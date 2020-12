Bộ đôi xe sang Mercedes-Benz biển “ngũ quý” rước dâu tại Sài Gòn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền video quay lại cảnh một cặp xe sang và xe siêu sang Mercedes-Benz biển ngũ quý được chọn làm xe hoa tại TP HCM đã khiến không ít người đi đường trầm trồ còn cư dân mạng cho rằng chủ nhân khá chịu chơi khi chọn toàn xe đắt tiền và biển còn rất đẹp. Đoạn video quay lại cho thấy, chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic biển ngũ quý 6 chạy phía trước và đi ngay phía sau là chiếc xe sang tầm trung Mercedes-Benz C300 AMG 2020 biển ngũ quý 7 đẹp mắt. Hiện không rõ là còn có chiếc xe nào theo sau cặp xe sang và xe siêu sang biển khủng này hay không. Tuy nhiên, chỉ cần thấy có 2 chiếc Mercedes-Benz C300 AMG 2020 và Mercedes-Maybach S450 4Matic biển ngũ quý làm xe hoa đã thấy độ hoành tráng của cô dâu và chú rể. Được biết, chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S450 4Matic mang biển "ngũ quý" 6 từng gây sốt cộng đồng mạng vào tháng 11/2018. Lý do quá dễ hiểu vì đây là một mẫu xe đắt tiền và chủ nhân còn may mắn bấm được biển số "vạn người mơ" là "ngũ quý" 6. Trong giới chơi biển, số 6 tượng trưng cho lộc và may mắn, biển tứ hay ngũ 6 được cho sẽ mang đến toàn lộc quanh năm cho chủ nhân. Chính vì điều này mà một số doanh nhân Việt cố gắng tìm cách để sở hữu được chiếc biển toàn số 6 đẹp mắt. Mercedes-Maybach S450 4Matic đời 2018 được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh của động cơ được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp, nhờ đó xe chỉ mất khoảng thời gian 5,9 giây để tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Giá bán Mercedes-Benz công bố chính hãng dành cho phiên bản xe siêu sang Maybach S450 4Matic là 7,219 tỷ đồng, đây là mức giá thấp nhất của mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach đời 2018 tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, với việc xe đeo biển số "ngũ quý" 6, chắc chắn giá trị của chiếc Mercedes-Maybach S450 4Matic 2018 này sẽ tăng cao. Dù chỉ thuộc dòng sedan hạng sang tầm trung nhưng chiếc Mercedes-Benz C300 AMG 2020 trong video này cũng đã có giá bán lại cao hơn cả những mẫu xe sang đắt tiền chẳng hạn như Mercedes-Benz S450L Luxury hay BMW 735Li. Lý do có thể nằm ở việc chủ xe bấm được biển ngũ quý 7 nên sau đó đã mạnh dạn rao bán lại với giá 5,5 tỷ đồng. Hiện giá xe Mercedes-Benz C300 AMG 2020 mới nhất tại Việt Nam là 1,939 tỷ đồng, tính luôn chi phí lăn bánh, một chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG 2020 mang biển Sài thành sẽ rơi vào khoảng 2,16 tỷ đồng. Chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG biển "ngũ quý" 7 này có màu sơn đen và thuộc phiên bản 2020 nên có thêm trang bị mới là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama dạng kính cho cả hàng ghế sau. Mercedes C300 AMG 2020 sở hữu ngoại hình thể thao nhờ gói phụ kiện AMG. Xe sử dụng hộp số tự động với 9 cấp số 9G-TRONIC PLUS và hệ dẫn động ở cầu sau. Điều này giúp cho xe có khả năng tăng tốc lên tới 100km/h chỉ trong vòng 5,9 giây và có thể đạt tốc độ tối đa là 250km/h. Hiện giá xe Mercedes-Benz C300 AMG 2020 mới nhất tại Việt Nam là 1,939 tỷ đồng, tính luôn chi phí lăn bánh, một chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG 2020 mang biển Sài thành sẽ rơi vào khoảng 2,16 tỷ đồng. Video Choáng với video cặp xe sang và xe siêu sang mang biển "ngũ quý" làm xe hoa tại Sài thành - Nguồn: Tin Xe Việt Nam

