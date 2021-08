Bugatti Chiron Pur Sport đầu tiên tại Đông Nam Á, gần 260 tỷ đồng

Hãng siêu xe nước Pháp - Bugatti mới đây vừa chính thức khai trương showroom thứ 6 của mình, showroom này đặt tại quốc đảo Singapore. Để chào đón sự kiện đặc biệt này, hãng đã mang tới đây siêu phẩm Bugatti Chiron Pur Sport mới, đây là lần đầu tiên siêu xe này có mặt tại khu vực Đông Nam Á. Theo các trang thông tấn địa phương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nên, buổi lễ khai trương showroom của Bugatti tại Singapore cũng chỉ có một vài khách VIP tham dự và hạn chế sự có mặt đông người. Dù vậy, với sự hiện diện của siêu phẩm Bugatti Chiron Pur Sport, sự kiện này đã thu hút được sự quan tâm và trông ngóng của các tín đồ mê xe trong khu vực. Bugatti Chiron Pur Sport là một phiên bản đặc biệt với đặc tính nhấn mạnh tới yếu tố hiệu năng cao của sản phẩm. Do đó, khi so sánh với Chiron tiêu chuẩn, Chiron Pur Sport sở hữu nhiều nâng cấp rõ rệt về tinh chỉnh động cơ, hiệu suất hoạt động và yếu tố khí động học. Ngoài ra, giá xe Bugatti Chiron Pur Sport cũng có giá cao hơn Chiron thông thường tới 1 triệu USD, cụ thể là 3,6 triệu USD (khoảng 83 tỷ đồng) và chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 60 chiếc trên toàn cầu. Theo ước tính, để sở hữu siêu phẩm Bugatti Chiron Pur Sport tại đất nước Singapore, các đại gia nơi đây sẽ phải chi ra số tiền quy đổi lên tới 260 tỷ đồng, tức gấp khoảng 3 lần so với giá xe niêm yết tại thị trường quốc tế. Lý do của việc này tới từ chính sách thuế dành cho xe sử dụng động cơ lớn tại Singapore. Ở phần ngoại thất, Bugatti Chiron Pur Sport gần như không có sự khác biệt đáng kể nào về thiết kế so với các phiên bản Chiron tiêu chuẩn. Sự thay đổi sẽ chỉ đến từ một số chi tiết như lưới tản nhiệt, cánh gió sau được thiết kế lớn hơn, bộ chia gió làm từ sợi carbon, hệ thống ống xả titanium được sản xuất theo công nghệ in 3D hiện đại. Riêng siêu phẩm Chiron Pur Sport đầu tiên tại Đông Nam Á có nước sơn ngoại thất màu trắng, kết hợp các điểm nhấn sơn đen và nổi bật là số 16 màu đỏ ở khu vực lưới tản nhiệt. Khoang cabin sang trọng nhưng không kém phần thể thao của Bugatti Chiron Pur Sport đầu tiên tại Đông Nam Á. Sự khác biệt lớn nhất trên Chiron Pur Sport tới từ những nâng cấp về đặc tính vận hành. Cụ thể, bộ mâm mới trên bản Pur Sport được chế tạo với trọng lượng nhẹ hơn 16 kg so với bản tiêu chuẩn, hệ thống lò xo trước và sau gia tăng độ cứng vững tới 65% và 33%, kết hợp cùng hệ thống giảm xóc thể thao thích ứng, bộ má phanh bằng titan và đĩa phanh nhẹ hơn... Tất cả mang tới những hiệu quả rõ rệt về mặt khí động học cho Chiron Pur Sport. Về truyền động, Chiron Pur Sport vẫn sử dụng khối động cơ W16 8.0L với bốn bộ tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa 1.479 mã lực nhưng đã được tinh chỉnh lại về hiệu suất hoạt động ở các dải vòng tua máy. Cụ thể, vòng tua máy tối đa của bản Pur Sport đã được tăng thêm 200 vòng/phút và đạt mức cực đại 6.900 vòng/phút. Kết hợp với đó còn là hộp số mới cho tỉ số sang số gần nhau hơn 15%. Video: Siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport đầu tiên tại Singapore.

