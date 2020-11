Bugatti Baby II mui trần hoài cổ từ 46,600 USD tại Mỹ

Chỉ một số ít Bugatti Baby II mới được bán tại thị trường Mỹ với giá cao nhất hơn 70.000 USD. Mẫu xe này là sản phẩm hợp tác giữa Bugatti và The Little Car Company có trụ sở tại Anh. Giá xe Bugatti Baby II bản tiêu chuẩn từ 46.600 USD sở hữu màu sơn ngoại thất xanh French Racing Blue và nội thất bọc da. Hai bản cao hơn là Vitesse và Pur Sang lần lượt có giá từ 53.000 USD và 71.400 USD. Bản Vitesse và Pur Sang được sơn màu giống với các mẫu siêu xe Bugatti cổ điển. Ngoài ra, còn có tùy chọn màu ngoại thất giống với siêu xe Chiron. Riêng bộ khung của bản Pur Sang làm bằng chất liệu nhôm và được chế tác thủ công. Hướng tới các nhóm khách hàng khác nhau, Bugatti Baby II được phát triển trên nền tảng chạy điện, dẫn động cầu sau, cùng nhiều tùy chọn pin. Với cấu hình cao nhất, Bugatti Baby II có thể đạt khoảng cách di chuyển tới 50 km ở chế độ chạy điện với tốc độ tối đa 68 km/h. Rất ít người có thể sở hữu Bugatti Baby II. Để sở hữu được mẫu xe này, người mua phải là thành viên của câu lạc bộ Bugatti Owner's Club hay The Little Car Club. Bugatti Baby II sẽ xuất hiện tại sự kiện Newport Beach và có mặt tại các showroom của Bugatti ở Beverly Hills trong tháng tới. Video: Giới thiệu Bugatti Baby II 2021 mới.

Chỉ một số ít Bugatti Baby II mới được bán tại thị trường Mỹ với giá cao nhất hơn 70.000 USD. Mẫu xe này là sản phẩm hợp tác giữa Bugatti và The Little Car Company có trụ sở tại Anh. Giá xe Bugatti Baby II bản tiêu chuẩn từ 46.600 USD sở hữu màu sơn ngoại thất xanh French Racing Blue và nội thất bọc da. Hai bản cao hơn là Vitesse và Pur Sang lần lượt có giá từ 53.000 USD và 71.400 USD. Bản Vitesse và Pur Sang được sơn màu giống với các mẫu siêu xe Bugatti cổ điển . Ngoài ra, còn có tùy chọn màu ngoại thất giống với siêu xe Chiron. Riêng bộ khung của bản Pur Sang làm bằng chất liệu nhôm và được chế tác thủ công. Hướng tới các nhóm khách hàng khác nhau, Bugatti Baby II được phát triển trên nền tảng chạy điện, dẫn động cầu sau, cùng nhiều tùy chọn pin. Với cấu hình cao nhất, Bugatti Baby II có thể đạt khoảng cách di chuyển tới 50 km ở chế độ chạy điện với tốc độ tối đa 68 km/h. Rất ít người có thể sở hữu Bugatti Baby II. Để sở hữu được mẫu xe này, người mua phải là thành viên của câu lạc bộ Bugatti Owner's Club hay The Little Car Club. Bugatti Baby II sẽ xuất hiện tại sự kiện Newport Beach và có mặt tại các showroom của Bugatti ở Beverly Hills trong tháng tới. Video: Giới thiệu Bugatti Baby II 2021 mới.