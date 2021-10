Bugatti Chiron Hermes "hàng thửa" độc nhất, vô nhị giá 159 tỷ đồng

Thông tin về đại gia giàu nức tiếng ở Mỹ là Manny Khoshbin có mặt tràn ngập trên mạng xã hội và luôn thu hút sự quan tâm của giới mê xe, đơn giản là tay chơi này có bộ sưu tập xe hypercar đáng nể với nhiều chiếc thuộc bản 1 of 1 tức chỉ có 1 chiếc trên toàn thế giới - Bugatti Chiron Hermes mới là 1 ví dụ. Tuy nhiên để đại gia này tiết lộ giá xe từng chiếc thì rất hiếm. Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với các youtuber, Manny Khoshbin đã hé lộ chiếc xe đắt nhất trong garage của mình. Theo đó, đại này này cho biết Bugatti Chiron giá xuất xưởng chỉ 2,6 triệu đô la nhưng mình lại chi hẳn ra 7 triệu đô la (khoảng 159 tỷ đồng) để mời hãng siêu xe cùng hãng thời trang của nước Pháp ngồi lại với nhau tạo ra tuyệt phẩm mang tên gọi Bugatti Chiron Hermes cho riêng mình. Có thể thấy, con số chênh lệch là 4,4 triệu đô la này có thể giúp nhiều người sở hữu khoảng 10 chiếc siêu xe Ferrari, Lamborghini, McLaren ngay trên đất Mỹ. Tất nhiên đây chỉ là con số do Manny Khoshbin đưa ra nên cộng đồng mạng đã đặt nghi vấn đại gia này cố tính kê giá lên để sau này có thể bán đi. Trước đó, ông trùm bất động sản ở Mỹ từng bán đi 1 chiếc xe hàng độc là Koenigsegg Agera RS Phoenix để mang về món lời 44 tỷ đồng. "1.9 triệu đô nhanh nhất tôi từng kiếm được", đại gia bất động sản nổi tiếng ở Mỹ từng cho biết. Được biết, Manny Khoshbin đã phải chờ đợi gần 3 năm để hãng siêu xe Bugatti và hãng thời trang danh tiếng Hermes ngồi lại với nhau để tạo ra đúng một chiếc Bugatti Chiron Hermes với những chi tiết độc nhất như lưới tản nhiệt quen thuộc của Bugatti nhưng được tạo hình từ chữ H của thương hiệu Hermes. Các chi tiết đi kèm cũng như quà tặng độc quyền của Hermes cùng các logo để khẳng định đây là Bugatti Chiron Hermes độc nhất thế giới. Hermes chỉ mang đến ngoại hình và nội thất ấn tượng hơn cho siêu phẩm này, nên nguồn cung cấp sức mạnh cho chiếc Bugatti Chiron bản Hermes của ông Manny Khoshbin mới hé lộ chi phí mua vẫn là khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, đi kèm 4 bộ tăng áp, tạo ra công suất tối đa 1.500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm Nhờ đó, siêu phẩm triệu đô Bugatti Chiron Hermes có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, tương đương với Ferrari SF90 Stradale của doanh nhân Đức Huy hay Cường "Đô-la" đang chờ bàn giao. Nhưng vận tốc tối đa của Chiron Hermes lên đến 420 km/h, cao hơn 180 km/h so với siêu xe plug-in hybrid đầu tiên của Ferrari. Video: Bugatti Chiron Hermes "hàng thửa" độc nhất thế giới.

