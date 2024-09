Bộ đôi Ford GT hơn 100 tỷ của “vua cà phê Việt” tái xuất

Bộ đôi Ford GT của vua cà phê Việt đầu tiên phải kể đến chiếc '67 Heritage Edition “độc nhất” dải đất hình chữ S được đưa về nước vào khoảng giữa tháng 5/2021. Được biết, trước đó hàng độc này từng thuộc thuộc sở hữu của nhà Novaland. Xe đeo biển số 51K - 339.39. Nguyên bản, xe sở hữu màu sơn ngoại thất đỏ Race Red thuộc gói tuỳ chọn Heritage Edition. Đây cũng chính là màu sơn “huyền thoại” của các xe đua Ford GT40 Mark IV vô địch tại giải đua 24 Hours of Le Mans 1967 và chỉ có 39 chiếc được xuất xưởng với phối màu này. Tuy nhiên khi về chung một nhà với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Ford GT '67 Heritage Edition hàng hiếm đã được thay “bộ áo” mới, từ màu đỏ rực rỡ sang trắng tinh khôi. Trên lớp “áo” trắng, “siêu phẩm” nước Mỹ được tạo điểm nhấn bằng đường sọc xanh kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe. Trong khi đó, chiếc Ford GT thứ hai mang biển số 51k - 303.77 được bổ sung vào gara của “vua cafe” từ tháng 5/2022. Ban đầu, xe sở hữu ngoại thất màu đỏ Liquid Red nhưng sau đó đã được “Qua” Vũ thay bằng màu xanh dương nhạt theo phương pháp dán đề can. Không chỉ vậy, xe còn nổi bật với logo UN tại khu vực nắp capo và 2 bên cửa xe. Để chuẩn bị cho sự kiện Gumball 3000 2024 sắp tới, cả hai siêu xe Ford GT của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều đã được dán thêm bộ tem mới nhằm quảng bá thương hiệu cafe Trung Nguyên giống dàn xe Ferrari. Cung cấp “sức mạnh” cho cả hai chiếc Ford GT này là khối động cơ EcoBoost V6, tăng áp kép, dung tích 3,5 lít, tạo ra công suất tối đa 647 mã lực và 746 Nm. Sức mạnh của xe được truyền tới cầu sau qua hộp số ly hợp kép 7 cấp Powershift. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây và đạt vận tốc tối đa 348 km/h. Giá xe Ford GT khi mới ra mắt có mức niêm yết quy đổi khoảng 9,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn cung bị giới hạn nên giá thực tế trên thị trường thường bị nâng nên gấp 2, gấp 3 lần con số trên. Theo một số nguồn tin, để sở hữu một chiếc Ford GT, ông Vũ đã chi ra số tiền lên tới 60 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hành trình siêu xe Gumball 3000 2024 sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 14/9 tới đây. Hành trình siêu xe lớn nhất thế giới năm nay chọn TP.HCM là điểm xuất phát vì muốn quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Video: Minh Nhựa, Cường Đô la test Ford GT '67 Heritage Edition.

