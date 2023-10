BMW M3 trong vụ Phan Công Khanh lừa đảo đã "lột xác", rao bán

Cách đây ít lâu, thị trường xe sang, siêu xe bất ngờ khi Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha bị bắt vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong số đó nổi bật với dàn xe sang, xe thể thao, siêu xe và một chiếc BMW M3 hiệu suất cao bị tạm giữ nhằm phục vụ công tác điều tra. Về chiếc xe thểb thao BMW M3 bị tạm giữ, đây vốn là phiên bản hiệu suất cao của dòng 3 Series. Tại Việt Nam số lượng BMW M3 được xem là cực hiếm dù chỉ có giá trị chỉ khoảng 4 tỷ đồng, nhưng không phải dân chơi nào cũng dám chi ra để sở hữu. Việc mẫu xe này bị tạm giữ đã khiến không ít người tiếc nuối. Theo nhiều thông tin thì BMW M3 trên có chủ sở hữu đầu tiên được cho là một đại gia tại Vũng Tàu, sau đó trải qua nhiều đời chủ và về tay một dân chơi An Giang trước khi bị đồng phạm của Phan Công Khanh là Mohamach Da Pha lừa đảo đem đi cầm cố. Tuy nhiên, bất ngờ hơn sau khoảng thời gian bị tạm giữ thì mẫu xe thể thao BMW M3 này bất ngờ xuất hiện trên sàn mua bán xe cũ. Theo hình ảnh thì so với lúc tạm giữ và đến nay xe dường như không có sự thay đổi nào đáng kể. Người rao bán cũng cho biết chiếc BMW M3 đặc biệt này đã lăn bánh được 39.000 km, và có rất nhiều đồ chơi theo xe cũng như giá bán không hề rẻ. Đặc biệt xe vẫn giữ nguyên bộ ngoại thấy body kit cùng nhiều chi tiết carbon giúp xe thể thao hơn so với nguyên bản. Mặc dù không phải chiếc BMW M3 thế hệ mới nhất nhưng khả năng vận hành của chiếc xe này vẫn làm nên sự hấp dẫn đối với người chơi khi xe được trang bị động cơ 6 máy dung tích 3.0L cho mức công suất lên đến 425 mã lực và 550 Nm đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Nhà sản xuất cho biết chiếc BMW M3 này chỉ mất 4.3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Thông số này so với thời điểm đại vẫn hơn hẳn nhiều mẫu xe thể thao đường phố được phân phối chính hãng lẫn nhập khẩu tư nhân tại Việt Nam. Tại Việt Nam, xét về diện chính hãng thì mới chỉ có Mercedes-Benz là phân phối các dòng xe thể thao như AMG A35, CLA 45,… đặc biệt là chiếc C43 được lắp ráp trong nước. Còn Audi vs BMW đa phần các mẫu xe hiệu suất cao thường được nhập khẩu tư nhân. Cách đây khá lâu cũng đã có thông tin nhà phân phối chính hãng BMW tại Việt Nam sẽ mang về hai mẫu xe thể thao M3, M4 phiên bản Competition phân phối theo diện đặt hàng trước. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thêm thông tin nào mới ngoài một chiếc BMW M3 số sàn thế hệ mới cập bến theo diện tư nhân. Hiện các dòng BMW3 series có giá bán từ 1.489 đến 1.839 tỷ đồng cho 3 phiên bản khác nhau. Video: Chi tiết xe thể thao BMW M3 hàng hiếm tại Việt Nam.

