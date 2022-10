Ra mắt siêu xe Ford GT LM Edition 2023, phiên bản GT cuối cùng

Chỉ có 22 chiếc Ford GT LM 2023 đặc biệt sẽ được sản xuất, nhiều hơn một chiếc so với Ford GT Holman Moody Heritage Edition 2022 được tiết lộ vào đầu năm nay. Mỗi phiên bản Ford GT LM Edition đặc biệt này sẽ có các điểm nhấn màu đỏ hoặc xanh lam được áp dụng xuyên suốt để vinh danh chiếc xe chiến thắng của GT 2016. Ngoại thất của siêu xe Ford GT LM Edition 2023 nổi bật với các điểm nhấn màu đỏ hoặc xanh lam và tùy chọn sợi carbon tiếp xúc với màu đỏ hoặc xanh lam ở chi dưới. Điều này bao gồm bộ chia phía trước; ngưỡng cửa bên và ngưỡng cửa; cùng bộ khuếch tán phía sau. Các cửa gió ở khoang động cơ và thân gương cũng có sẵn với màu carbon lộ ra ngoài màu đỏ hoặc xanh lam.

Ngoài ra, phiên bản LMHT còn có bộ la-zăng carbon 20 inch với các điểm nhấn màu đỏ hoặc xanh. Ẩn sau chúng là kẹp phanh Brembo sơn đen; trong khi bánh xe được giữ cố định bằng các đai ốc titan sơn tối màu. Cuối cùng, phía sau là ống xả kép in 3D độc đáo được làm từ titan và huy hiệu GT LM titan được in 3D.

Bên trong, GT LM có nội thất đặt riêng; với ghế bằng sợi carbon bọc Alcantara; ghế lái có màu vàng; đỏ hoặc xanh lam. Ghế hành khách bằng gỗ mun; sẽ được trang trí bằng chỉ khâu màu đỏ hoặc xanh để phù hợp với phía người lái.

Giống như các phiên bản trước đó; Ford GT LM Edition 2023 vẫn giữ nguyên động cơ EcoBoost V6 3,5 lít tăng áp kép, công suất 660 mã lực. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số Getrag 7 cấp; nhờ đó xe có thể đạt 100 km/h từ vị trí đứng yên trong 2,8 giây; tốc độ tối đa hơn 350 km/h.

Phiên bản LM đã có sẵn để đặt hàng. Trong khi giá xe Ford GT Heritage Edition vẫn chưa được công bố; hãng đã xác nhận rằng việc giao 22 chiếc Ford GT LM Edition 2023 sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay và việc sản xuất sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Mô tả video

