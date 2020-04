BMW R69s hơn 50 tuối tại Việt Nam mạnh mẽ hơn nhờ Rymax

Ra đời tại Đức cách đây nửa thế kỷ, những chiếc xe môtô BMW R69s gần như đã đi vào “huyền thoại" và được đánh giá có thiết kế chuẩn mực dành cho phái mạnh. Trên toàn thế giới, tuy đã có ít nhất trên 11.317 chiếc xuất xưởng (trong vòng đời sản phẩm từ năm 1960-1969) nhưng ngày nay hầu hết chúng đã hóa thành sắt vụn. Tại Việt Nam, số lượng xe môtô cổ BMW R69s chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, giá xe BMW R69s 1969 nếu tính theo thời giá hiện nay cũng lên đến vài trăm triệu đồng. Đó là con số rất lớn so với giá gốc của xe khi xuất xưởng, nhưng muốn mua được cũng không hề dễ dàng. Chiếc xe BMW R69s sản xuất năm 1969 trong bài viết này thuộc sở hữu của một dân chơi xe nổi tiếng tại Sài Gòn. Theo chủ nhân chia sẻ, "phiên bản cuối cùng của R-series- rất hiếm. Xe mang thiết kế cổ điển, nam tính và cũng mang giá trị sưu tầm cao." Về thiết kế, BMW R69s là một trong những đứa con ưu tú của thương hiệu môtô BMW Motorrad của Đức, nó được đánh giá có thiết kế đẹp cùng với nhiều cải tiến so với nhiều mẫu môtô cổ khác trong dòng BMW R-series. Khung xe làm bằng thép ống cấu trúc khung đôi, kiểu lồng chim bảo đảm độ cứng vững và ổn định. Bản thân xe nặng hơn một số môtô dòng R khác và có thể tải trọng lượng lên tới 202 kg. Kích thước tổng thể xe Dài X Rộng x Cao lần lượt 2125 mm × 722 mm × 980 mm. Trục cơ sở xe dài 1415 mm. Nhìn từ phía trước, điểm đặc biệt về thiết kế của mẫu BMW R69s này chính là phần đèn xi-nhan được tích hợp vào tay lái cùng với đó là cặp gương chiếu hậu cũng được gắp vào đèn pha, khá thú vị. Ở phía sau, thiết kế yên xe dạng solo (dạng đơn), kiểu thiết kế phổ biến thời điểm những năm 70 của thế kỷ trước, kết hợp cùng ghi đông góc lái rộng khiến tư thế ngồi khá đặc biệt. Tuy nhiên, đối với dân chơi xe chuyên nghiệp, đây cũng là điểm cuốn hút nhất của dòng BMW R-series. Có thể thấy, thiết kế phía sau của xe gần như tách biệt với phần trước. Sự liên kết thông qua khung đôi cấu trúc kiểu lồng chim. Khung xe liên kết với phuộc sau và ống xả tạo kết cấu tay đòn đặc biệt, được các kỹ sư thiết kế của BMW tính toán kỹ lưỡng. Xe trang bị lốp với thông số 100/90 – 18 cho bánh trước và 110/90-18 cho bánh sau, kết hợp cùng hệ thống phanh tang trống 200 mm cho cả 2 bánh trước và sau. Về sức mạnh, BMW R69s trang bị động cơ 4 thì, kiểu boxer (pít-tông đặt nằm ngang) dung tích 594 cc. Phiên bản BMW R69s 1969 có động cơ cho công suất 42 mã lực tại vòng tua máy 7000 vòng/phút, mạnh nhất so với các phiên bản R69 (1955-1960) chỉ có công suất 35 mã lực và R60/2 (1955-1960) có công suất 30 mã lực. Khối động cơ kết hợp cùng hộp số 4 cấp, ly hợp đơn. Cũng giống như những dòng BMW R-series khác, BMW R69s cổ điển cũng truyền động lực từ động cơ sang bánh xe bằng trục các-đăng, thay vì truyền động bằng xích tải thường thấy. Mặc dù là mẫu xe cổ điển hơn 50 năm tuổi, tuy nhiên theo chủ nhân chiếc xe cho hay - nhờ sử dụng dầu nhớt thương hiệu Rymax Lubricants chính hãng tại Việt Nam, chiếc xe luôn ổn định và mạnh mẽ trên mọi cung đường. Rymax Lubricants Vietnam là thương hiệu dầu nhớt và phụ gia nổi tiếng đến từ Hà Lan, với lịch sử hình thành vào đầu những năm 80. Rymax Lubricants luôn đặt tiêu chí chất lượng và trải nghiệm người dùng lên hàng đầu bằng việc không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Xuất hiện trên thị trường Việt Nam từ đầu tháng 5/2019, Rymax Lubricants đã ghi lại trong lòng người dùng những dấu ấn khó phai về chất lượng sản phẩm tren cả ôtô, xe máy và máy công nghiệp... Video: Ngắm xe môtô BMW R69s "hàng hiếm" hơn 50 tuối.

