BMW vượt Mercedes-Benz, Audi lên ngôi "vua" doanh số bán xe sang năm 2023

Đầu năm 2024, các nhà sản xuất ôtô đã báo cáo doanh số bán hàng toàn cầu trong năm 2023. Và cuộc đua trong phân khúc hạng sang giữa ba thương hiệu BMW, Mercedes-Benz và Audi tiếp tục là chủ đề được nhiều người quan tâm. Tương tự 2022, BMW bán xe sang chạy nhất trong năm năm 2023. Cụ thể, thương hiệu đến từ Munich, Đức - BMW đã bán được 2.555.341 xe BMW, Mini và Rolls-Royce vào năm 2023, tương ứng với mức tăng 6,5% so năm 2022. Tính riêng tháng 12, doanh số bán hàng của BMW cao hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Xe điện chiếm 367.183 trong tổng số 2,56 triệu xe được bán ra, nhiều hơn 74,4% so với số lượng xe điện mà BMW bán ra vào năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc BMW đã đạt được mục tiêu để xe điện chiếm 15% tổng lượng xe bán ra trên toàn cầu. Mục tiêu đến năm 2024 là đạt 20% và sẽ tăng lên 25% vào năm 2025. Nhìn vào số liệu của BMW cho thấy doanh số bán hàng ở các khu vực đều tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng ở châu Á chậm hơn nhiều so với ở Mỹ. Tuy nhiên, châu Á vẫn chiếm thị phần lớn nhất trong doanh số bán hàng của BMW với tổng số 1,07 triệu chiếc, ở châu Âu là 942.805 xe và 395.741 chiếc cho Mỹ. Trong khi đó, số liệu của Mercedes-Benz được công bố đạt mức 2.043.800 chiếc, đã bao gồm số lượng các mẫu xe được bán với thương hiệu Smart. So với năm 2022, doanh số của Mercedes-Benz đã tăng 1,5%. Nhưng doanh số bán hàng trong quý IV đã giảm 3%, nguyên nhân hãng đưa ra là do hạn chế về nguồn cung và thay đổi mẫu mã. Ngược lại, Audi đã có một năm đầy thành công với doanh số 1.895.240 chiếc trên toàn cầu. Điều này giúp Audi đạt mức tăng trưởng lên đến 17,4% so với năm 2022. Cuộc đua tam mã vào những năm tiếp theo dự kiến sẽ khá thú vị vì cả ba thương hiệu hạng sang của Đức sẽ tung ra một loạt sản phẩm xe điện mới. Video: BMW M8 Competition đọ sức Mercedes AMG GT63s.

