BMW M5 2025 từ 2,9 tỷ đồng, vẫn thể thao dù "cân nặng"

Vào tháng 6/2024, BMW M5 2025 thế hệ mới đã chính thức được ra mắt thế giới và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu xe. Đây cũng là thế hệ M5 đầu tiên được trang bị động cơ V8 M TwinPower Turbo kết hợp cùng công nghệ M Hybrid hoàn toàn mới. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng gây ra nhiều tranh cãi về thiết kế cũng như việc tối ưu khối lượng. BMW M5 2025 mới có trọng lượng lên tới 2.444 kg, tương đương với một chiếc Bentley Flying Spur. Nguyên nhân chính dẫn đến trọng lượng "khủng" này chính là kích thước lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm và hệ thống mô tơ điện mới. Đáp lại những lời chỉ trích về M5 mới, Frank van Meel – CEO của BMW M khi trả lời phỏng vấn cho biết mặc dù về mặt thông số, BMW M5 có khối lượng khá lớn, tuy nhiên, mẫu xe này vẫn đem lại trải nghiệm tuyệt vời và không hề có chút ì ạch nào. Vị lãnh đạo này nói thêm lựa chọn dùng hệ truyền động hybrid là cách duy nhất để giữ cho động cơ V8 tồn tại ít nhất thêm một thế hệ nữa trên mẫu xe này, trong bối cảnh các quy định về khí thải ngày càng khắt khe hơn, nhất là tại châu Âu. Trước đó, BMW cũng đã cân nhắc đến việc chế tạo M5 phiên bản thuần điện nhưng đã bỏ ý tưởng này vì nó sẽ không mang lại hiệu suất và cảm giác lái mà chủ xe M5 mong muốn. Frank van Meel cho rằng truyền động hybrid gồm động cơ V-8 4.4L tăng áp kép và động cơ điện được cải tiến từ XM là sự kết hợp hoàn hảo hoàn hảo cho M5. Bộ phận M "biết trước từ lâu" rằng chiếc sedan hiệu suất mới sẽ có khối lượng tăng đáng kể so với thế hệ trước nhưng cam kết rằng khách hàng sẽ không nhận ra điều đó khi cầm vô lăng chiếc xe này. BMW M5 2025 có tổng công suất lên tới 717 mã lực và 1.000 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,5 giây, chậm hơn một chút so với M5 Competition thế hệ trước (3,3 giây). Cung cấp năng lượng cho hệ thống mô-tơ điện là cụm pin 18,6kWh đặt dưới sàn, cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa 40 km ở chế độ lái thuần điện. Tốc độ tối đa của M5 được giới hạn ở mức 250km/h hoặc 306km/h nếu bổ sung gói nâng cấp hiệu suất M Driver's Package. Hiện tại, mức giá xe BMW M5 2025 được phân phối từ 119.500 USD (tương đương 2,96 tỷ đồng) tại thị trường Mỹ. Video: Giới thiệu BMW M5 Touring 2025 thế hệ mới.

