Ra mắt BMW X1 2023 từ 920 triệu đồng, trang bị sẵn AWD

BMW vừa chính thức giới thiệu mẫu xe BMW X1 2023 mới, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng ở phân khúc xe Crossover cỡ nhỏ. Theo đó, thế hệ thứ ba của mẫu BMW X1 vẫn giữ nguyên tổng thể và kiểu dáng thân xe như "người tiềBn nhiệm", tuy nhiên thiết kế các chi tiết đã được cải tiến nhằm mang đến diện mạo mới hiện đại hơn. Phần cản sốc trước của mẫu xe crossover BMW X1 2023 được tạo hình dày dặn và cứng cáp hơn, đi kèm là lưới tản nhiệt quả thận đặc trưng mới với tạo hình gần như vuông vắn và có kícht hước lớn. Hệ thống chiếu sáng LED là trang bị tiêu chuẩn của xe, trong đó đèn hậu của xe có thiết kế như chữ L cách điệu mới. Cửa sổ đuôi xe có kích thước khá hẹp, mang lại cảm giác khá bụi bặm cho xe, trong khi đó ốp vòm bánh sau hơi nhô lên, khiến phần hông xe có vẻ lớn hơn. Về kích thước, BMW X1 2023 có kích thước tổng thể lớn hơn so với mẫu xe tiền nhiệm, chiều dài cơ sở cũng dài hơn, giúp cho không gian bên trong khoang hành khách và khoang lái rộng rãi hơn. Cụ thể, chiều dài xe X1 2023 tăng thêm 43 mm, chiều rộng tăng thêm 22 mm so với bản cũ. Bước vào khoang lái, BMW X1 2023 có thiết lập 5 chỗ ngồi, nhưng nhờ kích thước xe tăng lên mà cả người lái lẫn hành khách ngồi trong xe sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hệ thống giải trí trên xe đã được nâng cấp lên hệ điều hành iDrive 8 mới nhất, bao gồm cặp màn hình là bảng đồng hồ 10.25 inch và màn hình giải trí 10.7 inch. Bên dưới màn hình giải trí là cửa gió điều hòa, hộc để cốc và đế sạc không dây cho điện thoại di động. Các trang bị tiêu chuẩn khác trên tất cả các phiên bản của xe có thể kể đến: 4 cổng sạc USB-C, cổng cắm sạc 12V ở bảng điều khiển và ở khoang chứa hành lý, kết nối Bluetooth. Tùy chọn nâng cấp cho BMW X1 2023 gồm hệ thống âm thanh Harman Kardon 205W với 12 loa vệ tinh. Ở sức mạnh, BMW X1 2023 có trang bị tiêu chuẩn là động cơ 4 xylanh 2.0L tăng áp turbo, sản sinh công suất 241 mã lực và 400 Nm mômen xoắn. Trong đó hệ thống turbo được bố trí đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh xDrive AWD, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 6,2 giây. Với gói nâng cấp M Sport Package, chiếc BMW X1 2023 sẽ được bổ sung thêm lẫy chuyển số sau vô lăng, tính năng Sport Boost khi người lái giữ lẫy số trái hơn 1 giây, giúp động cơ thể hiện tối đa sức mạnh, tự động thay đổi các thiết lập khung sườn và hệ thống treo nhằm giúp xe tăng tốc tốt hơn. Cuối cùng, giá xe BMW X1 2023 tại Mỹ được công bố ở mức 39.595 USD, tương đương khoảng 920 triệu đồng. Tuy nhiên phải đến cuối năm nay xe mới chính thức có mặt trên thị trường. Video: Giới thiệu BMW iX1 & the new BMW X1 2023 mới.

BMW vừa chính thức giới thiệu mẫu xe BMW X1 2023 mới, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng ở phân khúc xe Crossover cỡ nhỏ. Theo đó, thế hệ thứ ba của mẫu BMW X1 vẫn giữ nguyên tổng thể và kiểu dáng thân xe như "người tiềBn nhiệm", tuy nhiên thiết kế các chi tiết đã được cải tiến nhằm mang đến diện mạo mới hiện đại hơn. Phần cản sốc trước của mẫu xe crossover BMW X1 2023 được tạo hình dày dặn và cứng cáp hơn, đi kèm là lưới tản nhiệt quả thận đặc trưng mới với tạo hình gần như vuông vắn và có kícht hước lớn. Hệ thống chiếu sáng LED là trang bị tiêu chuẩn của xe, trong đó đèn hậu của xe có thiết kế như chữ L cách điệu mới. Cửa sổ đuôi xe có kích thước khá hẹp, mang lại cảm giác khá bụi bặm cho xe, trong khi đó ốp vòm bánh sau hơi nhô lên, khiến phần hông xe có vẻ lớn hơn. Về kích thước, BMW X1 2023 có kích thước tổng thể lớn hơn so với mẫu xe tiền nhiệm, chiều dài cơ sở cũng dài hơn, giúp cho không gian bên trong khoang hành khách và khoang lái rộng rãi hơn. Cụ thể, chiều dài xe X1 2023 tăng thêm 43 mm, chiều rộng tăng thêm 22 mm so với bản cũ. Bước vào khoang lái, BMW X1 2023 có thiết lập 5 chỗ ngồi, nhưng nhờ kích thước xe tăng lên mà cả người lái lẫn hành khách ngồi trong xe sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hệ thống giải trí trên xe đã được nâng cấp lên hệ điều hành iDrive 8 mới nhất, bao gồm cặp màn hình là bảng đồng hồ 10.25 inch và màn hình giải trí 10.7 inch. Bên dưới màn hình giải trí là cửa gió điều hòa, hộc để cốc và đế sạc không dây cho điện thoại di động. Các trang bị tiêu chuẩn khác trên tất cả các phiên bản của xe có thể kể đến: 4 cổng sạc USB-C, cổng cắm sạc 12V ở bảng điều khiển và ở khoang chứa hành lý, kết nối Bluetooth. Tùy chọn nâng cấp cho BMW X1 2023 gồm hệ thống âm thanh Harman Kardon 205W với 12 loa vệ tinh. Ở sức mạnh, BMW X1 2023 có trang bị tiêu chuẩn là động cơ 4 xylanh 2.0L tăng áp turbo, sản sinh công suất 241 mã lực và 400 Nm mômen xoắn. Trong đó hệ thống turbo được bố trí đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh xDrive AWD, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong 6,2 giây. Với gói nâng cấp M Sport Package, chiếc BMW X1 2023 sẽ được bổ sung thêm lẫy chuyển số sau vô lăng, tính năng Sport Boost khi người lái giữ lẫy số trái hơn 1 giây, giúp động cơ thể hiện tối đa sức mạnh, tự động thay đổi các thiết lập khung sườn và hệ thống treo nhằm giúp xe tăng tốc tốt hơn. Cuối cùng, giá xe BMW X1 2023 tại Mỹ được công bố ở mức 39.595 USD, tương đương khoảng 920 triệu đồng. Tuy nhiên phải đến cuối năm nay xe mới chính thức có mặt trên thị trường. Video: Giới thiệu BMW iX1 & the new BMW X1 2023 mới.