Siêu xe Bugatti Baby II đồ chơi đắt hơn cả Honda Civic

Mới đây, Bugatti đã hé lộ một mẫu xe mới để kỷ niệm 110 năm thương hiệu, và nó có một cái giá mềm hơn nhiều. Nó là một chiếc xe đồ chơi dựa trên siêu xe Bugatti Type 35, một chiếc xe được công nhận là một trong những chiếc xe đua vĩ đại nhất mọi thời đại. Ettore Bugatti và con trai Jean đã chế tạo một bản sao có tên siêu xe Bugatti Baby, với kích thước ½ xe thực, đặt biệt danh “Baby”, cho sinh nhật 4 tuổi của Roland, người con trai thứ của Ettore. Sau đó công ty cuối cùng đã chế tạo 500 chiếc trong giai đoạn từ 1927-1936. Hồi đầu năm nay, Bugatti đã trưng bày một phiên bản nguyên mãu và giờ là thông báo một phiên bản sản xuất thương mại gọi là Baby II. “Khi một công ty với một lịch sử hào hùng và rực rỡ như Bugatti bước sang tuổi 110, bạn có thể cho phép bản thân nhìn vào gương chiếu hậu lâu hơn một chút so với thường lệ. Do vậy, phục sinh mẫu Bugatti Baby trong năm kỷ niệm của chúng tôi là điều phù hợp nhất,” Chủ tịch Bugatti, Stephan Winkelmann nói.Hãng siêu xe Bugatti sẽ tiến hành in 3D chỉ 500 chiếc Baby II và trong vòng 3 tuần kể từ lúc thương hiệu Pháp thông báo ở Triển lãm Ô tô Geneva 2019, tất cả 500 chiếc đều đã được bán sạch. Nó sẽ có tất cả ba cấu hình khác nhau: Baby II với một thân vỏ hỗn hợp, Baby II Vitesse với một thân vỏ sợi carbon và Speed Key, và Baby II Pur Sang với một thân vỏ nhôm thủ công và Speed Key. Chiếc Baby nguyên gốc vốn được thu nhỏ 50% để chỉ dành cho trẻ em, vậy nên Baby II đã được tăng kích thước lên 75% so với Type 35 thật để cả trẻ em và người lớn đều có thể lái nó một cách thoải mái. Bugatti thậm chí đã bổ sung thêm một hộp chân ga trượt để khiến người lái dễ lái hơn. Chiếc Baby nguyên gốc vốn được thu nhỏ 50% để chỉ dành cho trẻ em, vậy nên Baby II đã được tăng kích thước lên 75% so với Type 35 thật để cả trẻ em và người lớn đều có thể lái nó một cách thoải mái. Bugatti thậm chí đã bổ sung thêm một hộp chân ga trượt để khiến người lái dễ lái hơn. Hệ dẫn động bánh sau bao gồm hai chế độ công suất khác nhau: chế độ trẻ em 1 kW với tốc độ tối đa 20 km/h và chế độ người lớn 4 kW với tốc độ tối đa khoảng 45 km/h. Màu sơn xanh lam French Racing Blue với nội thất bọc da màu đen là màu sắc tiêu chuẩn nhưng Bugatti nói rằng các lựa chọn khác sẽ có cho cả ngoại thất và nội thất, mỗi loại thể hiện sự tri ân tới một tay đua hoặc sự kiện nổi tiếng từ lịch sử của công ty. Tất cả 500 chiếc đã được bán ra, giá xe Bugatti Baby II là 30.000 euro (tương đương khaongr 760 triệu đồng) mỗi chiếc nhưng Bugatti nói rằng những người mua quan tâm có thể gia nhập vào một danh sách chờ phòng trường hợp ai đó rút lui hoặc có thêm xe được sản xuất. Video: Siêu xe Bugatti Baby II đồ chơi cho địa gia nhí.

