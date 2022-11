BMW X7 chính hãng chạy 2 năm, đại gia Hà Nội "hao" hơn 2 tỷ

Chiếc xe SUV BMW X7 xDrive40i 2020 chính hãng xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào năm 2019, sở hữu gói trang bị M Sport thể thao với màu sơn xanh đen ở ngoại thất kết hợp nội thật bọc màu da bò sang trọng. Chiếc xe SUV hạng sang này được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội dù chỉ lăn bánh với số oddo khá thấp. Theo thông tin từ phía người bán, chiếc BMW X7 2020 bản xDrive40i M Sport đời 2020 này đã mang biển số Hà Nội. Kích thước xe dài x rộng x cao lần lượt là 5.163 x 1.999 x 1.805 mm, chiều dài của trục cơ sở là 3.103 mm. Hệ thống treo khí nén của xe có khả năng nâng hạ gầm trong khoảng 40 mm, khi chức năng Sport trên xe được kích hoạt hoặc vận tốc tối đa trên 138 km/h, thân xe tự động hạ thấp xuống 20 mm. Cản trước của xe mạnh mẽ với lưới tản nhiệt to lớn hơn thế hệ cũ, chi tiết được miêu tả như “quả thận kép” này được các kĩ sư thiết kế của BMW mở rộng ra nhằm chiều lòng khách hàng đến từ Trung Quốc, ngoài ra X7 thế hệ mới cũng chính là mẫu xe tiên phong của BMW áp dụng lưới tản nhiệt dạng “khủng” này. Xe được trang bị đèn pha Laser với khả năng thích ứng thông minh. Cụm đèn hậu tích hợp công nghệ LED, thay vì trang bị cụm đèn hậu nối liền như một số mẫu xe thương mại hiện nay, BMW X7 được bổ sung một thanh chrome nối liền cụm đèn hậu, tạo vẻ ngoài hiện đại cho X7. Bộ mâm bản xDrive40i M Sport thiết kế dạng đa châu đi kèm với lốp Pirelli P Zero kích thước lần lượt là 275/40 R22 và 315/35 R22. Thuộc phiên bản xDrive 40i M Sport nên khoang nội thất của X7 sở hữu vô-lăng mang thiết kế tròn, tích hợp nhiều nút bấm tiện ích và được bổ sung logo của M Performance. Một khác biệt nữa trên phiên bản M Sport so với phiên bản tiêu chuẩn là lẫy chuyển số được bổ sung ngay sau vô-lăng giúp cho người lái có thể tự tin chuyển số khi vận hành X7 ở tốc độ cao. Ghế ngồi trên BMW X7 2020 được bọc da Merino có lỗ thông khí với chức năng làm mát/sưởi ấm cùng tính năng chỉnh điện nhiều hướng và nhớ vị trí cho hàng ghế trước. Ở hàng ghế sau, X7 2020 chỉ có 2 ghế ngồi kiểu dòng xe MPV cỡ lớn cũng có tính năng chỉnh điện, hàng ghế thứ cuối cùng rộng rãi đủ dùng cho 2 người lớn. Tiện nghi trên chiếc xe hơi BMW X7 2020 cũng đáng chú ý với cửa sổ trời toàn cảnh, 2 màn hình giải trí phía sau 10,2 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, âm thanh vòm kim cương Bowers & Wilking 3D với dàn loa 20 chiếc và 2 loa cao tần, điều hoà tự động 5 vùng độc lập, nút khởi động Star/Stop... Điểm mới trên BMW X7 là cần số của được làm từ pha lê khá sang chảnh. Tương tự các dòng xe BMW chủ lực khác, hàng loạt các tính năng an toàn cũng được thương hiệu Đức trang bị cho X7 như; Hỗ trợ lái chủ động, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo chệch làn, Cảnh báo va chạm sau/trước, Cảnh báo người đi bộ băng qua đường và Cảnh báo tốc độ giới hạn... Mẫu xe SUV BMW X7 xDrive M Sport 2020 sử dụng khối động cơ 6 xi-lanh tăng áp có dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 335 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 450 Nm. Nhờ hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu xDrive, X7 tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 6,1 giây và có tốc độ tối đa 245 km/h. Mức giá xe BMW X7 xDrive40i M Sport 2020 chính hãng khi mới về Việt Nam vào giữa năm 2019 có mức niêm yết bán khoảng hơn 7 tỷ đồng. Sau khi đăng kí đăng kiểm ra biển trắng Hà Nội, chủ nhân của xe phải chi ra số tiền tổng cộng là gần 8 tỷ đồng. Chiếc xe xuất hiện trong bài viết hiện đang được chào bán khoảng 5 tỷ đồng - như vậy sau khoảng hơn 1 năm lăn bánh, chủ nhân của nó "bay" tới hơn 2 tỷ đồng. Tại thị trường Việt Nam, BMW X7 cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Mercedes-Benz GLS-Class, Lexus LX570 và cả Range Rover. Video: Giới thiệu SUV hạng sang BMW X7 2023 nâng cấp mới

