Bugatti Chiron cháy đen, hỏng như "sắt vụn" rao bán hơn 9 tỷ đồng

Trong một vài ngày gần đây, cộng đồng yêu xe lại được một phen xôn xao với chiếc Bugatti Chiron cháy đen đang rao bán trên nền tảng Copart với mức giá chỉ 400.000 USD (khoảng 9,1 tỷ đồng). Mức giá hời thường đi kèm với rủi ro và tất nhiên thương vụ mua bán này cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, chiếc Bugatti Chiron được rao bán này đang ở trong tình trạng không thể phục hồi được với vết cháy lớn ở khu vực đầu xe. Cũng giống như nhiều trường hợp siêu xe giá hời khác từng được rao bán trên Copart, chủ sở hữu chiếc Bugatti Chiron đồng nát này cho biết, do sự cố quá nghiêm trọng nên các bên bảo hiểm đều từ chối nghĩa vụ vì không có khả năng sửa chữa. Theo quan sát, vết cháy ở khu vực đầu xe có thể là do sự cố từ bình ắc quy. Nhiều chi tiết khác xung quanh khu vực đó cũng hư hỏng nặng, trong khi khoang lái thì phủ đầy bụi do quá trình chữa cháy. Từ miêu tả của người bán cùng những hình ảnh được đăng tải, có thể nhận thấy khu vực đuôi xe dường như không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Đó cũng là tin tốt duy nhất đối với chiếc Bugatti Chiron này bởi đây là khu vực đặt khối động cơ W16 8.0L mạnh 1.500 mã lực. Bugatti Chiron là mẫu siêu xe được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn thế giới, với mức giá khởi điểm từ 3 triệu USD (khoảng 68,3 tỷ đồng). Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ 500 chiếc Chiron đều đã có chủ sở hữu và mức giá bán lại (nếu có) được đồn đoán là còn cao hơn con số 3 triệu USD mua mới bởi độ hiếm của mẫu hypercar này. Do đó, chiếc Bugatti Chiron hư hỏng này có thể là một “món hời” đối với những người thực sự tự tin vào khả năng sửa chữa của mình trong việc phục hồi lại ngoại - nội thất. Với mức giá chiếc xe Bugatti Chiron cháy đen, hỏng như "sắt vụn" này, người dùng có thể tham khảo một chiếc Lamborghini Aventador mới cứng tại thị trường nước ngoài có giá bán từ 400.000 USD. Video: Chiếc siêu xe Bugatti Chiron cháy đen, hỏng nặng rao bán.

