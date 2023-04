BMW X1 Li 2023 từ 957 triệu đồng tại Trung Quốc, có về Việt Nam?

X1 hiện là mẫu SUV hạng sang có kích thước nhỏ nhất trong dòng sản phẩm của thương hiệu BMW. Tuy nhiên, với thị trường Trung Quốc, BMW X1 2023 mới lại không nhỏ bé như người ta tưởng tượng. Nguyên nhân là bởi BMW X1 2023 tại Trung Quốc thuộc phiên bản trục cơ sở dài Li. Trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng BMW đã lặng lẽ vén màn thế hệ mới của X1 Li dành cho thị trường tỷ dân này. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe SUV BMW X1 Li 2023 sở hữu chiều dài 4.616 mm, chiều rộng 1.845 mm, chiều cao 1.641 mm và chiều dài cơ sở lên đến 2.802 mm. So với BMW X1 2023 tại Việt Nam, xe tại Trung Quốc dài hơn 116 mm và chiều dài cơ sở tăng đến 110 mm trong khi chiều rộng, chiều cao giữ nguyên. Ngoài ra, X1 Li 2023 có chiều dài cơ sở gần như ngang ngửa X3 đang bán tại Việt Nam. Không chỉ thay đổi kích thước, BMW X1 Li 2023 còn được thay đổi nhẹ về thiết kế so với xe ở nước ngoài. Ở thế hệ thứ ba, mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ này được trang bị lưới tản nhiệt hình quả thận đôi cỡ lớn hơn và cứng cáp hơn với những nan nằm dọc cũng như viền bao quanh mạ crôm. Thêm vào đó là cụm đèn pha LED mới, tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" đặc trưng của thương hiệu BMW... ... cản trước thể thao hơn với hốc gió trung tâm hình chữ nhật khá rộng và khe gió ở hai góc. Tay nắm cửa của xe được thiết kế chìm xuống thay vì nhô lên để giảm hệ số lực cản không khí cho xe. Bên cạnh đó là vành hợp kim đa chấu bắt mắt và đường dập gân nổi bật, kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Phần nóc của xe được thiết kế dốc về phía sau, tạo cảm giác mượt mà. Đồng thời, so với xe ở thị trường quốc tế, BMW X1 Li 2023 tại Trung Quốc còn được trang bị cửa sau lớn hơn. Đằng sau BMW X1 Li 2023 xuất hiện cụm đèn hậu hình chữ "L" và cản sau sơn màu đen bóng, đi kèm dải đèn nằm dọc ở hai góc. Bên dưới cản sau là bộ khuếch tán gió màu bạc khỏe khoắn. Trên đuôi xe có nhiều đường nét nằm ngang khiến khu vực này trông rộng và bề thế hơn. Bên trong xe, BMW X1 Li thế hệ mới dành cho Trung Quốc được trang bị nội thất đương nhiên rộng rãi hơn xe ở thị trường nước ngoài. Trong khi đó, thiết kế nội thất thì lại giống hệt BMW X1 phiên bản quốc tế. Tương tự các mẫu xe sang cùng thương hiệu, X1 Li mới cũng có vô lăng 3 chấu thể thao và màn hình cong cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch... và màn hình cảm ứng trung tâm 10,7 inch. Nằm phía dưới cửa gió điều hòa trung tâm là sạc điện thoại không dây và 2 hộc đựng cốc. Bên cạnh đó là cổng USB Type C, cần gạt chuyển số mới, phanh tay điện tử, thanh cuộn chỉnh âm lượng và hệ thống thông tin giải trí dùng hệ điều hành thế hệ thứ 9 của BMW. Ghế trước của BMW X1 Li 2023 được thiết kế theo phong cách thể thao, ôm vừa vặn lấy thân người ngồi đồng thời đỡ vai và sườn tốt hơn. Trong khi đó, hàng ghế sau của xe kém nổi bật hơn nhưng có thể gập 40:20:40 tiện dụng. Cửa sổ trời toàn cảnh phía trên hứa hẹn mang đến không gian nội thất thoáng đãng hơn cho hành khách. Đằng sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 540 lít. Nếu ghế sau gập xuống, con số này sẽ tăng lên 1.600 lít. Khi mua BMW X1 Li 2023, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 2 phiên bản là 20Li và 25Li. Trong đó, bản 20Li dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L. Động cơ dùng cho BMW X1 25Li 2023 là máy xăng tăng áp 2.0L. Cuối cùng là hệ thống treo MacPherson phía trước và hệ thống treo đa liên kết đằng sau. Tại thị trường Trung Quốc, BMW X1 Li 2023 có giá mở bán dao động từ 279.800 - 349.900 Nhân dân tệ (khoảng 957 triệu đến 1,19 tỷ đồng). Video: Giới thiệu BMW X1 2023, crossover "giá rẻ" được lên đời.

