Brabus “nhá hàng” Smart #1 hiệu suất cao, mạnh hơn 400 mã lực

Smart #1 chạy điện hiệu suất cao sẽ ra mắt vào ngày 26/8 sắp tới tại Triển lãm Ô tô Thành Đô. Mẫu xe này có một số điểm khác biệt so với tiêu chuẩn, bao gồm cả đường sọc trang trí ngoại thất, cặp khe gió trên nắp ca-pô, cản trước thể thao hơn và lưới tản nhiệt kiểu cách mạnh mẽ hơn. Cản sau và bộ khuếch tán trên phiên bản hiệu suất của Smart #1 của Brabus cũng có thiết kế khỏe khoắn hơn, trong khi bậc cửa bên hông được tinh chỉnh. Ngoài ra, chiếc xe điện còn được bổ sung cánh gió phía sau và mâm hợp kim 19 inch sơn 2 tông màu. Quanh thân xe có nhiều điểm nhấn màu đỏ, chuẩn phong cách của Brabus. Ở bên trong, nội thất xe được hoàn thiện với màu đen chủ đạo, nổi bật với vô lăng bọc da / Alcantara có huy hiệu Brabus, ghế bọc da lộn sợi nhỏ, tựa đầu có logo Brabus, dây an toàn màu đỏ và bộ bàn đạp hợp kim. Hiện hãng độ Brabus chưa chia sẻ các thông số kỹ thuật của Smart #1 phiên bản hiệu suất cao, chỉ biết rằng xe sẽ có 2 động cơ điện, chia đều mỗi trục, tạo ra cấu hình dẫn động 4 bánh (bản tiêu chuẩn chỉ có động cơ phía sau cho 268 mã lực / 343 Nm). Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng phiên bản hiệu suất cao Smart #1 - của Brabus sẽ mạnh hơn 400 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,7 giây. Cùng với việc tăng hiệu suất, biến thể mạnh mẽ hơn cũng sẽ nhận được pin dung lượng lớn hơn so với pin tiêu chuẩn trên Smart #1, đó là pin lithium-ion 66 kWh cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 440 km. Video: Brabus “nhá hàng” Smart #1 mạnh hơn 400 mã lực.

Smart #1 chạy điện hiệu suất cao sẽ ra mắt vào ngày 26/8 sắp tới tại Triển lãm Ô tô Thành Đô. Mẫu xe này có một số điểm khác biệt so với tiêu chuẩn, bao gồm cả đường sọc trang trí ngoại thất, cặp khe gió trên nắp ca-pô, cản trước thể thao hơn và lưới tản nhiệt kiểu cách mạnh mẽ hơn. Cản sau và bộ khuếch tán trên phiên bản hiệu suất của Smart #1 của Brabus cũng có thiết kế khỏe khoắn hơn, trong khi bậc cửa bên hông được tinh chỉnh. Ngoài ra, chiếc xe điện còn được bổ sung cánh gió phía sau và mâm hợp kim 19 inch sơn 2 tông màu. Quanh thân xe có nhiều điểm nhấn màu đỏ, chuẩn phong cách của Brabus. Ở bên trong, nội thất xe được hoàn thiện với màu đen chủ đạo, nổi bật với vô lăng bọc da / Alcantara có huy hiệu Brabus, ghế bọc da lộn sợi nhỏ, tựa đầu có logo Brabus, dây an toàn màu đỏ và bộ bàn đạp hợp kim. Hiện hãng độ Brabus chưa chia sẻ các thông số kỹ thuật của Smart #1 phiên bản hiệu suất cao, chỉ biết rằng xe sẽ có 2 động cơ điện, chia đều mỗi trục, tạo ra cấu hình dẫn động 4 bánh (bản tiêu chuẩn chỉ có động cơ phía sau cho 268 mã lực / 343 Nm). Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng phiên bản hiệu suất cao Smart #1 - của Brabus sẽ mạnh hơn 400 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,7 giây. Cùng với việc tăng hiệu suất, biến thể mạnh mẽ hơn cũng sẽ nhận được pin dung lượng lớn hơn so với pin tiêu chuẩn trên Smart #1, đó là pin lithium-ion 66 kWh cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 440 km. Video: Brabus “nhá hàng” Smart #1 mạnh hơn 400 mã lực.