy Bugatti tại Molsheim, Pháp. Trên siêu xe Bugatti Chiron Zebra 1 of 1, ta lại được diện kiến những đường chỉ màu được bố trí uốn lượn khắp bên ngoài ngoại thất của xe. Kiểu phối màu này lần đầu tiên được sử dụng trên Bugatti Veyron L’or Blanc, trên chiếc Veyron khi đó, những chi tiết được tạo nên từ gốm sứ và được phủ một cách thủ công, từng đường, từng đường một lên phía trên lớp sơn màu xanh đậm của xe trước khi được đánh bóng và phủ bóng Sau khi L’or Blanc ra mắt, kiểu phối màu này được sử dụng nhiều hơn trên những chiếc Veyron khác, một trong số đó là L’or Rouge. Quay lại với Zebra 1 of 1, đây là chiếc Chiron đầu tiên ở thời điểm này sử dụng phối màu độc đáo này. Trước khi thực hiện việc đặt các đường sơn thủ công lên nền sơn xanh của Zebra 1 of 1, các nghệ nhân của hãng siêu xe này đã phải sư dụng một chiếc Bugatti Chiron khác, màu trắng, để đưa các bản thảo thiết kế lên trước và điều chỉnh lại chúng. Sau đó, từng đường sơn đen được những nghệ nhân này đặt lên nền sơn xanh dương của Bugatti Chiron Zebra 1 of 1. Từng đường, từng đường sơn được đặt thủ công, tỉ mỉ và chính xác đến từng milimet. Mỗi đường kẻ sọc này tốn đến nhiều tuần làm việc để hoàn thành và được giám sát một cách chặt chẽ bởi Phó giám đốc thiết kế của Bugatti – ông Frank Heyl. Không chỉ dừng lại ở phối màu bên ngoài, hai màu sắc đen – xanh dương còn được chủ nhân lựa chọn để hoàn thiện nội thất bên trong. Sắc xanh Titanic Blue tiếp tục được sử dụng ở bảng táp-lô cùng ghế ngồi và nhiều chi tiết khác. Kết hợp với màu xanh này là da màu đen cùng da màu xám (Gunpowder) hòa quyện hài hòa tạo nên những đường nét giống với ngoại thất của xe. Trong những tấm hình được chụp trong lúc Bugatti thử nghiệm chiếc Zebra 1 of 1 này trên những con đường bên ngoài nhà máy, ta có thể dễ dàng nhận thấy phần cản sau với bộ giảm chấn bằng cao su. Điều này có nghĩa, chiếc Chiron Zebra này là sản phẩm dành cho một khách hàng tại thị trường Mỹ, nơi duy nhất trên thế giói mà Bugatti Chiron phải lắp thêm hai miếng giảm chấn nhằm phù hợp với luật pháp của nước này. Chiếc Bugatti Chiron Zebra 1 of 1 này được xây dựng trên nền tảng của Bugatti Chiron Sport, điều này có nghĩa nó sẽ sở hữu khả năng linh hoạt cao hơn và cảm giác lái tốt hơn so với những chiếc Chiron tiêu chuẩn khác. Phía sau khoang lái vẫn là sự hiện diện của khối động cơ W16 dung tích 8.0 lít với bốn bộ tăng áp quen thuộc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa lên đến 1.500 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 1.600 Nm. Siêu xe triệu đô này chỉ mất thời gian 2,5 giây có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 420 km/h. Hiện tại, vẫn chưa rõ số tiền mà chủ nhân phải bỏ ra để Bugatti có thể hoàn thiện chiếc Zebra 1 of 1 này. Ở mức giá xe Bugatti Chiron Sport sở hữu giá bán 2,9 triệu USD, cao hơn 400.000 USD so với những chiếc Chiron thông thường. Tuy nhiên, Chiron Sport vẫn chưa phải là chiếc Chiron có giá bán khỏi điểm cao nhất khi còn đó Chiron Super Sport 300+ với giá khởi điểm hơn 3 triệu USD. Video: Bugatti Chiron Zebra độc nhất thế giới.

