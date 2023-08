BMW X5 Li 2024 - SUV hạng sang hơn 2 tỷ đồng bán "sát vách" Việt Nam

BMW X5 phiên bản trục cơ sở dài (Li) mới được bán ở thị trường Trung Quốc từ tháng 3 năm ngoái. Đây là mẫu xe dành riêng cho thị trường tỷ dân này và hiện đang được lắp ráp ở Trung Quốc. Chưa đầy 2 năm sau, mẫu xe này đã được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Trong triển lãm Ô tô Thành Đô 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, BMW X5 Li 2024 mới đã chính thức vén màn. Không có gì bất ngờ khi mẫu xe SUV hạng sang BMW X5 Li 2024 sở hữu ngoại hình tương tự X5 phiên bản nâng cấp ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, xe có chiều dài cơ sở lớn hơn và một số chi tiết thiết kế dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Cụ thể, BMW X5 Li 2024 có chiều dài lên đến 5.060 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.105 mm. So với BMW X5 ở thị trường nước ngoài, mẫu xe này dài hơn đến 130 mm. Thậm chí, chiều dài cơ sở của BMW X5 Li 2024 còn tương đương với 2 mẫu SUV cỡ lớn cùng thương hiệu là X7 và XM. Bước sang phiên bản nâng cấp, BMW X5 Li được bổ sung đầu xe mới với đèn pha sắc sảo hơn, khe gió mỏng hơn và cụm đèn hậu LED với tạo hình chữ "X" bên trong. Gói trang bị ngoại thất M Package được trang bị tiêu chuẩn cho xe. Trong khi đó, vành hợp kim 22 inch và cửa sổ trời toàn cảnh Star Sky nằm trong danh sách trang bị tùy chọn. Bên trong BMW X5 Li 2024 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lớn. Nội thất của xe được bọc bằng chất liệu da cao cấp và ốp gỗ. Bên cạnh đó là những chi tiết bằng pha lê đặc trưng của xe sang BMW. Ở phiên bản mới, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm lớn hơn, đạt kích thước 14,9 inch. Màn hình này nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, tạo thành màn hình cong trên mặt táp-lô Chưa hết, BMW X5 Li 2024 ở thị trường Trung Quốc còn có những trang bị khác như hệ thống âm thanh Harman Kardon, các cổng USB Type C và sạc điện thoại không dây. Cũng giống như BMW X7 và 7-Series mới, mẫu xe này có thanh cảm ứng kiêm đèn viền Interaction Bar mới trên mặt táp-lô. Không chỉ ngoại hình và trang bị tiện nghi, ngay cả động cơ của BMW X5 Li 2024 ở Trung Quốc cũng được nâng cấp với công nghệ mild hybrid giúp tiết kiệm xăng hơn. Khi mua BMW X5 Li 2024, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm ở BMW X5 xDrive30Li 2024. Thứ hai là động cơ xăng 6 xi-lanh, tăng áp, dung tích 3.0L với công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520 Nm dành cho BMW X5 xDrive40Li 2024. So với phiên bản cũ, động cơ này mạnh hơn 46 mã lực và 70 Nm. Hai động cơ trên BMW X5 Li 2024 đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Riêng BMW X5 xDrive40Li 2024 có thêm hệ thống treo khí nén thích ứng trên cả 2 cầu tùy chọn, hứa hẹn mang đến cảm giác thoải mái tối đa cho hành khách. Tương tự phiên bản cũ, X5 Li 2024 cũng được lắp ráp tại nhà máy Dadong của liên doanh BMW Brilliance ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Dự kiến, vào tháng 9 năm nay, xe mới được bán ra thị trường Trung Quốc. Mức giá xe BMW X5 Li 2024 sẽ dao động từ 615.000 - 800.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,02 - 2,63 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV hạng sang BMW X5 mới.

BMW X5 phiên bản trục cơ sở dài (Li) mới được bán ở thị trường Trung Quốc từ tháng 3 năm ngoái. Đây là mẫu xe dành riêng cho thị trường tỷ dân này và hiện đang được lắp ráp ở Trung Quốc. Chưa đầy 2 năm sau, mẫu xe này đã được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Trong triển lãm Ô tô Thành Đô 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, BMW X5 Li 2024 mới đã chính thức vén màn. Không có gì bất ngờ khi mẫu xe SUV hạng sang BMW X5 Li 2024 sở hữu ngoại hình tương tự X5 phiên bản nâng cấp ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, xe có chiều dài cơ sở lớn hơn và một số chi tiết thiết kế dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Cụ thể, BMW X5 Li 2024 có chiều dài lên đến 5.060 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.105 mm. So với BMW X5 ở thị trường nước ngoài, mẫu xe này dài hơn đến 130 mm. Thậm chí, chiều dài cơ sở của BMW X5 Li 2024 còn tương đương với 2 mẫu SUV cỡ lớn cùng thương hiệu là X7 và XM. Bước sang phiên bản nâng cấp, BMW X5 Li được bổ sung đầu xe mới với đèn pha sắc sảo hơn, khe gió mỏng hơn và cụm đèn hậu LED với tạo hình chữ "X" bên trong. Gói trang bị ngoại thất M Package được trang bị tiêu chuẩn cho xe. Trong khi đó, vành hợp kim 22 inch và cửa sổ trời toàn cảnh Star Sky nằm trong danh sách trang bị tùy chọn. Bên trong BMW X5 Li 2024 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lớn. Nội thất của xe được bọc bằng chất liệu da cao cấp và ốp gỗ. Bên cạnh đó là những chi tiết bằng pha lê đặc trưng của xe sang BMW. Ở phiên bản mới, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm lớn hơn, đạt kích thước 14,9 inch. Màn hình này nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, tạo thành màn hình cong trên mặt táp-lô Chưa hết, BMW X5 Li 2024 ở thị trường Trung Quốc còn có những trang bị khác như hệ thống âm thanh Harman Kardon, các cổng USB Type C và sạc điện thoại không dây. Cũng giống như BMW X7 và 7-Series mới, mẫu xe này có thanh cảm ứng kiêm đèn viền Interaction Bar mới trên mặt táp-lô. Không chỉ ngoại hình và trang bị tiện nghi, ngay cả động cơ của BMW X5 Li 2024 ở Trung Quốc cũng được nâng cấp với công nghệ mild hybrid giúp tiết kiệm xăng hơn. Khi mua BMW X5 Li 2024, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm ở BMW X5 xDrive30Li 2024. Thứ hai là động cơ xăng 6 xi-lanh, tăng áp, dung tích 3.0L với công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520 Nm dành cho BMW X5 xDrive40Li 2024. So với phiên bản cũ, động cơ này mạnh hơn 46 mã lực và 70 Nm. Hai động cơ trên BMW X5 Li 2024 đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Riêng BMW X5 xDrive40Li 2024 có thêm hệ thống treo khí nén thích ứng trên cả 2 cầu tùy chọn, hứa hẹn mang đến cảm giác thoải mái tối đa cho hành khách. Tương tự phiên bản cũ, X5 Li 2024 cũng được lắp ráp tại nhà máy Dadong của liên doanh BMW Brilliance ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Dự kiến, vào tháng 9 năm nay, xe mới được bán ra thị trường Trung Quốc. Mức giá xe BMW X5 Li 2024 sẽ dao động từ 615.000 - 800.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,02 - 2,63 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV hạng sang BMW X5 mới.