Từng lớp sơn, từng chi tiết đều được chăm chút một cách tỉ mỉ để khiến chiếc xe trở nên hoàn hảo nhất có thể. Đã có nhiều chiếc Bugatti độc nhất vô nhị được tạo nên từ bàn tay của những nghệ nhân này. Mới nhất, Bugatti Chiron Zebra 1:1 là chiếc Bugatti Chiron mới nhất được tạo nên từ sự sáng tạo và sự hoàn hảo của nghệ thuật bên trong nhà máy Bugatti tại Molsheim, Pháp. Trên siêu xe Bugatti Chiron Zebra 1 of 1, ta lại được diện kiến những đường chỉ màu được bố trí uốn lượn khắp bên ngoài ngoại thất của xe. Kiểu phối màu này lần đầu tiên được sử dụng trên Bugatti Veyron L’or Blanc, trên chiếc Veyron khi đó, những chi tiết được tạo nên từ gốm sứ và được phủ một cách thủ công, từng đường, từng đường một lên phía trên lớp sơn màu xanh đậm của xe trước khi được đánh bóng và phủ bóng Sau khi L’or Blanc ra mắt, kiểu phối màu này được sử dụng nhiều hơn trên những chiếc Veyron khác, một trong số đó là L’or Rouge. Quay lại với Zebra 1 of 1, đây là chiếc Chiron đầu tiên ở thời điểm này sử dụng phối màu độc đáo này. Trước khi thực hiện việc đặt các đường sơn thủ công lên nền sơn xanh của Zebra 1 of 1, các nghệ nhân của hãng siêu xe này đã phải sư dụng một chiếc Bugatti Chiron khác, màu trắng, để đưa các bản thảo thiết kế lên trước và điều chỉnh lại chúng. Sau đó, từng đường sơn đen được những nghệ nhân này đặt lên nền sơn xanh dương của Bugatti Chiron Zebra 1 of 1. Từng đường, từng đường sơn được đặt thủ công, tỉ mỉ và chính xác đến từng milimet. Mỗi đường kẻ sọc này tốn đến nhiều tuần làm việc để hoàn thành và được giám sát một cách chặt chẽ bởi Phó giám đốc thiết kế của Bugatti – ông Frank Heyl. Không chỉ dừng lại ở phối màu bên ngoài, hai màu sắc đen – xanh dương còn được chủ nhân lựa chọn để hoàn thiện nội thất bên trong. Sắc xanh Titanic Blue tiếp tục được sử dụng ở bảng táp-lô cùng ghế ngồi và nhiều chi tiết khác. Kết hợp với màu xanh này là da màu đen cùng da màu xám (Gunpowder) hòa quyện hài hòa tạo nên những đường nét giống với ngoại thất của xe. Trong những tấm hình được chụp trong lúc Bugatti thử nghiệm chiếc Zebra 1 of 1 này trên những con đường bên ngoài nhà máy, ta có thể dễ dàng nhận thấy phần cản sau với bộ giảm chấn bằng cao su. Điều này có nghĩa, chiếc Chiron Zebra này là sản phẩm dành cho một khách hàng tại thị trường Mỹ, nơi duy nhất trên thế giói mà Bugatti Chiron phải lắp thêm hai miếng giảm chấn nhằm phù hợp với luật pháp của nước này. Chiếc Bugatti Chiron Zebra 1 of 1 này được xây dựng trên nền tảng của Bugatti Chiron Sport, điều này có nghĩa nó sẽ sở hữu khả năng linh hoạt cao hơn và cảm giác lái tốt hơn so với những chiếc Chiron tiêu chuẩn khác. Phía sau khoang lái vẫn là sự hiện diện của khối động cơ W16 dung tích 8.0 lít với bốn bộ tăng áp quen thuộc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa lên đến 1.500 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 1.600 Nm. Siêu xe triệu đô này chỉ mất thời gian 2,5 giây có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 420 km/h. Hiện tại, vẫn chưa rõ số tiền mà chủ nhân phải bỏ ra để Bugatti có thể hoàn thiện chiếc Zebra 1 of 1 này. Ở mức giá xe Bugatti Chiron Sport sở hữu giá bán 2,9 triệu USD, cao hơn 400.000 USD so với những chiếc Chiron thông thường. Tuy nhiên, Chiron Sport vẫn chưa phải là chiếc Chiron có giá bán khỏi điểm cao nhất khi còn đó Chiron Super Sport 300+ với giá khởi điểm hơn 3 triệu USD. Video: Bugatti Chiron Zebra độc nhất thế giới.